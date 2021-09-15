Facebook內部研究：Instagram讓青少年對自己外表更不滿意，造成「比較心態」等負面影響

「我在Instagram上看到的人，都有著完美的腹肌、肌肉線條分明的身體。」《華爾街日報》報導，18歲的沃拉索瓦（Anastasia Vlasova）因為進食障礙，在1年前開始進行心理治療。

導致她飲食失調的原因，就是因為使用Instagram。從13歲開始成為用戶的沃拉索瓦，深受平台上健身網紅們看似完美的生活和體態吸引，每天幾乎花3個小時在平台上。

相對其他平台，Instagram更容易造成「比較」的心理

Instagram官方也正對類似議題進行調查。2020年，研究人員發現，32％的青少女表示，當他們對自己的體態不滿意時，瀏覽Instagram會讓她們感覺更糟。研究人員也發現，Instagram對許多青少女可能造成負面的影響，包含焦慮與憂鬱的狀況不斷增加，也更容易對自己的身體感到不滿意。

《華爾街日報》認為，Instagram會改變年輕女性看待自己的方式。超過40％的Instagram用戶年齡在22歲以下，美國青少年花在Instagram上的時間比在Facebook上還多了50％。

Facebook的研究人員具備資訊、心理學等背景，他們發現許多負面的影響或效應，在Instagram上特別明顯，其他社交媒體上則難以複製。例如，Instagram會導致用戶產生「比較」的心理，使用者看待與評價自己的方式，非常容易受到平台上他人的吸引力、社會地位等而影響。

「社群比較與競爭的問題，在Instagram上更為嚴重。」 Facebook研究人員表示，TikTok強調短影音的特效與表現，Snapchat用戶則大量使用各種有趣的臉部濾鏡；相比之下， Instagram更注重於使用者的身體、體態、生活方式與風格，而這些對青少年最可能產生負面效應的特點，反而正是Instagram平台的核心功能。

《衛報》指出，儘管Instagram與Facebook官方進行研究後，對其產品與青少年心理健康的影響有所認識，但是高階主管卻刻意淡化負面影響的部分。 Facebook 創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）3月時表示，社群媒體可能對使用者心理健康有正面的影響；Instagram負責人 莫塞里（Adam Mosseri）則在5月表示，他從研究中獲知社群媒體對青少年心理健康的影響非常小。

社群媒體對青少年產生威脅，引起美國兩黨共同關注

《CNBC》報導， 美國麻州的民主黨聯邦眾議員 特拉漢（Lori Trahan），十分關注社群媒體與青少年心理健康影響的議題，她轉發《華爾街日報》的報導，並呼籲 Facebook立刻放棄原先的Instagram兒童版計劃，將資源投注在保護現有的年輕用戶。

.@Facebook’s internal documents show that the company’s failure to protect children on @Instagram – especially young girls – is outright neglect. Facebook has no business developing new social media platforms designed for children when they can’t keep their own house in order. https://t.co/VSvTrcRIG3 — Congresswoman Lori Trahan (@RepLoriTrahan) September 14, 2021

《彭博社》報導， 民主黨聯邦參議員布魯蒙索（Richard Blumenthal）、共和黨聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）等人也表示，已經與Facebook的吹哨者取得聯繫，將盡力調查Facebook從研究中獲知哪些資訊。他們認為，Facebook沒有能力承擔社群媒體造成這些負面影響的責任。

共和黨聯邦眾議員羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）則表示， 特別因為其產品涉及對青少年與兒童的負面影響， 將持續要求 Facebook和其他大型科技公司保持資訊公開透明。

Facebook發言人則回應，因為需要保護參與的研究人員，因此很難公開這些內部研究的結果與數據，但是Facebook仍然會致力讓內部研究更加透明。

Instagram公共政策負責人紐頓（ Karina Newton）則發表了一篇文章回應，她認為《華爾街日報》只揭露了十分有限的研究結果與觀點。紐頓指出，世界上本來就存有互相比較的心理與焦慮等問題，因此當然也會出現在社群媒體上。而她表示， Instagram進行這些研究代表著十分關心年輕人的處境，平台也已經做出許多努力，希望讓Instagram變得更好，包括隱藏貼文的愛心點擊數量等。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺