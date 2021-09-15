對氣候變遷感到焦慮，有一群美國人以舊校車為家過起游牧生活

風災、野火等氣候危機引發人們對固定住宅的重新思考，美國有一小群人住在黃色舊校車改成的住所，四處為家，當災難來臨時，他們只需要把車子開走就等同全家撤離。

8月下旬的卡爾多野火（Caldor Fire）蔓延加州旅遊勝地南塔霍湖（South Lake Tahoe）時，37歲的獨立攝影工作者菲利普森（Joseph Philipson）和他的女伴波內蒂（Ashley Bonetti）開著一輛黃色大巴撤離，他們的家當全都在這輛由典型美國校車改裝的露營車上頭。

菲利普森的攝影工作包括紀錄加州野火，氣候變遷讓他在幾年前決定不再支付昂貴的租金，而是在一輛改裝的舊校車安家。

從買車到升級內裝，這對情侶對他們的校車之家投資了大約6萬美元（約新台幣166萬）。外觀保有經典的黃色油漆，「校車」的英文字母雖然褪色，但輪廓還在。

進到車內像是一座小公寓，原本的校車座椅改裝成櫥櫃和檯面，小家電舉凡冰箱、烤箱和洗衣、烘衣機一應俱全，車內空間並容得下淋浴間和一張大床鋪。

車頂是他們的「後院」，上頭安裝有太陽能電板，平常他們爬上階梯在車頂休憩。亞利桑那州是兩人相遇的地方，每年以校車為家的族群會在加州臨界亞利桑那州的沙漠相聚同歡。

「這是對氣候變遷產生共同焦慮的社會體驗，」菲利普森告訴《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）網站，他不想把住家安在會被野火燒毀，或者因為乾旱而導致缺水的地方。

網路搜尋關鍵字school bus home，可找到許多影片分享校車改裝。民眾買下舊校車後，自行改裝成活動住宅：

29歲的普拉瑪 （Sarah Plummer）與丈夫於3年前在美國政府公家物品拍賣網站買下舊校車，投資4萬美元（約新台幣110萬）改裝，當起遊牧民族。

她放棄芝加哥的生活而選擇到加州過更移動式的生活，她原本是一位傳播工作者，現在旅遊相關的公司兼職，丈夫是一名房屋維修工。

今（2021）年夏天他們到北加州南塔霍湖駐紮，原本吸引人的天氣，卻因卡爾多野火來襲讓天空變成煙塵一片。她認為會有更多人選擇遷移的游牧生活，「不在於一個地方是否舒適，而在一個地方於是否宜居」。

房子原是實現「美國夢」（American Dream）的象徵，來自威斯康辛（Wisconsin）的一家5口卻從大房子搬到一輛綠色校車過日子，34歲的韋布斯特（Ray Webster）在她的社群帳號說，從飲食、消費到沖澡時的思維都和以往不同了。

她把孩子帶離學校，「不從教科書而從真實生活中學習」。她說，住在校車之屋，並非出於絕望，而是出於選擇，「在比較小的房子裡，擁有更少的東西，以後有更多的故事可以告訴孫子。」

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責任編輯：游家權

核稿編輯：羅元祺