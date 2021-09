常搞錯的suit用法：當面試官說「What are your strong suits」，不是在談你的套裝

Nancy去面試。面試官問他:What are your strong suits?

她緊張地低下頭看著自己今天的穿著,心想:難道穿得不夠正式嗎?什麼是強勢的套裝?

Suit我們最熟悉的用法是「套裝」,但它還有很多其他的道地用法。今天來看看這個字的用法。

Strong suit

(X)強勢的套裝

(O)強項、專長

Strong suit不是強勢的套裝,而是指「強項、專長」。

比如有人請你幫忙一件事,但是你想拒絕,就可以說:

Sorry but that isn't my strong suit. 不好意思,這不是我擅長的事。

多看一個例句:

Patience is not my strong suit. 我不是那麼有耐心。

有時候也會用long suit,意思一樣。

Foreign policy was the president's long suit. 外交政策是這總統的強項。

Suit yourself

(X)穿好套裝

(O)請隨意/隨你的便

這是一句非常口語的表達,這可以是中性的表達,但如果語氣重一點,就是生氣了。

I don’t agree with you, but okay, suit yourself.

我不同意你的想法,但你想怎麼樣就怎麼樣吧!

A: I don't think I'll come to the party tonight.

B: All right, suit yourself!" A:我想我今晚不會去參加聚會。

B:好的,隨你的便吧!

Suit me right down to the ground

(X)套裝掉到地上了

(O)非常適合我

Suit someone right down to the ground是慣用語,意思是非常方便;非常合適。

Part-time work would suit me right down to the ground.

兼職工作非常適合我。

A later meeting would suit me down to the ground.

晚一點開會對我來說方便多了。

In your birthday suit

(X)生日宴會服

(O)沒穿衣服

人都是赤裸裸地來到世間,出生時穿的衣服──birthday suit,就是指沒穿衣服。

They were sunbathing in their birthday suits. 他們赤裸著身子在做日光浴。

Suit vs. suite

最後來講長得很像、容易搞混的這兩個字。

雖然長得像,這兩個字的發音差很多。Suit的發音是[sut],Suite的發音是[swit],和sweet的發音一樣。

Suit的常見意思是「西裝」或「套裝」。

I picked out a black suit. 我挑了一套黑色西裝。

它也有「訴訟」的意思。經常和law連在一起用law suit。

He will bring a suit against his boss. 他要對老闆提出控告。

用作動詞的時候,Suit通常是指「適合」。

A: Will that time suit?

B: It suits me fine. A:這時間合適嗎?

B:很合適!

A: Do you mind if we stop by the bank on the way home?

B: Sure, suits me. A:回家路上我想先去一趟銀行可以嗎?

B:沒有問題。

Suite是一個名詞,可以指「套房」:

We live in a suite with a balcony. 我們住在一間有陽台的套房。

想表達「一套傢俱」也可用suite:

I've ordered a new three-piece suite for the living-room. 我為客廳訂購了一套三件的新傢俱。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

