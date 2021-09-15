當「胡錫進們」說「台軍是不堪一擊的紙老虎」時，那真是最嚴重的「辱華」行徑

文：黃澎孝

其實，當「胡錫進們」說：「台軍是紙老虎，根本不堪一擊」時，那真是最為嚴重的「辱華」行徑。

試想，兵力僅有21.5萬的「台軍」，既然是如此不堪一擊的「紙老虎」，那為甚麼擁有「雄師」200萬的解放軍，虛耗了70幾年，卻始終只能打打嘴砲，而不敢渡海攻台呢？這豈不是很「辱華」嗎？

9月13日開始，為期5天的「台軍」漢光37號實兵演習，即將給「鄰國」軍民一個答案，為何解放軍幾十年不敢渡海攻台？以及台灣國軍將會如何置攻台解放軍於死地的？

其實，站在「鄰國」的角度來「反瞻」台灣這個「武統目標」；台灣不但是個距離中國100多公里外的海島，雖不大，但也不小。

以二戰美軍沖繩登陸作戰的經驗，沖繩島的面積僅有1220平方公里，台灣則是它的29.5倍。日方守軍僅有12萬人，兵力還沒有台灣多。即便如此，美軍的「沖繩戰役」仍然出動了海軍1300艘軍艦，空軍15000架軍機，總兵力高達54.3萬人。

戰役從1945年4月上旬開始持續到6月中旬，為期82天。儘管美國掌握了絕對的空優和海優，仍然造成了美軍22513人陣亡或失蹤，以及72012人受傷。

解放軍若要「解放」比沖繩大上20幾倍的台灣，那得要派出多少登陸部隊呢？要付出多少人命代價？有多少共軍的父母家人要「剉勒等」呢？

更何況沖繩最高的「與那霸岳」僅有503公尺，相對而言，台灣則是山高谷深，3千公尺以上的高山就有268座。而且，山脈都是南北縱向，對於解放軍由西向東的攻擊，基本態勢上，就是屬於易守而難攻的典型戰場。

台灣不但在地形上，「護國神山」多，而且，台灣的各式飛彈和坦克戰車的密度與以色列不相上下，而且，由於地形的優勢，台灣的戰力保存也相對容易許多。

Photo Credit: 中央社

台灣空軍在花蓮的佳山基地，固然固若金湯，舉世聞名。即便是在台灣西部的空軍基地，雖然中共一再吹噓，能用飛彈「第一擊」，就能徹底摧毀台灣的空軍。但是，以美軍2017年對敘利亞沙耶特空軍基地（Shayrat Military Airbase）發射了59枚巡弋飛彈進行攻擊的實戰經驗，這59枚巡弋飛彈只有6枚飛彈是穿透機堡直接摧毀敘利亞戰機。就整體而言，僅直接、間接摧毀了20架戰機，至於對這座機場，只造成約25%的戰損 。

基於美軍的實戰經驗，國軍2017年在小英總統支持下，將延宕10餘年的「防護機堡籌建案」正式納入「5年兵力整建計畫」，使得國軍新建的機堡具有對抗3300磅炸彈的抗炸能力。極有利於提昇空軍的戰力保存。

另一方面，也因為地形因素，共軍很難使用飛彈或火箭彈，在「第一擊」的偷襲中，充份摧毀構築在反斜面的國軍飛彈陣地，或遊走在台灣城鎮、山區各地的機動飛彈系統，以及隱藏在掩體內的各式裝甲車輛。

這就意味著解放軍在橫渡台灣海峽的漫長過程中，必然會遭到台灣海空軍以及制海飛彈的猛烈攻擊。至於還有多少解放軍能夠「平安」渡海登陸？那「鄰國」上下，可就沒人敢掛保證了。

事實上，根據70幾年前，解放軍在古寧頭戰役的慘痛經驗，一旦登陸船團被擊沈，後續支援補給無法達成時，少數能夠僥倖登陸的共軍，也難逃國軍坦克部隊的輾壓，以及萬劍彈和青雲油氣彈的毀滅性攻擊。

其實，那些天天吹噓解放軍如何強大，天天叫囂要武統台灣的「胡錫進們」，基本上，他們自己和他們的子女都是不會親上戰場賣命的人。但是，我們要鄭重提醒「胡錫進們」一個基本的「道德底線」，當他們要讓別人家的孩子去台海送死前，起碼要讓他們自己知道將會面臨什麼樣的風險和死法。

首先，應該讓解放軍有個「正確認識」：以中國海軍目前的噸位，實在不足以填滿台灣海峽的黑水溝。另一方面，台灣的青雲油氣彈，一彈就能造成方圓3公里內的生物無一倖免。8百公尺半徑內的共軍更會煙飛灰滅，不但屍骨無存，甚至於連DNA都驗不出來。

因此，胡錫進們，最起碼要提醒共軍官兵，應預做「精液保存」，以免他們的可憐父母，面臨斷子絕孫，陷於萬劫不復的悲慘絕望中渡其餘生啊⋯⋯。

對了，我差點忘記了，台灣除了飛彈多、坦克多之外，台灣還有一多，那就是，台灣的朋友越來越多。到時候，如果美國、日本再橫插一手⋯⋯

唉，我真不知道，與我同年同月生的習近平，會不會羞愧地吐血而亡了。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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