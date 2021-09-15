充滿豐富麵食文化及多彩農田藝術，埼玉縣食遊之旅

位於東京北部的埼玉縣，其烏龍麵的產量僅次於香川縣，位居全國第二，對在地人來說是不折不扣的「烏龍麵王國」。武藏野烏龍麵、加須烏龍麵、狹山茶烏龍麵等等，多達二十多種烏龍麵，種類更是分為適合燉煮、沾麵、熱炒等方式，還有極粗麵、極彈力麵及頂級配料與湯底的各式吃法，不得不說在埼玉縣可以享用各式多彩豐富的烏龍麵，其中不乏就連日本達人也沒聽說過、顛覆傳統的「烏龍麵」，用在地的小麥原料製成的麵類料理，更是在縣內到處都能品嚐得到。經由不斷對「烏龍麵」文化的精進，現在的埼玉縣可說是日本首屈一指的「麵食」國度。此次聚焦「麵食之旅」，介紹給您埼玉縣特別的麵店。

Photo Credit : 埼玉縣

在地人超推烏龍麵店，金笛醬油園區 醬油工廠附設餐廳

這家烏龍麵店來自於在埼玉縣已經營了兩百年以上的醬油工廠。既然由醬油工廠經營，搭配烏龍麵條的「醬汁」更是有著得天獨厚的優勢，搭配的充滿濃郁麥香的嚼勁麵條，以恰到好處的香甜風味醬油製成的湯汁，更是這裡的絕佳賣點。店內的烏龍麵皆是自製，菜單上也有埼玉縣自產的美味米飯，非常推薦您一同享用。在這裡特別介紹兩道菜單上的招牌麵食，胡麻味噌與蔥燒豬肉這兩種醬汁的【醬油店特製木桶烏龍麵】及一次能品嚐不同醬油口味差異的【特選多種醬油烏龍麵】。

金笛醬油園區亦設置了直營店，是在地人跟觀光客的人氣首選，在這裡能買到各式各樣的金笛醬油。台灣的醬油不少都帶著加糖的甘醇風味，不妨試試風格相似的金笛醬油，同時也是搭配中華料理的良伴，更十分適合做為伴手禮。

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除了享用美食之外，「金笛醬油園區」提供了工廠參觀行程（※工廠參觀開放時間請到官網確認）。「品嚐」「學習」「購物」「遊玩」的全方面體驗，最適合作為美食知識學習的家庭旅遊景點，更是炎炎夏日休憩觀光不無聊的好地方。

在地人必推拉麵店，壽製麵吉川

「麵食之旅」第二站則是使用嚴選上等埼玉縣小麥及全粒粉的拉麵店「壽製麵吉川」。以依據濕度、溫度精心調整製作的24小時熟成麵條自製而成的中華拉麵，口感充滿彈性與咬勁，湯頭更是用了四種魚乾，做成能一探碗底的清澈醬油湯頭。

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店內最有人氣的是【魚乾拉麵 白醬油】，慢火精心熬製的魚乾湯頭配上富有咬勁的麵條，可說是店內的招牌商品。想嚐嚐別的口味的朋友，這邊更有以土雞熬製的湯頭配上川越知名的醬油品牌「初雁醬油」的【中華拉麵】可供選擇。

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番外篇-金氏世界記錄絕景，行田農田藝術及米粉麵

最後來介紹點不一樣的景點，埼玉縣行田市每年都會舉辦廣大的農田藝術展覽。是以不同品種的稻米交織而成的農田藝術，行田市的農田藝術更是受到金氏世界記錄認定的「最大農田藝術」，於「古代蓮之里」會館中的50m高展望台可一覽無遺。

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再回到「麵食」的話題，其實農田種植的稻米為「多彩光輝（埼玉縣獎勵品種米）」、農田藝術展覽完後便直接收成，2021年參加種植的志工皆會贈與以這些米做成的「米粉麵」！米粉麵可長期保存，作為防災的儲備糧食。最近以米食為主的日本人正面臨「米剩餘問題」，也就是食物浪費的問題，而「米粉麵」可作為新的麵文化，讓食物浪費問題的解決方法露出曙光。

埼玉縣官方觀光網站

農田藝術

古代蓮之里