從享譽全球的《洗手歌》眾星合唱的《美好越南》，用4首抗疫歌曲激勵疫情下的越南

自從2020年爆發Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎））以來，迄今為止，越南已經經歷四次疫情爆發。一向被世界譽為防疫資優生的越南，在2021年4月的第四波疫情當中受到重創。

當我們詳閱越南歷史，不難發現這個國家自古以來多次受到外族侵略，歷經過無數天災人禍的挑戰，而如今面對看不見的Covid-19病毒入侵，即使每天都有上萬人正面對生死離別，他們也堅信「我們已經戰勝無數次，這次團結一心的大家也能再次攜手渡過！」

這次，每個人都安然在居所進行將近兩個月的社會隔離，沒辦法真正「攜手」，不過雖然見不到彼此，仍然可以倚靠科技的進步，藉網路傳播，透過「音樂」將更有力的力量散播到社會的每個角落，而這篇文章將與大家分享4首藉由歌唱激勵人心的越南抗疫進行曲。

《嫉妒（冠狀病毒版）》（Ghen Cô Vy）

這首《Ghen Cô Vy》由年輕世代的當紅歌星MIN與ERIK，偕同越南衛生部共同合作改編。原曲是改編自2017年的歌曲《吃醋》（Ghen），當時這首歌在青春少年少女間蔚為風潮，後來因響應新冠疫情，將其改編成《嫉妒（冠狀病毒版）》（Ghen Cô Vy）。

全曲簡述Covid-19的來歷，也傳達了防治感染病毒的方式。本曲還借助網路社群的力量，發起「#洗手歌」的Hashtag（社群標籤），一時之間，許多網紅迅速響應，以最快速度讓全國人民知道如何防治病毒，而由於旋律洗腦，也引起海外人士的翻拍，同時受到《BBC》等國際媒體的報導。

向來給人封閉老成印象的越南共產政府，此次破天荒地找年輕歌手合作，以輕鬆活潑的曲風和可愛靈動的手繪插圖，瞬間擄獲各個年齡層的注意力。而搭上社群潮流以Hashtag的方式快速掀起模仿風潮，可說是此次越南抗疫歌曲中，名聲最響亮的衛教歌曲。

《越南啊！擊敗Covid病毒！ 》（Việt Nam ơi! Đánh bay COVID）

使用膾炙人口的歌曲改編成政令宣導曲是常見技巧，不只可以將生硬的政令變得有趣，也可以藉著原曲的知名度達到迅速普及的親民效果。這首《越南啊！擊敗Covid病毒！》（ Việt Nam ơi! Đánh bay COVID）正是改編自有越南國歌之稱的《越南啊！》（Việt Nam ơi! ）。

回顧2018年，在全球注目的亞足聯U-23錦標賽中，越南足球隊在強敵環伺下屢創奇蹟，最終以亞軍的佳績寫下越南足球史上最輝煌的一頁。在全國人民一片加油打氣聲中，這首《越南啊！》橫空出世，高昂嘹亮的愛國歌曲在球賽氣氛的催化下，瞬間讓越南每個人都熱血沸騰，自此也成為無人不知、無人不曉，堪稱越南人民心中的代表曲目之一。

如今越南陷入疫情僵局，歌手Minh Beta將這首歌曲改編成《越南啊！擊敗Covid病毒！》，甫開場就是大家熟悉的「越南啊！越南啊！（Việt Nam ơi!Việt Nam ơi!），聲聲喚起大家團結一心的心情。

MV中還以「復仇者聯盟」的概念，將國家防疫團隊與醫護人員塑造成執行「社會政策宣導」、「推廣衛生新觀念」、「加強社區普檢」、「檢舉防疫失責單位」、「杜絕假新聞」的五個英雄角色，讓國人明白政府編織的社會防護網，正在傾全力對抗眼前這個看不見的病毒大敵。

《美好越南》（Việt Nam Tử Tế）

猶如台灣的公益歌曲《明天會更好》，越南也有人氣紅不讓的歌手們一同獻唱的《美好越南》（Việt Nam Tử Tế）。由五位歌手丹長（Lam Trường）、涑仙（Tóc Tiên）、黃箠玲 （Hoàng Thùy Linh）、Erik和Karik一起合唱的《美好越南》，以高亮的色調與輕快的曲風，希望能表達眾人的努力與社會的暖心關懷，一掃這兩年在疫情底下的陰霾。

MV中剪接了各個電視台的報導，有醫護人員在疫區間奔波營救病人的紀錄、隔離區患者遵守秩序測量體溫、社會弱勢與老人接受政府救助時感激落淚、民間企業自發性組織零元慈善超市供給物資等，將越南疫情期間的許多寶貴畫面都保留下來，也讓正在經歷生離死別的人們，體會到有更多人在傳遞溫暖與關懷。

《Thank You》

對於拯救國家的防疫最前線—醫護團隊和軍隊，他們是人人首先感謝的英雄們，而這首《Thank You》正是向這些日夜操勞的英雄們致敬的歌曲。

由胡玉荷（Hồ Ngọc Hà）、阮福盛（Noo Phước Thịnh）、東兒（Đông Nhi）、吳建輝（Ngô Kiến Huy）、裴英俊（Bùi Anh Tuấn）、寶英（Bảo Anh）獻唱，並剪輯多位知名人士的感恩短影片；集合了70多位知名人士的力量製成此曲，獻給所有守護國家的醫護人員和軍隊。

越南總人口將近一億人，國土有台灣的近十倍大。越南防疫政策上與台灣不同的是社區普篩政策，而先天的地理環境，使得醫護人員與軍隊在執行政策上需奔波相當長的距離。在當前越南醫療人員不足下，政府緊接著派赴軍隊、警察和醫學院學生一起投入戰線，然而，面對全國近億的人口需要做1-2次的普篩，還要救治每日上萬名的新增確診病患，這些防疫前線的人數遠遠不足。

因此在面對守衛全民健康的任務，大家仍當仁不讓，有的身著密不透風的防護衣，在全年高溫的越南連日工作超載，有的包著防護衣在簡陋的戶外草蓆上沉沉睡去、長時間配戴護具在臉上造成的深深印痕、脫下醫療手套底下腫脹的雙手，與多日未見的家人，視訊中崩潰落淚與各種累癱的模樣都被記錄了下來。

而在大家都以為醫護人員的工作都是快篩、醫治病患，這部紀錄片式的MV還收錄了他們協助接生病患小孩、資訊彙整、環境打掃和搬運物資等雜七雜八的工作。

歌曲中不斷重複唱著這句：「We are thank you for helping our life. We all thank you for saving our lives.」正是所有越南人的心情，也讓我們對防疫前線人員獻上最高的敬意！

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒