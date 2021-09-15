「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」 台灣世界展望會攜手東奧選手方莞靈、江念欣、陳奎儒 邀請社會大眾資助，翻轉女孩的命運！

根據世界銀行2021的統計資料指出，全球有1.32億名貧困女孩失學，COVID-19加劇生計困頓，導致更多女童被迫失學，被迫面臨結婚、童工、被販運或受暴危機。台灣世界展望會舉辦「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」開跑記者會，邀請今年東奧國手，也是展望會長期關懷的方莞靈、江念欣出席記者會，分享自己的逐夢故事及大賽抗壓經驗，台灣欄神陳奎儒也現身力挺，三位選手發聲關注全世界的女童困境，鼓勵女孩們堅持不放棄夢想，有朝一日在各行各業發光！

Photo Credit：台灣世界展望會

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，每年約有1,200萬女孩成為兒童新娘，相當於每3秒就有一個女孩被迫步入婚姻，COVID-19增加嚴峻的挑戰，據世界展望會2021年統計：2020年被迫結婚的女童較2019年翻倍暴增，是25年來最嚴重時刻，若沒有加緊行動，預估2030年前全世界將增加1.1億名兒童新娘，主要是貧困女孩從小失學，連帶失去培力和改變生命的機會。

截至九月，在台灣世界展望會支持的計畫區中，仍有超過一萬七千名貧困女孩正等待資助。台灣世界展望會發起「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」，為弱勢女童募集愛心資助人，邀請社會大眾每月700元資助女童，讓她們接受教育、認識權益，翻轉命運和未來，讓與莞靈、念欣同樣上進的女孩們也能擁有求學路上的後盾，未來更能發揮正向影響力！

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東奧選手分享賽場抗壓經驗，以最萌身高差為全球女孩合力挺聲！

台灣世界展望會長期關懷的方莞靈、江念欣，今年都站上體育選手心目中最崇高的奧運殿堂。今日特別以回饋心情參與記者會。莞靈和念欣透露賽前都會禱告來減輕壓力，也提到日常生活中或多或少曾經遇到性別評價的眼光，但聽見世界上許多女孩無從選擇如何被對待，甚至缺乏溫飽、照顧，害怕被嫁出或成為童工，都感到相當不捨。念欣表示，能聲援困境中的女孩很有意義，也相當感動。莞靈則說，「我很幸運出生在台灣，但這些困境中的女孩很需要幫助，我很想對她們說『加油！』就算生活辛苦也不要失去夢想！」

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念欣回想接受資助後，家庭生活獲得改善，「謝謝資助人的幫助，讓我感受溫暖，也會因為這份幫助，讓我想要幫助更多有需要的人！」自小和媽媽相依的莞靈，提到有陣子媽媽身體不好，「社工員常到家裡探望她，這樣一個小小舉動讓我很感動。」這份安心，讓她無後顧之憂投入練習和比賽。

「台灣欄神」陳奎儒在繁忙的訓練中，特地抽空參與記者會，身高189公分的奎儒，與莞靈、念欣站在一起形成最萌身高差，他有點不好意思的說，「今天以男生的角度代表發言，比平常參加比賽來得緊張。」聽聞疫情造成童婚、童工增加的現況，連說不可思議，「很難想像，竟然在地球的另一個地方發生這些事，希望更多人一起重視女孩的生活和權益！」他以自身經驗分享：「有時越艱苦困難，就越勇敢追求！我們也面臨不知所措的困難，如果能擁抱低潮，試著相信自己能走過來，才能堅持到現在。」

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今日莞靈的資助人王先生及王太太特別捎來鼓勵信函，讓她感到意外又驚喜，王先生資助支持莞靈11年，在信中肯定莞靈日以繼夜的練習，更勉勵她繼續挑戰，贏得夢寐以求的奧運金牌！南非籍的王太太則用英文恭喜莞靈在這次奧運創下佳績，並分享當初資助女孩的理由，「我常和丈夫說，資助一個女孩，就等於幫助將來她的孩子、家庭，甚至社區的其他孩子，因為女孩接受教育，就能持續發揮影響力。」莞靈表示，原來資助人一直默默地為她加油！「我想對他說：您的存在就像我的精神支柱一樣，我以後有能力也想要傳承您的愛，幫助別人也有改變生命的機會！」

響應資助1000個女童 改變女孩們的命運

每個女孩都渴望擁有同等權益，能夠勇敢蛻變、成長，追求理想！台灣世界展望會發起「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」行動，邀請社會大眾和方莞靈、江念欣、陳奎儒一起關心全世界弱勢女孩，每月700元愛心資助，幫助她們免於恐懼、改善生活、認識權益、接受教育，翻轉生命和未來！此外，感謝三創生活園區、首都客運股份有限公司、遠東SOGO等企業一同運用企業之資源管道，共同響應倡導女童權益；愛心企業正官庄熱情贊助「新增資助禮」以感謝各界愛心─即日起至10月31日，凡透過台灣世界展望會官網線上資助國外女童，並完成第一筆資助捐款（限線上刷信用卡，含銀聯卡、WEB ATM、LINE Pay），即可獲贈正官庄「高麗蔘蜜桃水潤飲」乙盒（10包入，市價$600），限量800份，贈完為止；活動期間，正官庄全台62家門市也將設置「資助1000個女童」的創意互動海報，歡迎您前往掃描QR code，聆聽女孩的真實心聲！

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