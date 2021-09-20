【書評】《最華麗的劇場型犯罪》：官僚本位主義就是警方偵辦「固力果森永案」最大的難題

文：李拓梓（全職的政治工作者、業餘的專欄作家，著有《改變時代的日本人》）

大阪道頓崛總是充滿新奇誇張的食物廣告看板，會動的章魚、巨大的螃蟹、皺著臉的達摩，凸顯這個城市人們「天下廚房」豪爽的性格，不過其中最受歡迎的，無疑就是固力果（Glico）跑跑人。只要到過道頓崛的人，手機裡應該都有幾張跑跑人舉著雙手跑步的相片。

固力果是日本規模極大的食品公司，產品五花八門，其中最有名的就是Pocky巧克力棒。有些人會注意到這家公司產品的包裝拆開後無法復原，其實固力果這樣做的原因，背後有一個很長的故事，也就是發生在1984年的「固力果、森永事件」。

一開始是固力果公司的江崎社長在自宅遭到綁架，公司方面接到勒贖電話，報警不過尚未談及贖款；不過江崎卻在三天後自行脫困逃出。接下來的案情發展大展開，歹徒三番兩次的以在食品中下毒威脅，要固力果公司給錢。只是幾次相約，歹徒其實都沒有出現，讓警方疲於奔命。歹徒以「戰帖」的方式，在恐嚇信中語帶詼諧，有時責怪固力果公司，有時消遣辦案的警察，並且都以公告大眾的形式遞交恐嚇信，造成社會對固力果信譽和警方辦案能力的極度不信任。

由於事發點涉及關西多個縣市，因此滋賀縣、京都府、大阪府、兵庫縣的警方，都依次投入辦案，不過人多不見得好辦事，警方的橫向聯繫一塌糊塗，多次因協調不佳而跟丟歹徒。

以「怪人二十一面相」（仿江戶川亂步「怪人二十面相」，怪人也是每次犯案前都會先做預告，弄的警方灰頭土臉）為名的歹徒，在耍了警方幾次之後，不在玩弄固力果，改把矛頭指向其他幾家大食品行丸大、森永、不二家，幾乎關西主要的食品廠商，都陸續遭到食品下毒威脅，信譽受損，市場也蒙受重大打擊。

不過案情鬧了一年，就在警方連番出包，「怪人二十一面相」得意洋洋的同時，歹徒卻以「不再為難食品公司」為由，忽然鳴金收兵，從此消聲匿跡。於是這個沒人付錢、沒人拿到錢、沒人中毒，卻鬧的人心惶惶、滿城風雨的案子，就成為懸案，直到追訴期過了，都沒有偵破。

由於「固力果森永案」的社會衝擊甚大，沒有破案成為日警的恥辱，儘管警方不太願意提到這件事，但許多經手此案的刑警心裡總是有著疙瘩，滋賀縣警局的局長甚至在退休第二天自焚而死，被認為是因為此案沒破的心理壓力所致。「固力果森永案」所造成的衝擊，甚至在一海之遙的台灣也帶來影響，我還記得小時候媽媽也叮嚀過，外面買飲料要小心，要特別注意包裝有沒有破損，導致我每次拿鋁箔包果汁都想要擠一擠看有沒有破洞。

《最華麗的劇場型犯罪：固力果森永事件未解之謎》一書，是由NHK SPECIAL系列的電視深度報導的紙上紀錄。NHK SPECIAL是全球深度報導的典範之一，以兼具深度廣度，能夠深入淺出、切中核心的事件討論而聞名。團隊選擇「固力果森永事件」為主軸，想探討的就是「為什麼沒破案」，希望透過深度報導，反省警方的機制到底出了什麼問題？為何無法逮補嫌犯，最後讓本案終成懸案？

整本書由不同記者共同完成，訪問超過三百人，細細對案情抽絲剝繭，讀來宛如偵探小說。但成書不易，正如採訪記者所哀嘆，想的是雄心壯志，但真正進入新聞現場，面對的卻是難關重重。對警方來說，沒能破案當然是恥辱，所謂成功有千百父親，失敗只有一個孤兒。警方向來對成功破案的，都講到嘴角全泡，至於沒破案的，都是噤口不言，此案還逼到滋賀縣警察局長自殺身亡，更是警方禁忌中的禁忌。

因此，儘管主要承辦警員都已經退休，但願意講的人並不多。記者還是得透過各種方式，東拼西湊才能還原當時的原貌。透過報導團隊的努力，歸納出警方最大的難題，就是難以突破的官僚本位主義。因為「固力果森永案」的犯罪地點，橫跨整個關西地區，各方警員幾乎是精銳盡出，每個單位都掌握部分線索。

但正如警方辦案常見的問題，各單位為了搶功勞而藏情報，儘管會召開聯席會議，但會議中大家都只報告一些無關緊要的線索，把自認為的關鍵掌握在自己手中。這不只是警方的問題，也是各種組織的常態，再加上組織內常因為搶功勞而互相不爽，有時難免貽誤良機。

NHK SPECIAL團隊在採訪過程中，意外發現滋賀縣警方曾經在某次未被授權的行動中盯上疑犯，只是因為未被授權，無法和其他警局合作逮補嫌犯，讓歹徒脫逃成功。他們以此為證，認為警方屢屢被歹徒整得灰頭土臉，便是因為橫向聯繫有巨大的問題。

「固力果森永案」至今讓人印象最深刻的，就是被認為是疑犯的「狐眼男」肖像，這張畫像是人們對本案印象最深刻的圖像，也是本書封面構圖之一。根據警方的說法，「狐眼男」肖像公布後，線索蜂擁而至，但大多都是誤報。許多人以事後諸葛，認為警方公開肖像不妥，認為此舉讓歹徒心存警戒，之後就宣布不再作案，警方自也無法再行偵蒐新線索。

事實上，早年警方辦案，經常以公布肖像為手段，以徵求線索，惟此舉本就是雙面刃，畫得不像無助破案，畫得像也會讓歹徒提高警戒，變得更難破案。像本案的「狐眼男」其實很大眾臉，以結果論來說，公布肖像對破案沒什麼幫助，但當時警方應該也是無法可想，只好被逼得放大絕。

這幾年來，網路發達，影像變得無所不在。處處皆有的攝影機、行車記錄器，對警方破案有莫大幫助。看完這本書我也在想，如果此案發生在近期，警方光是調閱攝影機和記錄器，應該就能夠取得足夠線索，也不至於發生跟丟的問題。只是八十年代的技術不足，科學辦案經常行有餘而力不足，大多重案，還是要依賴老刑警的直覺和經驗，士氣高昂時問題不大，但若像是本案，警方被歹徒耍得團團轉，士氣低迷，破案的機會就小了。

NHK SPECIAL節目播出後，也有不服氣的警方人員作出回應，警方的說法是，歹徒的目的是錢，既然沒有拿到錢，失敗的自然是歹徒，而不是警察。這樣的說法當然有點牽強，畢竟警方的優先要務還是逮補人犯，本案過了追訴期無法處理，很難說不是警方的失敗，頂多就是雙輸。

不過在《最華麗的劇場型犯罪》的書中，NHK SPECIAL團隊還是把這些回應都列入記錄，來提供讀者參考，作為日後人們反省此案的多元意見，也提醒今日人們看見道頓崛跑跑人時，不要永遠只像個觀光客顧著拍照，而能有更多的歷史回憶。

其實台灣的社會案件史上，也有幾起未破懸案，值得做進一步檢討。最有名的莫過於1997年發生的桃園縣長劉邦友槍殺案。當時歹徒清晨闖入縣長官邸，造成包括縣長本人被槍殺在內的八死一傷。縣長之死茲事體大，警方也全力投入辦案，只是最後終究沒能破案，讓歹徒逍遙法外。關於本案，外界有各種猜測和陰謀，警方對於未破的案子也是三緘其口。

我認為劉邦友一案也很值得拍一部SPECIAL來記錄，只是目前的各種電視影片，都是以茶餘飯後的鄉野奇譚出發，並沒有NHK SPECIAL團隊投入那麼大的力氣來反省討論，甚為可惜。讀完本書，也期待台灣早日能夠有像是《最華麗的劇場型犯罪》這樣的深度的紀實作品，為重大事件留下反省和紀錄，讓鑑往知來成為可能。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航