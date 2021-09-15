美中合作露曙光？ 《外交政策》雜誌：已協議聯手阻止緬甸軍政府出席聯合國大會

文：斯洋

據美國《外交政策》雜誌的最新報導， 美國和中國在新一屆聯合國大會召開前夕達成一項協議，實際上等同於阻止緬甸軍政府出席聯大會議。這對尋求國際認可的緬甸軍政府來說，不啻於一個打擊。協議背後有何考量？這是否意味著美中打破前嫌，終於可以合作？

緬甸軍政府無緣本屆聯大會議

《外交政策》雜誌援引知情外交官的話說，在經過數個星期的閉門討論後，美中斡旋了一項協議，阻止緬甸軍政府派出的代表出席下個星期正式開始的新一屆聯合國大會，這也意味著聯合國還沒有承諾緬甸軍政府聯合國成員資格。根據協議，聯合國全權證書委員會（Credentials Committee）將在聯大結束後，11月再決定由誰來代表緬甸。

今年2月1日，緬甸軍政府在發動政變推翻翁山蘇姬（ Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導的民選政府後，先後替換了多名民盟執政府的官員和駐各國的大使，包括駐聯合國代表在內。 2月27日，緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）被緬甸軍政權宣布撤職，並被指控以叛國罪。 7月，緬軍政權再次尋求更換駐聯合國代表，任命昂圖賴（Aung Thurein）接任緬甸駐聯合國代表，但是，目前昂圖賴還沒有得到聯合國的認證。根據聯合國的慣例，在新的代表還沒有得到認證前，覺莫敦還是緬甸的代表。

覺莫敦拒絕了軍政府對他的解職，而且，自政變以來，他一直與緬甸爭取民主的人士一起呼籲國際社會和各國對緬軍發動軍事政變及任意逮捕、殺害緬甸民眾的行動實施制裁，並多次在聯合國大會上呼籲國際社會採取最強有力的行動制止緬軍軍事政變，以恢復緬甸國家民主。他2月份在聯合國大會上的演講獲得了各國外交官的掌聲與支持。後來，覺莫敦成為緬甸民族團結政府的代表。緬甸民族團結政府4月16日宣布成立，該政府由被推翻政府的議員和少數民族代表組成。目前，幾乎所有內閣成員都處於躲藏或流亡中。

第76屆聯合國大會9月14日（星期二）開幕，一般性辯論將於9月21日到9月27日進行。根據美中斡旋的協議，覺莫敦也不能代表緬甸民族團結政府在聯大發言，同時，他也被要求不要在公開場合發表譴責緬甸軍政府的話。

根據《外交政策》，目前這項協議已經得到歐盟、東南亞國家協會以及俄羅斯的同意。

Photo Credit：Reuters/達志影像 由翁山蘇姬政府委派的緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）

美中協議的背後原因

根據《外交政策》，美國及其盟友希望藉這個協議對緬甸軍政府施壓。莫瑞·希伯特（Murray Hiebert）是華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）東南亞項目資深研究員，他告訴美國之音，美中在緬甸問題上進行「合作」，是因為兩國都對緬甸目前的局勢不滿。從中國的角度來看，中國有很好的理由與美國合作，並藉此向緬甸軍政府施壓。

他說：「也有可能，我的意思是中國決定與美國合作，看看是否可以一起找到一些妥協的辦法來更好的應對升級的人道主義危機，因為中國無法承受另一場大規模的疫情，很多人通過非正式的途徑跨界進入中國。飢餓的人們也跨過國境。是有一些原因讓中國可能希望找到一些辦法向軍政府施加一點壓力，讓他們與國際社會合作。」

自發動政變以來，緬甸軍政府一直面臨民眾的抵抗。軍方恐怖鎮壓已經造成上千人被打死，數千人被抓捕。 9月7日，緬甸民族團結政府代理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）發表視訊演講，宣布緬甸進入緊急狀態、發動「防衛戰」，呼籲人們「在全國各地起義反抗由敏昂萊（Min Aung Hlaing）所領導的軍事恐怖分子的統治」。

此外，緬甸COVID-19疫情在擴散。聯合國世界糧食計劃署8月的一份檢測報告顯示，自2月以來，越來越多的家庭被推到了飢餓邊緣，甚至連最基本的食物都難以保證。

自政變以來，中國的一些做法也被外界認為正在逐步承認緬甸軍政府。中國稱軍方政變為軍方對政府的「大規模改組」。今年6月，聯合國大會通過決議，譴責緬甸軍方使用武力，呼籲實施武器禁運，但北京並未阻止武器流向緬軍。另外，中國也向緬甸軍方提供了COVID-19疫苗。

8月21日至28日，中國外交部亞洲事務特使孫國祥還在政變後首次訪問緬甸。有意思的是，緬甸自媒體報導說，中國特使還要求跟翁山蘇姬見面，但是軍方沒有接受這個請求。

政變前，中國與翁山蘇姬以及她領導的民主聯盟關係密切，雙方還簽署了共建中緬經濟走廊的備忘錄。相反，中國與緬甸軍方的關係微妙，緬甸軍方一直對中國在緬甸的影響力抱有戒心，同時，軍方也認為中國一直在支持中緬邊境的一些民族武裝叛亂組織。

日本《外交學者》雜誌分析說，鑑於任何中國或俄羅斯推動軍政府選定候選人的席位的努力都可能涉及激烈的外交鬥爭，而且無法保證成功，因此，莫斯科和北京選擇維持現狀並不令人吃驚。防止緬甸的政治危機成為公開的地緣政治競爭的主題符合美中兩國的利益。

另外，《外交政策》雜誌指出，將緬甸軍政府代表阻止在聯合國大會之外也表明美國和中國正在尋求外交合作的領域，雖然他們在一系列其他問題上發生衝突，包括中國拘留數百萬維吾爾穆斯林。拜登政府將中國在新疆的政策定性為種族滅絕政策。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：聯手阻止緬甸軍政府出席聯大會議，是美中又開始合作了嗎？

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範