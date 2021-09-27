2021肥胖治療最火熱的議題「減肥針」：打了針，就能抑制食慾、控制體重？

今（2021）年，肥胖治療最火熱的議題，莫過於2021年6月美國核准Semaglutide這個針劑藥物可使用於肥胖治療。這可是自2014年後，終於又有藥物取得許可。許多渴望減重的朋友們聽到消息，紛紛私訊我，想進一步了解今年最火紅的減肥針。在使用任何藥物或治療前，都應該要先充分了解其內容與資訊，今天我就來向大家揭開減肥針的神秘面紗吧。

藥物簡介：Semaglutide原為專治糖尿病之藥物

這支炙手可熱的減肥針，學名是Semaglutide，全名是：「昇糖素類似胜肽類似物（GLP-1 agonist）」。事實上，Semaglutide原本可是專門治療糖尿病的藥物呢！當初在測試糖尿病治療效果的研究過程中，同時發現很棒的減肥成效，因此後續針對沒有糖尿病的肥胖患者做了大規模試驗，獲得卓越的減重效果，後續也被美國食藥署核准用於減重治療。

不同劑型，用途大不同

值得注意的是Semaglutide，在治療糖尿病與肥胖，分別有兩種劑型，如下：

Ozempic （胰妥讚）: 劑量較低，用於治療糖尿病，台灣食藥署尚未核准用於肥胖治療。

Wegovy （台灣尚未引進）: 劑量較高，用於治療肥胖，美國食藥署已核准用於肥胖治療。台灣尚未引進。

減重機轉：Semaglutide能夠延緩胃排空增加飽足感維持時間，並透過抑制飢餓中樞減少食慾

Semaglutide藉由多重機轉來抑制患者的食慾，減少對食物的渴望。最主要的機轉有兩個，首先，Semaglutide能夠延緩胃排空，減少延長食物在腸胃道停留的時間，讓飽足的時間變長。Semaglutide甚至可從中樞神經的層次影響食慾，透過抑制飢餓中樞（NPY/AgRP神經元），並活化飽食中樞（POMC神經元），可有效減少患者食慾。

減重成效與健康好處

Semaglutide的減重試驗召集了1306名無糖尿病的實驗受試者，受試者平均體重105公斤。使用Semaglutide歷經68周後，受試者體重平均下降15.3公斤 （14.9％），遠高於安慰劑組的2.6公斤（2.4％）。實驗中還發現，Semaglutide可同時改善受試者的血糖、血壓、血脂肪，進一步讓心血管疾病風險下降。

可能副作用是什麼？

腸胃道不適：最常見，幾乎所有人都會遇到，通常一到四週內會緩解，因此在使用初期，必須從低劑量開始慢慢增加劑量，吃飯時可遵循三不原則：不吃太快、不吃太多、不吃太油，藉此減輕腸胃道不適。

心跳加速：部分受試者回報有心跳加速、心悸的不適，會隨著時間慢慢緩解。

憂鬱或自殺意念：有10％的人使用時可能會有心理副作用。若使用後長時間處於心情不好、生活提不起勁的狀態，甚至有自傷念頭，請立即回診與醫生討論是否停藥。

膽道發炎或膽汁淤積：發生率約2％，若使用時有右上腹痛或是上腹痛，請就醫由醫生評估是否發生相關副作用。

其餘小於1％發生率的副作用：胰臟炎、急性腎衰竭、低血糖、糖尿病視網膜病變等。

什麼人不能使用？

本人或是家人患有甲狀腺髓質癌。Semaglutide在動物實驗中似乎會增加老鼠罹患甲狀腺髓質癌的風險，在人類實驗尚無相關報告。

本人罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群。

計畫懷孕，或是正在懷孕或哺乳中的女性。

何醫師怎麼說

我認為對多數的肥胖患者，飲食與運動絕對是最重要的治療方式，不一定需要使用減重藥物。

有三種人可以考慮使用減重針輔助治療：

BMI ≥ 27且已有肥胖併發症； 已達中度肥胖（BMI>30）； 經過醫師、營養師、心理師協助仍無法有效控制食慾與飲食習慣者。

這三種人可考慮在減重前期使用減重針輔助減重，同時患者必須學習正確的飲食、運動與生活模式，才能達到長期維持健康體態的成果。由於減重針最主要的原理是抑制食慾，如果沒有在使用藥物時學習改變飲食習慣，停藥後有復胖的隱憂，這點一定要特別注意。

備註：本文為藥物介紹分享，並無針對個人提供醫療建議，若有治療或使用上的問題，請與您的醫師討論。

參考資料

本文經何忠祐醫師Dr.Eric家醫。美食。健康體態授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航