2021/09/15,
國際

印尼政府盼全國目標接種人口11月達七成，可逐步開放邊境

印尼政府盼全國目標接種人口11月達七成，可逐步開放邊境
2021年9月13日，雅加達一處車站。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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印尼總人口為2億7200萬，政府希望讓2億800萬人接種疫苗。從1月中疫苗接種計畫展開至9月12日，印尼有4179萬人已接種兩劑疫苗，7290萬人已接種一劑疫苗。

印尼去年4月起因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情實施邊境管制，禁止外國人入境短期停留及轉機。印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）14日指出，印尼計畫在11月開放邊境，屆時全國目標接種人口中應有七成已施打過第一劑疫苗。

路透社》報導，「目前為止我們的重心在施打第一劑疫苗。一旦我們可以達到目標接種人數的七成，意即共有1億4000萬到1億5000萬人，已接種過第一劑疫苗，我們就可以開始逐步重新開放。」布迪接受路透社採訪時表示，「我預計這個目標將會在11月時達成。」這是印尼首次有部長級高層官員，公開指出重啟國家邊境的時間點。

雅加達環球報》報導，印尼總人口為2億7200萬人，目標接種人數為2億800萬人，12歲以上的國民均可接種疫苗。根據印尼政府數據，從1月中疫苗接種計畫展開至9月12日，印尼有4179萬人已接種兩劑疫苗，7290萬人已接種一劑疫苗。

中央社》報導，印尼目前暫停免簽入境及核發落地簽證，僅符合持短期居留證或永久居留證、外交、公務簽證等，基於人道或醫療考量並經過允許等條件，才能入境。

路透社》報導，布迪也指出，當印尼七成人口皆已施打兩劑疫苗，將完全解除邊境管制，此外，內閣中幾位部長也曾提及打算重新開放峇里島，但並未設下時間點。印尼國內社交管制7月初實施至今已逐步走向放寬，目前允許購物中心、餐廳、電影院和工廠，可降載維持營運。

截至14日，印尼累計確診病例410萬例，13萬9000人染疫逝世，不過陽性率（positivity rate，即陽性人數占檢驗人數的比例）有降低趨勢，從7月底31%降至2％。

印尼是東南亞最大經濟體，也是受到疫情衝擊影響程度相當嚴重的亞洲國家之一，印尼疫苗接種計劃被疫苗分配、物流速度和民眾對疫苗的猶豫拖慢腳步。

布迪指出，透過部署警察和軍隊來幫助分配疫苗，必須達到每天施打200萬劑疫苗的速度，來提升施打比例，並希望在明年3月達成超過1億4000萬人口接種兩劑疫苗的目標。然而，布迪也表示，無法保證印尼未來不會有第三波疫情爆發，「這太難預測。」

印尼疫情趨緩

雅加達環球報》報導，印尼因Delta變種病毒爆發染疫潮，在7月16日到8月22日之間，每日染疫逝世人數都超過千人，而在7月中疫情達到高峰時，活躍病例最高紀錄是58萬例，使得醫療系統不堪負荷，醫院佔床率超過八成，醫院超載使得許多病患被迫在家自我隔離，無法得到妥善照護。13日，印尼活躍病例降低到10萬以下，這是近三個月來最低紀錄。

雅加達環球報》報導，13日，印尼峇里島（Bali）、東加里曼丹（East Kalimantan）、北加里曼丹（North Kalimantan）從最高的四級警戒將至三級警戒。除了九個縣市還處在最高警戒，沒有任何一個省處在最高警戒。

社區管制已開始慢慢放寬，負責推動緊急措施的印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）指出，電影院可降載50％維持營業，但仍會維持公眾聚集的限制，包括旅遊景點的交通限制。

路透社》報導，峇里島放寬疫情管制，包括移動限制會再重新制定，外國旅客也將面臨更嚴格的規範。今年初內閣提出重啟峇里島邊境，但討論至今尚未達成共識。

盧胡特指出，在島上各旅遊景點接受旅客，但他們必須以政府認證過的手機app出示接種證明。此外，外國旅客在進入峇里島之前，必須隔離8天並接受三次PCR篩檢。

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新聞來源

責任編輯：徐卉馨
核稿編輯：杜晉軒


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