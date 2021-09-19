如何走出「失戀後遺症」，重新拾起找尋另一半的勇氣？

有一種失戀，叫做「總覺得無法再愛人」。雖然一般人在失戀後，通常會依序走過依附理論裡的「抗議」與「絕望和難過」兩個階段，但並不是所有人都能夠順利地走出傷痛，重新找到走入下一段感情的動力與契機。

有些人在失戀後會陷入這樣的迷失裡：「世界上再也不可能找到這麼好的人來愛我了」。這類想法其實很痛苦，也讓一些人困在失戀中走不出來。這種想法是怎麼來的？

童年遺憾如何成為助力？

這樣的想法其實往往和童年關係的再現有關。不知道讀者是否發現，戀愛中的自己會變得不太一樣？原先我們以為自己不怕孤單，但在感情裡卻時常黏著伴侶？原本我們以為自己脾氣很好，但是在喜歡的人面前，卻往往不是這麼回事，為了一點小事情就暴躁不已。

感情很多時候是我們童年關係的再現，而讓我們忘不掉的感情則和我們童年時期的「未竟事宜」有關。譬如，你小時候總是得不到父母的喜愛，但對方卻把你當作心肝寶貝；又或是你在童年時期受傷時，父母總是用斥責的口氣來責怪你，但對方總用呵護的語氣來關照你。

我們的童年會留下許多殘骸，當那些殘骸在感情裡曾被某個人填滿了之後，我們便很容易不知不覺地認為，對方就是自己的全部，自己再也找不到那麼好的人來陪伴自己了。

也因此，當對方離開自己的生命之後，我們便很難走出感情的傷痛，認為唯有對方回來才能重新填補自己感情的裂痕。

這樣的感覺有時會持續很久，而且很強烈，強烈到讓我們不再相信有任何人可以取代自己的前任。

我必須要說，這些感覺是很真實的，也沒什麼錯。沒有人有權利去否定別人的感受。

但回過頭來，「走不出來」這件事其實也是一個很好的切入點。是不是可以從這個點，根本溯源地去思考，在前一段關係裡面，對方滿足了你哪些條件？而那些條件，回到童年依附的關係裡，是不是滿足了父母未曾滿足你的什麼事物？

知道這些事情之後，有什麼用呢？它不一定能馬上起作用，但長久以來，或許可以作為我們挑選伴侶的依據之一。

怎麼說呢？從童年的遺憾裡頭，我們會知道具有哪些特質的伴侶可以讓我們在感情中過得比較好，什麼特質的人則可能會讓我們得不到感情上的滿足。

從這些線索裡，我們可以開始慢慢地覺察到並不是只有前任才是完美的、世界上還會有符合這些特質的人等著我們去認識。儘管不是那麼容易找尋，也不一定能夠馬上找到，那也沒關係，就先放在一旁吧。畢竟失戀之後，並不一定能夠馬上好起來。

感情中的傷害與負面影響

此外，有另一些人在失戀後長期好轉不了的原因，則可能和「傷害」有關。

依附理論提到了，每個人在家庭裡的依附類型，並不一定就是感情中的依附類型。我便曾碰過這樣的人，在家庭裡是安全依附者，但到了感情卻成為不安全依附。

如果深究其原因為何，往往和一個人交往的對象有關。一個人可以在家庭裡長成安全依附的模樣，但到了感情裡卻遇到不斷干涉和責備自己的伴侶：對方對自己有諸多不滿，像是不喜歡自己跟某些朋友出去、不喜歡自己許多習慣。導致兩個人交往到最後，因為長期被對方責罵，使自己的自尊心越來越低落，也覺得自己沒有能力談戀愛。

面對這樣的情況，我覺得最重要的是弄清楚這並不是自己的錯。雖然不一定很快就能弄清楚自己身處的狀況，但是在適當的提點之下，也許我們有能力去發掘，原來自己並沒有對方說得那麼糟糕，是對方不斷把自己貶低，導致自己越來越討厭自己。

弄清楚自己排斥談戀愛的原因，並非自己真的很糟，只是在感情中被對方長期灌輸自己很糟的想法，將有機會讓自己重新相信自己有能力去愛人與被愛。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航