從享譽全球的《洗手歌》眾星合唱的《美好越南》，用4首抗疫歌曲激勵疫情下的越南

自從2020年爆發Covid-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎))以來,迄今為止,越南已經經歷四次疫情爆發。一向被世界譽為防疫資優生的越南,在2021年4月的第四波疫情當中受到重創。

當我們詳閱越南歷史,不難發現這個國家自古以來多次受到外族侵略,歷經過無數天災人禍的挑戰,而如今面對看不見的Covid-19病毒入侵,即使每天都有上萬人正面對生死離別,他們也堅信「我們已經戰勝無數次,這次團結一心的大家也能再次攜手渡過!」

這次,每個人都安然在居所進行將近兩個月的社會隔離,沒辦法真正「攜手」,不過雖然見不到彼此,仍然可以倚靠科技的進步,藉網路傳播,透過「音樂」將更有力的力量散播到社會的每個角落,而這篇文章將與大家分享4首藉由歌唱激勵人心的越南抗疫進行曲。

《嫉妒(冠狀病毒版)》(Ghen Cô Vy)

這首《Ghen Cô Vy》由年輕世代的當紅歌星MIN與ERIK,偕同越南衛生部共同合作改編。原曲是改編自2017年的歌曲《吃醋》(Ghen),當時這首歌在青春少年少女間蔚為風潮,後來因響應新冠疫情,將其改編成《嫉妒(冠狀病毒版)》(Ghen Cô Vy)。

全曲簡述Covid-19的來歷,也傳達了防治感染病毒的方式。本曲還借助網路社群的力量,發起「#洗手歌」的Hashtag(社群標籤),一時之間,許多網紅迅速響應,以最快速度讓全國人民知道如何防治病毒,而由於旋律洗腦,也引起海外人士的翻拍,同時受到《BBC》等國際媒體的報導。

向來給人封閉老成印象的越南共產政府,此次破天荒地找年輕歌手合作,以輕鬆活潑的曲風和可愛靈動的手繪插圖,瞬間擄獲各個年齡層的注意力。而搭上社群潮流以Hashtag的方式快速掀起模仿風潮,可說是此次越南抗疫歌曲中,名聲最響亮的衛教歌曲。

《越南啊!擊敗Covid病毒! 》(Việt Nam ơi! Đánh bay COVID)

使用膾炙人口的歌曲改編成政令宣導曲是常見技巧,不只可以將生硬的政令變得有趣,也可以藉著原曲的知名度達到迅速普及的親民效果。這首《越南啊!擊敗Covid病毒!》( Việt Nam ơi! Đánh bay COVID)正是改編自有越南國歌之稱的《越南啊!》(Việt Nam ơi! )。

回顧2018年,在全球注目的亞足聯U-23錦標賽中,越南足球隊在強敵環伺下屢創奇蹟,最終以亞軍的佳績寫下越南足球史上最輝煌的一頁。在全國人民一片加油打氣聲中,這首《越南啊!》橫空出世,高昂嘹亮的愛國歌曲在球賽氣氛的催化下,瞬間讓越南每個人都熱血沸騰,自此也成為無人不知、無人不曉,堪稱越南人民心中的代表曲目之一。

如今越南陷入疫情僵局,歌手Minh Beta將這首歌曲改編成《越南啊!擊敗Covid病毒!》,甫開場就是大家熟悉的「越南啊!越南啊!(Việt Nam ơi!Việt Nam ơi!),聲聲喚起大家團結一心的心情。

MV中還以「復仇者聯盟」的概念,將國家防疫團隊與醫護人員塑造成執行「社會政策宣導」、「推廣衛生新觀念」、「加強社區普檢」、「檢舉防疫失責單位」、「杜絕假新聞」的五個英雄角色,讓國人明白政府編織的社會防護網,正在傾全力對抗眼前這個看不見的病毒大敵。

《美好越南》(Việt Nam Tử Tế)

猶如台灣的公益歌曲《明天會更好》,越南也有人氣紅不讓的歌手們一同獻唱的《美好越南》(Việt Nam Tử Tế)。由五位歌手丹長(Lam Trường)、涑仙(Tóc Tiên)、黃箠玲 (Hoàng Thùy Linh)、Erik和Karik一起合唱的《美好越南》,以高亮的色調與輕快的曲風,希望能表達眾人的努力與社會的暖心關懷,一掃這兩年在疫情底下的陰霾。

MV中剪接了各個電視台的報導,有醫護人員在疫區間奔波營救病人的紀錄、隔離區患者遵守秩序測量體溫、社會弱勢與老人接受政府救助時感激落淚、民間企業自發性組織零元慈善超市供給物資等,將越南疫情期間的許多寶貴畫面都保留下來,也讓正在經歷生離死別的人們,體會到有更多人在傳遞溫暖與關懷。

《Thank You》

對於拯救國家的防疫最前線—醫護團隊和軍隊,他們是人人首先感謝的英雄們,而這首《Thank You》正是向這些日夜操勞的英雄們致敬的歌曲。

由胡玉荷(Hồ Ngọc Hà)、阮福盛(Noo Phước Thịnh)、東兒(Đông Nhi)、吳建輝(Ngô Kiến Huy)、裴英俊(Bùi Anh Tuấn)、寶英(Bảo Anh)獻唱,並剪輯多位知名人士的感恩短影片;集合了70多位知名人士的力量製成此曲,獻給所有守護國家的醫護人員和軍隊。

越南總人口將近一億人,國土有台灣的近十倍大。越南防疫政策上與台灣不同的是社區普篩政策,而先天的地理環境,使得醫護人員與軍隊在執行政策上需奔波相當長的距離。在當前越南醫療人員不足下,政府緊接著派赴軍隊、警察和醫學院學生一起投入戰線,然而,面對全國近億的人口需要做1-2次的普篩,還要救治每日上萬名的新增確診病患,這些防疫前線的人數遠遠不足。

因此在面對守衛全民健康的任務,大家仍當仁不讓,有的身著密不透風的防護衣,在全年高溫的越南連日工作超載,有的包著防護衣在簡陋的戶外草蓆上沉沉睡去、長時間配戴護具在臉上造成的深深印痕、脫下醫療手套底下腫脹的雙手,與多日未見的家人,視訊中崩潰落淚與各種累癱的模樣都被記錄了下來。

而在大家都以為醫護人員的工作都是快篩、醫治病患,這部紀錄片式的MV還收錄了他們協助接生病患小孩、資訊彙整、環境打掃和搬運物資等雜七雜八的工作。

歌曲中不斷重複唱著這句:「We are thank you for helping our life. We all thank you for saving our lives.」正是所有越南人的心情,也讓我們對防疫前線人員獻上最高的敬意!

延伸閱讀:

責任編輯:吳象元

核稿編輯:杜晉軒