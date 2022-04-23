說不清對與錯的荊州（中）：關羽真的大意「失荊州」？

繼上篇「借荊州」，本作繼續中篇「失荊州」。

益州

劉備這邊，211年益州之主劉璋聽聞曹操意圖征討益州北方漢中之主張魯，便聽從謀士法正、張松之言引劉備進入益州，遣劉備至前線葭萌關，剿滅張魯以阻擋曹操取得漢中。然而曹操、劉備都未征討漢中，劉備更是在益州收買人心，212年12月劉備以劉璋增援盟友孫權不力為由（曹操準備進攻孫權揚州據點濡須）加上計劃穿幫，索性南向奪取益州，214年05月劉璋投降，劉備佔有益州。

孫權這邊，赤壁之戰周瑜、程普其實只是別動隊，主力是孫權，赤壁輸孫權守揚州，赤壁贏孫權攻徐州。208年12月赤壁勝利孫權進攻合肥，為第一次合肥之戰。聽到孫權出征，就知道要輸了，曹操謀士蔣濟學騙人布號稱有4萬援軍，孫權便撤軍了。

211年，孫權重臣步騭攻下交州。213年01月，曹操進攻孫權濡須，由於孫權早有防備曹操久戰不下，孫權寫信勸退曹操，更在曹操退軍後攻陷曹操據點皖城。原先，孫權為二分天下之計共邀劉備伐益州，劉備以不忍攻擊宗族劉璋為由拒絕並阻擋，結果自己卻利用宗族身份進入並拿下益州。

211年孫權曾以手下甘寧、李異為益州人可「協助」劉備拿下益州為由，安排呂岱、尹異率2000先遣隊前往漢中支援，卻遭張魯阻擋道路而作罷。212年，孫尚香更在離開荊州之際擄走劉禪，被張飛、趙雲奪回。

湘水

215年，孫權委諸葛亮之兄諸葛瑾以已得益州向劉備索荊州數郡，劉備回覆等我取得涼州再說。孫權覺得被劉備當塑膠，仍安排官吏硬接長沙、桂陽、零陵三郡，全被關羽驅趕，於是孫權命呂蒙率2萬兵強攻長沙、桂陽、零陵三郡，又派魯肅於益陽與關羽兩軍對質，孫權軍更記載關羽被魯肅嗆的不敢大聲。

雙方一觸即發，大家都在等劉備來荊州喬，劉備卻在半路聽聞曹操拿下漢中，只好派使者與孫權求和，回到益州準備與曹操決戰。最終雙方以湘水為界，湘水以東江夏、長沙、桂陽三郡屬孫權，湘水以南、武陵、零陵屬劉備，史稱「湘水之盟」，湘水之盟意味著劉備已「歸還」所謂的「荊州」。

拿下交州、擊退曹操，攻下皖城，現在又「歸還」荊州，勢不可擋的孫權決定於215年8月趁曹操還在漢中，率10萬大軍親征合肥，卻被只有800人的曹操猛將張遼打爆，這便是最著名的第二次合肥之戰，又稱逍遙津之戰，從此「孫十萬」之名不脛而走，孫權崩潰。

反觀劉備軍卻與曹操軍在敵眾我寡之下，張飛於益州攻下巴郡，關羽也於荊州也攻下當陽，持續擴張勢力。217年01月，曹操再攻濡須，最終雙方都不堪苦戰達成撤軍協議，期間關羽煽動長沙郡袁龍、吳碭反叛孫權，被魯肅、呂岱平定。 217年冬，魯肅，那個支撐兩國聯盟的男人，病逝了。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 清朝《三國演義》中的魯肅

背盟

孫權軍以親劉備及反劉備可分為二分天下派及榻上策派，前者周瑜、孫瑜、甘寧、呂範主張打壓難以掌控的劉備，獨挑益州、荊州、揚州與曹操抗衡；後者魯肅、諸葛瑾、嚴畯則主張主要敵人是曹操，劉備由益州攻涼州、孫權由揚州攻徐州、荊州則雙劍合璧，三路分批夾擊曹操。

在諸葛亮、魯肅主導下，雙方即使小動作頻頻但也都越坐越大，然而逍遙津之戰卻不僅讓孫權感到攻徐州是錯的，更喪失了征服天下的雄心，於是呂蒙、全琮等新生二分天下派悄悄崛起。 起初，孫權讓同派系的嚴畯接替魯肅，嚴畯卻說自己書生無法接著表演騎馬假摔，這一摔，成為了壓垮聯盟的最後一根稻草。於是孫權選擇了魯肅多次舉薦的呂蒙繼任。

呂蒙上任後，對劉備軍的態度比之前的魯肅更親切、更溫柔，不止積極修復大家對劉備的信任，還與關羽結下深厚的友誼。 欸可剛不是說呂蒙是二分天下派嗎？沒錯，假的。呂蒙偷偷跟孫權說，我要「偷襲」關羽，這件事是我們兩人之間的秘密，千萬不可以告訴任何人。

全琮就曾向孫權提出偷襲關羽的計劃，孫權否決的說：「我們跟關羽是好朋友。」 呂蒙就任期間，發生了著名的孫權「好心」向關羽提親，關羽卻拒婚大罵使者，稱為「虎女事件」，孫權「大怒」。

Photo Credit: iStock 祭祀關羽的荊州關帝廟

失荊州

218年10月，關羽誘使侯音於南陽郡反叛曹操，規模之大至219年1月調動曹仁才平定。219年5月，劉備歷時4年終於擊敗宿敵曹操，拿下整個漢中，219年7月，劉備自稱漢中王，這時關羽也已北伐擊敗曹仁，將曹仁圍困在襄陽、樊城，曹操派王牌于禁救援曹仁，219年8月，于禁戰敗投降關羽，王牌投降加上不得民心，因而曹操華南治下多處響應關羽反叛曹操，場面完全失控，史稱「威震華夏」。

正當關羽一戰封神，呂蒙「生病」了，由書生陸遜接替，寫信給關羽說：「你這次一戰封神超勇的，而我陸遜很遜，以後還請多多多指教，我聽說曹操很狡猾，雖然現在你贏但我還是想提醒你一定要小心，如果需要幫忙隨時跟我說，我來curry你。」

關羽覺得陸遜很弱，加上曹操不斷增加援軍，便將治下兵馬悉數調往前線，由國舅糜芳守江陵、同鄉士仁（編按《三國演義》為傅士人）守公安。對於孫權也並非毫無防備，關羽設置了烽火臺，透過連環烽火就能掌握孫權有沒有偷襲，即便偷襲，江陵城早被關羽修的非常堅固，再調頭防守都沒問題。

219年閏10月，孫權以關羽「偷米」為由開始偷襲荊州，呂蒙讓士兵假扮商船通過關羽境內，逐一趁烽火臺人員疏忽攻下烽火臺，破解了關羽連環烽火之計，接著用詐術誘騙糜芳、士仁投降，本來看到城池非常堅固，沒想到身為國舅、同鄉居然不戰而降，大家都感到不可思議。