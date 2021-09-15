緬懷金鐘視帝龍劭華：人生大起大落，走老運磨成戲精，曾發下豪語「演到不能動為止」

金鐘視帝龍劭華昨（15）晚驚傳昏倒在高雄85大樓的日租套房，在救護人員抵達前已經失去生命跡象，經緊急送醫搶救仍宣告不治，享壽68歲，噩耗曝光後讓各界感到震驚與遺憾。不過，經紀人陳秀卿悲向媒體表示，龍劭華是坐在沙發上逝世，面容安詳，稍稍令人寬心。

Photo Credit: 中央社 資深藝人龍劭華14日晚間在高雄85大樓昏倒失去生命 跡象，送往高雄阮綜合醫院搶救不治。

個性直來直往的龍劭華，本名陳坤倉，舊藝名為夏春秋，後改名龍劭華，踏入演藝圈42年，拍過不少賣座影片戲劇與經典作品，演技精湛渾然天成，無論是大小銀幕、配角或主角、正派或反派、內斂或外放都能演，詮釋各種角色都揮灑自如，演什麼像什麼。

龍劭華更曾發下豪語要「演到不能動為止」。但因童年曾受虐被關雞籠裡，導致龍劭華成年後患有幽閉恐懼症及懼高症，跳海、跳樓、火燒戲成為他演戲的罩門。

「一隻不受控的瘋狗，是要怎樣跟老虎比？先叫他做一隻聽話的狗，狗都當不好就妄想當主人。」他在《角頭—浪流連》的演技充份表現出黑道老大的霸氣，戲味十足，帶給觀眾深刻的印象。「現在年輕人只會拿電話開藥房，這些人就像猴子穿西裝，當作自己是人。」

龍劭華總共入圍八次金鐘獎、兩度奪得金鐘獎男主角，還是經典綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》的第一代主持人。2013年龍劭華憑著《喇叭宏的悲喜曲》獲得第48屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，2016年的《党良家之味》得到亞洲電視大獎最佳男主角獎，2019年再以《菜頭梗的滋味》奪得第54屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，也以電影《天馬茶房》入圍第36屆金馬獎最佳男配角，並因電視電影《忘川》榮獲日本最高榮譽獨立電影獎影帝。

Photo Credit: 中央社 龍劭華（左）以《菜頭梗的滋味》奪得電視金鐘獎戲劇節目男主角。

不過，提到龍劭華在金鐘獎的事蹟，許多人對他印象最深刻的，或許是兩次怒轟金鐘獎，還被冠上「大砲」封號， 被外界認為龍劭華愛轟人，後來他也為自己的率直個性道歉，自認「以前真的沒長大」。

2011年龍劭華以《路邊董事長》入圍金鐘視帝，當時得獎的呼聲極高，最後卻敗給《愛無限》的潘瑋柏，當得知評審的給獎理由是「鼓勵新人」時是怒氣炮轟：「這金鐘一文不值，是個大便。」

隔年龍劭華再度入圍金鐘男主角獎項，頒獎人潘瑋柏在頒獎典禮與入圍者互動時，潘瑋柏還刻意親吻龍劭華。會後龍劭華看到潘瑋柏親自己的趣味互動畫面，改口說：「他真勇敢，我愛死他了。」

第二次開炮則是2018年盧廣仲以《花甲男孩轉大人》得到金鐘新人、男主角兩項大獎，讓龍劭華忍不住再度放炮，「得新人獎已經很了不起，怎麼又來一個男主角？我困惑啊，我說這些都去吃大便啊！」特別強調不是針對年輕演員，而是對整個制度不滿。

2019年龍劭華終於圓夢獲頒金鐘獎最佳男主角，一上台領獎就大喊：「爽！真的爽！」並自嘲年輕時不夠成熟，得罪很多人，「以前真的是沒長大！當年不懂事，得罪很多人。以前不懂事也好、沒長大也好，做過的事敢做敢當，我不後悔，現在歲數到了，有些話擺在心裡就好，不一定要說出口，多考慮個五秒，就會覺得說那些話沒有意義了。」

歷經歲月淬鍊後，龍劭華坦言這幾年早就已經放下，覺得能夠入圍才最重要，更表示謹記「理直和氣、得理饒人」這八個字，看起來容易，但對以前的我，真的是一種修煉、修養。」資深的龍劭華演戲時難免會有自己主觀的想法與表演模式，若碰到與年輕新銳導演意見不合，雙方火爆溝通後，龍劭華仍會大度尊重導演的想法。

Photo Credit: 華視提供 龍劭在《忘川》中的扮相。

人生大起大落，比戲劇更顛簸坎坷的龍劭華，2005年龍劭華出版《戲臺上的浪子：龍劭華的精采人生》半自傳書，自述出生就被父母遺棄，養父母離婚，他跟隨養父生活，童年受盡養父虐待，稍有做錯就被趕出屋外、關雞籠，讓他關禁在雞籠裡吃飯。養父生意失敗跑路時，就把他託付給房東，房東會滷一大鍋滷肉給他吃，他就靠滷肉配飯過一周，「這是我最熟悉的味道，到現在都很愛。」

2002年龍劭華透過綜藝節目《超級星期天》尋找到失散多年的親生母親，當時他激動落淚，摟著媽媽的肩膀感慨表示：「初次見面時，媽媽第一眼是斜眼看我，說每天在電視上看到我，卻不知道我是她兒子。」不過兩人相認後又再度失聯，他直言因為生母的兒子欠債，怕討債的人找上門麻煩到他，因此決定不再往來，「失聯到現在，我也不知道人還在不在。」

由於生活艱苦，16歲的龍劭華趁著年輕提早入行，但剛踏入演藝圈，拍戲常有一頓沒一頓，拿到劇本好不容易有一、兩句台詞就高興地不得了，對著鏡子練習整晚，隔天到現場卻被導播嫌咬字不清楚，當場刪掉，「辛酸都往肚裡吞，這都是過程。」直到30歲成績都還不上不下，曾經半年身上不超過500元，靠吃速食麵度日。

後來龍劭華決定轉換跑道投資開酒店，結果欠下一屁股債借貸跑路，還企圖輕生離開世界，更需仰賴紅粉知己資助。「說句不好聽的，就是吃軟飯，但我從不欺騙人，她們都知道我的狀況。」他透露當時還鬱卒到拿香到養父墓前，幹譙為何沒有保佑他：「為什麼你死了，你兒子跟你一樣在跑路，你怎麼可以讓我像你一樣！」

之後碰到貴人相助，才讓龍劭華翻身。1994年導演徐進良打電話給龍劭華，找他客串《牽手出頭天》裡陳美鳳的前夫，從台語演員轉拍國語八點檔戲，沒想到他演完被導演加戲，從客串三集加碼演成十集，之後接連演出《今夜作夢也會笑》、《台灣水滸傳》、《天公疼好人》等戲開始出名。

於是龍劭華決定洗心革面，儘管負債累累被黑道追債，他仍勤奮接戲，賺一筆錢還一筆債，慢慢還完數百萬債務。當時很多人冷眼旁觀，而追求完美的他曾因為害怕表現不好，罹患憂鬱症、躁鬱症。「那時候每天晚上都睡不著覺，在客廳把家具搬來搬去換位置，吵到鄰居都來抗議了。」

演藝事業像走老運越來越旺，戲約不減反增，是出色的戲精，很多戲甚至特地為他量身打造，1996年還發行台語唱片《孤單》。由於曾經遭逢生意失敗、欠債逃亡、演藝工作低潮等生涯，讓龍劭華懂得珍惜一切，敬業接戲，戲約一部接一部，出色表演讓作品鮮活夠力。「我喜歡的不是錢，是工作，叫我退休，我可能三天就得憂鬱症。」

龍劭華身材修長高大，外型瀟灑帥氣，從年輕時就喜歡穿戴鑲鑽的耳環、戒指，抽屜更放滿各種首飾，憑當天的心情搭配，打扮相當時尚時髦，愛穿球鞋出席各種場合，曾笑說自己是「愛漂亮第一」，追隨潮流風格，還是全家打扮時間最長的人。

年輕時龍劭華非常花心，坦承第一段婚姻破裂的原因就是「無法只愛一個女人」。他在追求第一任老婆白虹時，不顧對方當時還有一位泰國男友，仍然不斷展開攻勢，兩人只交往了半年就結婚，但婚後常常為了小事情爭吵，他還與演員司馬玉嬌傳出戀情，因此婚姻僅維持一年就結束。

龍劭華曾經交往過很多女朋友，一夜情的次數更是難以計算，也曾與女星夏玲玲熱戀，交往三至五年後因為錢產生嫌隙，以分開收場。最戲劇化的故事是，龍劭華曾經在路上碰到前女友，對方還拿出一張照片說：「這是你兒子」，讓他不確定是否真的有親生骨肉流落在外。

Photo Credit: 華映娛樂提供 龍劭華在國片《江湖無難事》中的扮相。

龍劭華在現任老婆謝雪貞懷孕時並不打算結婚，還劈腿與其它女友同居，但在遭遇挫折時謝雪貞仍然不離不棄，讓他突然頓悟，深感愧疚。結婚後的龍劭華浪子回頭，重心全放在家人身上，對現在的老婆子女負責，所有房產、車子、賺到的酬勞全部交給老婆，用老婆附卡，成為演藝圈有名的愛妻好男人。「我甘願、也應該，我又不會理財。我跟她說，妳不是我的最愛，但是我的老婆。」

「拍這部戲，讓我知道要珍惜身邊的人！」龍劭華在電視劇《含笑食堂》詮釋阿玆海默症角色，演技深切動人，入戲的他因此感受到生命無常，格外珍惜與家人在一起的時光。

「演戲如同傳道，演到一齣有教育性質、對社會有幫助的戲劇與角色，就是在做善事。」龍劭華在2009年確診糖尿病，雖然定期服藥卻都沒有回診，血糖值是正常人的兩倍。

開始提攜後輩的龍劭華，也全力栽培自己的兒子陳威佐、女兒陳璇演戲，希望未來孩子能青出於藍，更勝於藍。「靠爸沒有什麼不好，會比較快一點，帶他入門，但紅不紅要看造化。」2016年他帶著陳威佐入行，牽線讓他演出偶像劇《High 5 制霸青春》，但陳威佐嘗試過後決定放棄，追求穩定的生活，目前只有陳璇繼續留在演藝圈。「她也跟隨我的腳步進到這個圈子，我覺得很幸福。」

Photo Credit: 中央社 2019年，龍劭華帶著女兒陳璇（前右）走電視金鐘獎紅毯。

最後來回顧龍劭華曾提過一個讓他非常感動的故事。之前他在台南拍攝《雙城故事》時，一家50年歷史的米糕老店老闆娘看到他就落下眼淚，結帳時堅決不肯收錢，只要求龍劭華隔天再來一趟。

第二天，龍劭華帶著劇組一起去用餐，老闆娘牽著一位看起來比龍劭華小幾歲的男子到他面前：「他是我老公，他得了阿茲海默症，現在誰都不認識，全世界只認識你。」接著老闆娘問老公「你知道他是誰嗎？」老公立刻回答：「我知道，他是龍劭華啊！」

這段對話讓龍劭華控制不住情緒，立刻哭了出來。「我實在控制不了，眼淚當場就掉下來。那種感動直接刺進我心裡，能這樣子對我的，只要有一個粉絲、一位觀眾，一個就夠了。我謝謝他，這是我到現在一生最難忘的事。」

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