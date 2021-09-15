2021蘋果秋季發表會：iPhone 13系列機種、Apple Watch S7、第9代iPad更新總整理

文：atticus、Tandee、Chevelle.fu、討喜小姐、Zero圈圈

2021年蘋果秋季iPhone發表會於今天凌晨舉行，內容包括眾所期待的iPhone 13系列機種、Apple Watch S7、第9代iPad功能更新，此外新版iPad min的推出更是一大亮點。本次蘋果秋季發表會也宣布了一系列新品的售價與上市時間，以下整理本次發表會新品的重點更新內容。

iPhone 13與iPhone 13 mini：螢幕凹槽更小、電力更長、全新相機模組、售價22900元

蘋果在今日一如預期發表全新的iPhone 13系列，率先登場的是採用雙相機鏡頭的6.1吋iPhone 13與5.4 吋iPhone 13 mini，雖然乍看下與iPhone 12、iPhone 12 mini類似，不過除了處理器升級至A15 Bionic與換上凹槽更小的新一代Super Retina XDR螢幕外，主相機模組亦採用全新的感光元件，廣角鏡頭與超廣角雙鏡頭元件雙雙升級，尤其廣角鏡頭更採用全新的1.7μm大畫素12MP元件與感光元件位移防手振與自動運鏡的Cinematic Mode錄影模式。

而最重要的是相較前一代也提升電池續航力與具備IP68防水，最小儲存容量也自128GB起跳。

Photo Credit: Apple iPhone 13系列提供5種顏色

iPhone 13與iPhone 13 mini提供粉紅色、藍色、午夜色、星光色與(PRODUCT)RED共5種配色，並提供128GB、256GB與512GB共3種容量供選擇，台灣將於9月17日晚上8點接受預購，9月24日正式上市，iPhone 13 mini建議售價22900元/699美金起，iPhone 13建議售價25900元/799美金起。

Photo Credit: Apple iPhone 13系列搭載最大亮度達1200 nits的Super Display XDR面板

iPhone 13與iPhone 13 mini的前相機與Face ID模組較前一代縮減40%，進一步提高螢幕的完整度，同時此次使用的Super Display XDR技術OLED面板也較前一代的亮度更為提升，可在HDR顯色下達到最高1200nits亮度，且標準最大亮度達600nits，也比起iPhone 12提升28%，當然也同樣符合DCI-P3廣色域，螢幕外層具備超磁晶盾技術提供強化防護。

Photo Credit: Apple 全新內部機構使電池可用空間較前一代增加

iPhone 13系列強調內部機構重新調整，加上採用新螢幕面板、新相機模組等因素，內部騰出更多電池空間，故iPhone 13與iPhone 13 mini的電池容量皆優於前一代產品，並輔以新處理器、通訊晶片與能源管理，iPhone 13 mini較iPhone 12 mini高出1.5小時續航力，而iPhone 13則較iPhone 12高出2.5小時續航力；當然，iPhone 13系列也同樣能夠使用MagSafe磁吸充電配件。

Photo Credit: Apple iPhone 13系列的A15處理器較iPhone 13 Pro系列弱化GPU，但仍強調大幅領先Android陣營旗艦處理器

iPhone 13與iPhone 13的核心處理器為非滿血版的A15 Bionic，相較Pro系列縮減GPU規模，採用6核心CPU搭配4核心GPU，不過蘋果強調相較Android陣營競品，CPU效能高出50% 、GPU亦高出30%效能，同時還搭載具備15.6TFLOPS性能的神經核心，提供超高性能的AI加速應用，諸如即時便是、即時翻譯等等，更重要的是為此次iPhone 13系列添加獨特的Cinematic Mode錄影。

Photo Credit: Apple iPhone 13的雙相機模組雖維持雙12MP，但皆為新感光元件

Photo Credit: Apple 廣角鏡頭是歷代雙鏡頭iPhone當中最大面積的元件

Photo Credit: Apple 超廣角鏡頭也提升對焦速度

Photo Credit: Apple 廣角鏡頭不僅具備1.7μm大畫素，還採用感光元件位移式的防手振

相機硬體是此次iPhone 13的重點升級，雖然規格仍維持雙12MP鏡頭，但兩個鏡頭皆為升級版本，超廣角鏡頭採用對焦速度更快的元件，而主元件則是歷代雙鏡頭iPhone當中面積最大的1.7μm大畫素元件，比起iPhone 12的主鏡頭提升47%進光量，還具備感光元件位移的防手振技術，而廣角與超廣角鏡頭皆可支援夜拍模式。

Photo Credit: Apple Cinematic Mode藉由影像辨識結合AI，可依照畫面中人物的互動自動切換對焦主體

此次iPhone 13主打稱為Cinematic Mode的攝影功能，是利用A15 Bionic強大的AI功能作為基礎，以影像辨識結合AI分析，先針對畫面中的人物、背景等進行分析，同時再藉由判斷畫面中人物的互動自行切換對焦物體，可輕鬆拍出類似電影運鏡的效果，同時也支援最高4K 60P的Dolby Vision HDR拍攝格式。

Photo Credit: Apple iPhone 13系列重點特色

iPhone系列相較iPhone 12採用更亮且佔比更大，並搭載當前智慧手機效能最高的A15 Bionic處理器，與具備大幅升級的雙像機模組，藉由AI功能提供Cinematic Mode拍攝功能，電池續航力也較前一代提升，並具備IP68防水機能。

120Hz螢幕iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro、售價32900元、最大1TB容量

除了iPhone 13與iPhone 13 mini，蘋果當然也不免俗的發表主打專業客群的iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max，比起iPhone 13系列不僅具備效能更強大的滿血版A15 Bionic，更搭載ProMotion技術120Hz可變更新率面板，同時不僅藉由A15帶來強大的相機與錄影功能，還首度將專業影片製作的ProRes錄製功能帶到iPhone上，容量更提供最大1TB供消費者選擇。

Photo Credit: Apple iPhone Pro系列提供128GB到1TB等容量

Photo Credit: Apple 4種配色

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max同樣將於9月17日晚間8點開放台灣消費者自官網預購，提供天峰藍色、銀色、金色與石墨色，容量則提供128GB、256GB、512GB與1TB，iPhone 13 Pro建議售價32900元/999美金起，iPhone 13 Pro Max建議售價36900元/1099美金起，選擇1TB的iPhone 13 Pro Max售價達54400元。

Photo Credit: Apple iPhone 13 Pro系列的一大特色是支援120Hz可變更新率

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max分別採用6.1吋與6.7吋Super Retina XDR with ProMotion面板，支援最高120Hz的可變更新率技術，HDR最大亮度為1200nits，標準最大亮度擇優於iPhone 13系列，亮度比起上一代高出25%，可達1000nits，當然也提供DCI-P3廣色域；同時也一樣採用較前一代縮減20%的Face ID與前相機模組，縮減螢幕凹槽/瀏海，使螢幕占比提高。

Photo Credit: Apple 強調新內部機構也連帶提高電池容量

如同iPhone 13系列一樣，2款iPhone 13 Pro也採用全新的機構設計，邊框採用醫療級不鏽鋼材質，具備耐磨與抗腐蝕特性，同時也提供IP68等級的防水；內部機構空間重新規畫使電池容量較上一代加大，同樣也藉由包括軟硬體的最佳化提升續航力，iPhone 13 Pro較iPhone 12 Pro提高1.5小時續航力，而iPhone 13 Pro Max則較iPhone 12 Pro Max提高2.5小時續航力。

Photo Credit: Apple iPhone 13 Pro系列使用的A15 Bionic，較iPhone 13系列有更好的GPU效能

雖然iPhone 13 Pro系列使用與iPhone 13系列同級的A15 Bionic處理器，同樣具備15TFLOPS效能的16核神經網路處理器與新一代影音編解碼器與ISP，但為基礎效能則進一步提高，除了6核心CPU以外，iPhone 13 Pro系列使用的A15 Bionic的GPU也自4 GPU提高到5 GPU，除了同樣相較Android陣營旗艦產品高出50% CPU效能，GPU則進一步高出50%。

Photo Credit: Apple iPhone 13 Pro系列的三相機系統同樣升級新感光元件

iPhone 13 Pro的三鏡頭模組也在硬體上獲得提升，廣角主鏡頭升級為1.9 µm大畫素元件，是蘋果iPhone有史以來最大的感光元件，並結合f1.5超大光圈，較iPhone 12 Pro提升2.2倍進光量，且無論iPhone 13 Pro或是iPhone Pro Max皆具有感光元件位移的防手震技術，不再限於Pro Max機型獨有。

另外，超廣角元件也進行升級，具備自動對焦與2cm微距功能，同時有更大的f1.8光圈；至於長焦鏡頭則為全新的77mm鏡頭，更貼近專業相機的人像焦段。同時A15 Bionic也帶來新一代ISP，強化降噪與色彩表現。

Photo Credit: Apple 多幀處理能夠針對影像中不同的物體提供更細膩的色彩處理

同時，A15 Bionic的神經引擎也提高影像處理效能，借助多幀影像處理模式，能夠透過智慧方式分析照片中包括人物與背景等各類物件，並且針對不同類型的物體與景色逐一調整色彩，可在使風景更炫麗的同時維持正確的膚色。當然，iPhone 13與iPhone 13 Pro也具備Apple Pro Raw、基於LiDAR的Deep Fusion與肖像打光模式，另外所有鏡頭皆支援夜間模式。

Photo Credit: Apple iPhone 13 Pro系列獨有的ProRes功能

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max當然也具備與iPhone 13系列相同的Cinematic Pro模式，同樣借助A15 Bionic的AI性能進行自動焦點轉換，並可在拍攝期間與拍攝後變換對焦點。

此外，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max還針對專業內容創作者導入ProRes功能，這是全新的專業影像編解碼器，能夠作為拍攝專業廣告、劇情與廣播路的的格式，並且強調能提供更完整的色彩與更少的壓縮，足以滿足專業影片製作與後製需求，標榜iPhone也是當前業界唯一一款可提供端到端工作留的智慧手機，以Dolby Vision格式或是ProRes進行拍攝、編輯與共享。

Photo Credit: Apple 強調機身盡可能採用環保回收與永續材料

▲強調機身盡可能採用環保回收與永續材料。

當然蘋果也不免俗強調產品本身著重環境永續性，包括MagSafe的磁鐵採用100%回收稀土材料，主邏輯電路板的焊料為100%回收錫，也首度在電池管理元件的焊皆使用此種回收錫料；而主邏輯電路板的電鍍層、連接相機的電線也使用再生金，盒裝則取消外部的塑料，預計可減少600公噸的塑料使用。

iPad mini大改版：支援Type-C、二代Apple Pencil、售價14900元

出乎意料的，蘋果今天在iPad以外也發布了全新改版的iPad mini，內容包括使用Type-C介面、Touch ID、以及第二代Apple Pencil等，內部則使用A15仿生晶片，和上一代相比將可以提升高達80%的性能。本次iPad mini迎接大改版，在螢幕材質、相機鏡頭、攝影功能各方面也多有提升，售價為499美金，台灣售價則為14900元。

8.3吋Liquid Retina螢幕Touch ID整合至上方按鈕

iPad mini以攜帶方便和輕巧著稱，本次的改版保留了以上特色，維持同樣的尺寸，但採取全螢幕設計，將螢幕延展至8.3吋。新版的iPad mini使用Liquid Retina螢幕，擁有更高的像素密度，營造出比上一代更加絢爛與細膩的色彩效果。

本次新版iPad mini採全螢幕設計，維持同樣尺寸卻加大了螢幕範圍，因此需要重新配置Touch ID的位置。新版的iPad mini將Touch ID整合至上方，用戶可以透過上方的Touch ID解鎖螢幕、登入應用程式，或是完成Apple Pay付款。

Photo Credit: Apple 新版iPad mini維持同樣的尺寸，但螢幕延展至8.3吋

Photo Credit: Apple 配備Liquid Retina螢幕，能夠達到500nit亮度、廣色域等效果，提供更好的色彩表現

Photo Credit: Apple 加大螢幕範圍的同時也重新設計Touch ID的位置，新版iPad mini的Touch ID和iPad Air相同位於上方

Photo Credit: Apple 將推出4種新的顏色，包括粉紅色、星光色、紫色及太空灰色

搭載A15處理器、Type-C傳輸介面

新版的iPad mini內部使用A15處理器，CPU效能將比上一代提升40%，而GPU也將比上一代提升高達80%。另外新版iPad mini將搭配Type-C介面，預估可以比上一代iPad mini提供高達10倍以上的資料傳輸效率，也同時能夠獲得各項Type-C介面的傳輸優勢。

Photo Credit: Apple 新版iPad mini使用Type-C介面

Photo Credit: Apple 新版iPad mini可以使用5G網路服務，預估可以提供3.5Gbps的資料下載速度

相機鏡頭再升級、可拍攝4K影片並配有人物置中功能

為了滿足現代人視訊、拍攝影片等各種需求，新版iPad mini強化了前後鏡頭的功能，後置鏡頭搭配1200萬畫素的感光元件、更大的光圈，並且配有True Tone閃光燈適合在較暗的環境下拍攝、而A15處理器帶來的HDR修飾細節也能加強各種光源下的影片或相片拍攝成果。

於前置鏡頭方面，新版iPad mini配備1200萬畫素的超廣角前置鏡頭，最廣可以拍攝122度的景物。它同時配備了iPad Pro上相當受歡迎的人物置中功能，也就是系統將會自動偵測人物的位置，並且調整畫面的縮放與配置。iPad mini也為了影片創作者打造，它可以錄製4K影片，搭配Type-C介面傳輸讓創作者在工作上更加便利。

Photo Credit: Apple 新版iPad mini後置鏡頭規格

Photo Credit: Apple 新版iPad mini前置鏡頭規格

支援第二代Apple Pencil

新版iPad mini的其中一項更新重點就是支援第二代Apple Pencil。同樣是使用磁吸的方式貼附在iPad mini旁側，可以同時達到互相配對與充電的功效。第二代Apple Pencil讓iPad mini在繪畫、筆記上更加得心應手，能夠直接圈選筆跡，精準辨識內容並且複製貼上。

Photo Credit: Apple 新版iPad mini支援第二代Apple Pencil

Photo Credit: Apple 另外一項配件革新是新版iPad mini的保護套，提供新設計的5種顏色選擇

▲另外一項配件革新是新版iPad mini的保護套，提供新設計的5種顏色選擇。

台灣售價14900元起

新版iPad mini的台灣售價為最低14900元起，配有Wi-Fi與行動網路機型售價則為19400起，有 64GB與256GB共2種配置，粉紅、星光、紫及太空灰共4種顏色。新版iPad mini在台灣將於日後開放訂購，預計9月24日起正式於美國與其他28個國家販售，台灣的確切推出時間尚未公布。

Photo Credit: Apple 新版iPad mini的各項更新規格

第9代iPad：搭載A13晶片、人物置中功能、售價10500元起

Apple iPad推出第9代，配備了A13仿生晶片，比舊款的iPad運算速度快20％，全新的1200萬畫素廣角前鏡頭，以及最新的Cenrer Stage人物置中功能，其他的規格都延續了以往的舊iPad，背面單顆照相鏡頭、直角切邊設計、Lightning充電孔，以及相同的10.2寸Retina螢幕大小，並支援True Tone功能，可隨環境光線調整螢幕色溫。

Cenrer Stage人物置中功能，支援1代Apple Pencil

第9代iPad推出的Cenrer Stage人物置中功能，可以在錄製影片時將人像自動調整至中間，並且在其他人加入畫面時自動將畫面調整，同樣的功能也能在FaceTime中使用。舊款1代Apple Pencil和Apple Smart Keyboard智慧鍵盤也都能使用，不支援第2代的Apple pencil，按鈕也同樣配備Touch ID功能。

第9代iPad將容量提升至64GB，有銀色和太空灰2色，價格和iPad第8代同樣為329美元，台灣售價iPad新台幣10500 元，行動網路版新台幣14500元，首波在美國與其他28個國家開放訂購，台灣上市日尚未確認。



Photo Credit: Apple 第9代iPad只支援第1代Apple Pencil





Photo Credit: Apple 最新款iPad使用A13仿生晶片



Photo Credit: Apple 第9代iPad的大部分規格和上一代差異不大



Photo Credit: Apple iPadOS有比較多新的功能，像是Center Stage人物置中功能

更強、更大、更持久的Apple Watch S7，售價11049元起

蘋果全新Apple Watch S7智慧型手錶正式發表，各方面性能都全面提升，包括螢幕比上代亮70%、手錶邊框縮小到僅有1.7mm、螢幕大到可放完整英文鍵盤、表面防裂玻璃、IP6X防水防塵（50公尺水下使用）和充電速度比上一代快33%並擁有可整天使用的續航力。

Apple Watch S7尺寸從40mm放大到41mm、44mm版本放大到45mm，鋁合金材質並有5種顏色黑、金、綠、藍、紅可選擇，價格方面最便宜399美元（約合新台幣11049元）起，將於今年秋天正式發售。接來看用圖片說明Apple Watch S7各項特色：

Photo Credit: Apple Apple Watch S7擁有IP6X防水防塵以及WR50可於水下50公尺使用

Photo Credit: Apple Apple Watch S7面板玻璃有更強防破裂能力

Photo Credit: Apple Apple Watch S7螢幕大到更貼近邊框、亮度比S6高出70%

Photo Credit: Apple 從閱讀訊息的面積就可看出Apple Watch S7的螢幕大小更甚上代，可視範圍超過S6 50%

Photo Credit: Apple Apple Watch S7擁有完整的英文鍵盤可輸入文字

Photo Credit: Apple Apple Watch S7充電速度比上一代快上30%、並可完全使用一整天

Photo Credit: Apple Apple Watch S7擁有5種顏色，包括黑、金、綠、藍、紅可選擇

Photo Credit: Apple Apple Watch S7這次當然有愛馬仕錶環可選購



Photo Credit: Apple Apple Watch S7將於今年秋天發售，要價399美元（約新台幣11049元）起

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航