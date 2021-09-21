從武器輸出的角度分析，「梟龍」戰機或將成為牽起中共與塔利班緣分的紅線

一個打從心底裡瞧不起穆斯林，打壓宗教自由的共產主義政權，是如何與主張依照《古蘭經》把阿富汗打造成神權國家的塔利班結盟的？先不提中共到底有沒有打壓新疆的穆斯林，塔利班長期支持藏獨運動，並為「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（East Turkestan Islamic Movement）份子提供庇護，甚至於武裝訓練。

詭異的地方，就是在於中華人民共和國至少從2014年開始，就對塔利班提供援助。這次塔利班進軍喀布爾以前，更是派代表前往北京拜會中共外交部長王毅，大聲宣告「中國是阿富汗的朋友」。中共外交部發言人汪文斌，雖然沒有正面回應中共是否將出席塔利班9月11日的「開國大典」，卻仍引用毛澤東的話讚揚塔利班：「阿富汗是一個英雄的國家，歷史上從來沒有屈服過」。

事實上，中共對塔利班的援助，早就已經超過了口頭或者外交上的程度。因為根據印度《歐亞時報》（Eurasian Times）報導，巴基斯坦政府早從今年7月16日起，就警告阿富汗國民軍不得對崁大哈省史賓波達克縣（Spin Boldak）的塔利班發動攻勢，否則就會遭到空襲。率軍抵抗塔利班的阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh），也在網路上指控巴基斯坦空軍轟炸了他的部隊。

除了無人機之外，巴基斯坦極有可能動員了與中共聯合研發的JF-17雷電戰鬥機，即大陸方面所稱呼的「梟龍」為塔利班助威。薩利赫抗擊塔利班的最後據點潘傑希爾，最終也是在巴基斯坦空軍的打擊下，於9月6日為塔利班所攻佔的。這是塔利班在1994年創立以來，第一次統一整個阿富汗，中共與巴基斯坦在背後的支持功不可沒。

透過「梟龍」這次的「大放異彩」，筆者要從一個其他人不曾分析的角度來解析中共與塔利班為何會走到一起。從中共的立場來看，這個角度叫做「武器輸出」，從塔利班的立場來看則是「武器輸入」。塔利班直到今天，都還在依賴巴基斯坦空軍提供的支援，總是希望能建立一支自己的空軍。唯一有能力並且願意提供塔利班軍事援助的國家，就是中華人民共和國。

Photo Credit: 巴基斯坦空軍 2019年2月27日，巴基斯坦空軍將JF-17投入對印度的空襲，對地打擊火力完善

輸出「梟龍」的潛在市場

雖然塔利班從阿富汗政府軍手中，擄獲了四架C-130運輸機、23架A-29超級大嘴鳥攻擊機、10架AC-20B攻擊機、塞斯納208通用機、33架UH-60黑鷹直升機、43架MD530小鳥直升機以及33架Mi-17運輸直升機，但這些飛機缺乏美軍提供的後勤補給，而且還在美軍撤退前遭到有意的破壞，根本沒有形成戰力的可能性。

這些飛機都不具備高敏感技術，送給中共或者俄羅斯的用途不大，只能提供給伊朗或者巴基斯坦等鄰國。更何況由美國為阿富汗訓練的飛行員，塔利班也無法信任，因此對塔利班而言，比較現實的做法還是在中共與巴基斯坦協助下重新拉拔起一支空軍。中共與巴基斯坦也可以利用這個機會，為「梟龍」尋找新的海外市場。

到目前為止，採用「梟龍」的國家除巴基斯坦外，只有緬甸與奈及利亞兩個國家。「梟龍」對中共而言，是專門用來外銷用的，解放軍空軍與海軍航空兵本身並沒有裝備。可即便於此，中共仍將「梟龍」視為投射對外軍影響力的一套重要平台，還是對其外銷表現給予了相當重視。只是「梟龍」的對手實在是太多了，導致「梟龍」的外銷遇到重大障礙。

比如與「梟龍」爭奪馬來西亞皇家空軍輕戰鬥機市場的，就有美國與南韓聯合研發的F／A-50還有印度的光輝戰鬥機。另外俄羅斯最近還推出了Su-75輕型隱形戰鬥機，雖然目的是與F-35爭奪輕型隱形戰鬥機的國際市場，但是其低廉的價格也可能對「梟龍」造成挑戰。由中共與巴基斯坦聯手扶持起來的塔利班新政權，勢必將成為「梟龍」的最佳潛在客戶。

「梟龍」出現在阿富汗，之所以得到印度《歐亞時報》的關注，除了「梟龍」與光輝的競爭關係外，還受到2019年印巴邊界衝突的經驗所導致。2019年2月27日，巴基斯坦空軍的「梟龍」對查謨和喀什米爾邦的印度非軍事目標實施了6次空襲，給印度留下了深刻的印象。《歐亞時報》認為，專職對地打擊任務的JF-17，被巴基斯坦空軍用來支援塔利班奪權的可能性相當之高。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 JF-17「梟龍」戰機

輸出「中國模式」的寶地

然而輸出戰鬥機，卻不能保證中國西北邊疆的安全。過去中共支持赤柬奪取柬埔寨政權，並向赤柬輸出大量瀋陽飛機廠仿造蘇聯MiG-19設計的殲-6戰鬥機，同時還輸出毛澤東的極左意識形態。結果赤柬領袖波布對毛澤東思想的興趣顯然比對殲-6大上許多，開始撲殺全國知識份子，飛行員理所當然也屬於知識份子的範圍之內，導致柬埔寨人民空軍陷入有飛機卻無人可飛的窘境。

兩伊戰爭時，伊朗伊斯蘭共和國推行什葉派的穆斯林神權教義，雖然接收自巴勒維王朝的飛行員在與伊拉克的空戰中立下戰功，但是他們一駕駛F-14或者F-4戰機回到地面，迎接他們的同樣是被清算的命運。中共對這種因為過度著迷於某一意識形態或者宗教信仰而產生的瘋狂是再清楚不過了，畢竟習近平本人也是這樣從文化大革命走出來的。

改革開放的成功，讓中共相信既然自己可以從瘋狂回歸理性，那麼他也一定可以幫助其他激進的政權實現改革開放。中共本身最害怕的是失去政權，文革的動盪讓中共知道，要保住政權的唯一方法就是確保百姓的民生不受影響。否則的話，老百姓終將因為生活不下去揭竿而起，才有鄧小平的「發展才是硬道理」的那句話，其實就是發展經濟。

不過中共發展經濟，允許自由貿易的目標並不是為了民主化，改善民生的目的還是為了鞏固紅色江山。此一「中國特色」，廣受全世界不分左右的獨裁政權歡迎，認為這是一套能讓他們永保江山的不二法門。只是南斯拉夫也好，伊拉克也罷，距離中國過於遙遠，且90年代到21世紀的中共也不具備挑戰美國的實力，這兩個國家的獨裁者最後都被美國捷足先登給推翻了。

如今中共實力已非吳下阿蒙，阿富汗距離中國有十分接近，讓中共比過去更容易輸出「中國模式」。年輕世代的塔利班，在親美政權統治下經歷了長達20年的日子，自然比老一輩的更習慣自由開放的生活。他們自然明白，繼續如老一輩的封閉保守手段統治阿富汗，只會重蹈滅亡的覆轍。不過他們鞏固權力的野心卻絲毫不小於第一代，自然會更加歡迎「中國模式」的輸入。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 曾任阿富汗副總統的杜斯塔姆（照片居中者）

與俄羅斯爭奪上合組織龍頭

雖然中共大力扶持塔利班重新上臺，但幫助塔利班趕走美國的國家卻也不是只有中共。從這次塔利班的「開國大典」中，邀請的國家還包括土耳其、俄羅斯、伊朗與卡達這點來看，俄羅斯對阿富汗同樣野心勃勃。

俄羅斯與中共雖然是共同抵抗美國的夥伴，可彼此之間也不是沒有矛盾。同樣是上海合作組織會員國的俄國與中共，都希望自己成為中亞唯一的領袖。

所以支援北方聯盟反抗塔利班到9月6日的國家，肯定包括俄羅斯，畢竟包括杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）在內等北方聯盟領袖，都是過去蘇聯入侵阿富汗時代訓練的親蘇將領。如果塔利班被擊敗，或者無法統一阿富汗，對中共肯定是不利的。更何況俄羅斯表面上支持中共，私底下也在向中共的潛在對手印度還有越南出售武器。

更別提一個親近俄羅斯的阿富汗，還會阻擋中共進一步向阿富汗出售「梟龍」的可能，所以必須聯合巴基斯坦穩住塔利班。印度始終是巴基斯坦的頭號敵人，在印度支持北方聯盟的情況下，「巴鐵」更是願意全面配合中共的中亞戰略。如果能成功讓塔利班走上「中國模式」，成為北京推行「一帶一路」的戰略夥伴，就能進一步在中亞推行「中國秩序」。

就如同英國的霸權沒有在二戰以後那麼快結束，冷戰初期曾經維持了美英蘇三強鼎立的局面，現在世界也是維持的美俄「中」的三國對抗。如果能把俄羅斯擠出中亞，就會正式形成美國與中共的兩極對抗，這對北京而言當然是「中國秩序」往全球擴散的第一步。俄羅斯當然不會坐以待斃，肯定還會持續給塔利班、巴基斯坦還有中共的聯盟製造麻煩。

除了尚未完全放棄抵抗的北方聯盟外，值得注意的是塔利班內部也是派系林立，而且阿富汗境內還有比塔利班更激進的伊斯蘭國存在。這些都是未來中共想要穩住阿富汗所不得不面對的挑戰，可見阿富汗「帝國墳場」的外號不是叫假的。美國撤出後，對中共與俄羅斯而言，到底該如何處置阿富汗都陷入進退兩難的局面。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航