2021/09/16,
國際

美國撤出阿富汗雖然狼狽，但也宣告中國的「911紅利」已經徹底終結

美國撤出阿富汗雖然狼狽，但也宣告中國的「911紅利」已經徹底終結
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

拜登總統直言，撤軍阿富汗是為了集中更多的力量來對付中國。換言之：美國拜登總統，實不啻已表明了，20年來，中國深受其利的「911紅利」，已經宣告徹底終結了。

文：黃澎孝

回顧美國「911事件」這20年來的歷史，對美國而言，2001年的「911事件」可說是美國國力下滑的分水嶺；但卻是中國強力崛起的機遇期。

「911事件」爆發後，美國隨即在10月27日出兵阿富汗，開啟所謂的「反恐戰爭」；從此ㄧ腳踏入了所謂的「帝國墳場」，雖然在2011年5月逮捕擊斃了賓拉登，但是卻仍深陷其中，直到日前才狼狽不堪的退場而去。

相對於中國而言，「911事件」為中國帶來了意想不到的發展機遇。中國前外經貿部副部長，同時也是中國入世（編按：世界貿易組織）首席談判代表龍永圖就曾明說，若非美國911事件，中國入世不會那麼順利，中國的發展也不會如此迅猛。

他曾回憶2001年9月10日開始的美中入世談判，美國談判代表團曾準備了500多頁的法律文件要刁難中國，但是，沒想到次日的「911事件」，改變了美國的戰略方向，為了拉攏中國共同反恐，美國對中國的入世審查就不再杯葛了。

龍永圖回顧說：2001年中國經濟總量還排在義大利之後，但是入世僅僅8年之後，中國在2010年就成為全球第一大的出口國和第二大的進口國，以及僅次於美國的世界第二大經濟體體。

中國入世時，進出口總額才5千億美元。但是，入世後，中國進出口總額以幾乎每年20%的速度增長。前幾年已達到近5兆美元的規模。就外匯儲備而言，2001年，中國外匯儲備才2千億美元。但是2010年就已達到4兆美元。

換言之，中國在20年內的經濟積累，形成了中國在中美全球對抗中的經濟基礎。其實，最令美國和西方國家側目的是，中國的崛起，是在堅持中國的意識形態、政治體制和價值觀念下實現的。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

換言之，中國不但沒有因為與國際接軌，以及經濟發展，而發生前蘇聯和東歐國家式的「和平演變」，反而更增進了所謂的「四個自信」（即所謂中國特色社會主義下的「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」）。

事實上，這也意味著，中國快速崛起後的「四個自信」，已經對西方的意識形態和價值觀形成了嚴重的挑戰。

中國不但在經濟發展上，收割了美國「911事件」的「紅利」。在政治上，中國也藉著同美國合作「反恐」的旗幟下，對於新疆的維吾爾人進行了全面的鎮壓，乃至於進行文化上的種族滅絕。

其實，19世紀中國南疆的所謂「回變」，就是受到來自中亞的穆斯林遜尼教派聖戰思想的影響。當時組織南疆「回變」，成立哲德沙爾汗國的阿古柏，就是由「帕夏國」從阿富汗與中國接壤的「瓦罕走廊」進入新疆的。

由於同屬遜尼教派的關係，參加「東土耳其斯坦獨立運動」的維吾爾人，同樣也是從「瓦罕走廊」，進入阿富汗受訓庇護的。

因此，「911事件」後，美國進軍阿富汗，實不啻幫中國守住了新疆的門戶。讓「東伊運」難以在阿富汗立足。這也是中國一再反對美國從阿富汗撤兵的主要原因之一。

事實上，對於中國收割「911事件」紅利的現象，近年來已有許多學者和美國政界人士，紛紛提出各種深刻的檢討，這也是川普總統會對中國開展貿易戰以及各項制裁與脫鉤的原因所在。更是川普2020年尋求與塔利班接觸，並加速形成美軍撤出阿富汗的決定。

雖然，繼任的拜登總統，在這次的阿富汗撤軍行動，招致外界諸多批評和訕笑，但是，更值得注意的是，拜登總統直言；撤軍阿富汗是為了集中更多的力量來對付中國。換言之：美國拜登總統，實不啻已表明了，20年來，中國深受其利的「911紅利」，已經宣告徹底終結了。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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