本土新增1例、新北市16日起可內用，指揮中心證實莫德納混打高端實驗進行中

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案、4例境外移入。幼兒園群聚案目前並無新增病例，陳時中表示，希望能繼續順利控制疫情。陳時中也說明，因為國內近日多起的群聚確診案，9月20日仍無降級打算。

新北市長侯友宜也在下午記者會指出，明（16）日起恢復餐飲業、美食街、超市、市場與夜市等餐飲場所內用，不過因為中秋節假期即將來到，提醒餐飲業者務必遵守相關防疫規則，不可輕忽規定。此外，運動中心、體育館、籃球場等室內外公有運動場館，與圖書館、博物館等藝文場所，明日起也同步開放。

本土新增1例為桃園機場清消人員，感染Delta變種病毒

今日國內無死亡個案，而唯一的本土病例位於桃園。陳時中證實，這名20多歲女性是桃園機場清消人員，因為工作要求例行性篩檢而驗出陽性，6月初曾打過1劑AZ疫苗，Ct值為14。醫療應變組副組長羅一鈞則表示，這名確診者已確認感染Delta變異株，但是目前基因定序結果尚未出爐。

新增4例的境外移入個案，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自法國、美國、菲律賓等國家入境，入境日期介於8月31日至9月13日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

昨（14）日有1萬3927人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達48.79％、劑次人口比為53.32（劑／每百人）。

指揮中心證實，國內莫德納、高端混打相關實驗進行中

陳時中表示，由於AZ疫苗比較早到貨，也比較早開始施打，因此目前已經在施打第2劑，而莫德納本週後就開始面臨第2劑壓力，現在正在規劃中。未來到貨後，將會讓輝瑞BNT疫苗施打第1劑、莫德納打第2劑兩者同時並行。

此外，陳時中透露，的確會有一些莫德納疫苗再到貨，時程確定後才會公布。陳時中也證實，國內的確有莫德納混打高端疫苗的相關實驗正在進行中。針對外界質疑是否因為政府買不到疫苗、接種莫德納疫苗者是否第2劑只能打高端等問題，陳時中回應，未來莫德納疫苗到貨後，將優先提供第2劑施打；目前第1劑施打莫德納疫苗者，基本上第2劑也會安排打到相同廠牌疫苗。

而未來是否開放莫德納混打高端，陳時中指出，還是要依據實驗的結果，最後由專家學者決定是否放行。「這個標準不是我們訂的，是研究單位在做學術上的探討。」陳時中表示，結果出爐後會再經由審定，也十分歡迎國內進行研究，以取得更多本土資料參考。

若有緊急出國需求，可攜帶證明至醫療院所評估施打第2劑

指揮中心發言人莊人祥表示，近期1922常接獲民眾來電詢問，緊急出國需求者的疫苗預約問題。他指出，有緊急出國的情況，目前第1劑仍以預約平台登記為主；如果已接種第1劑滿4週，則須先備妥相關文件，如機票付款紀錄、出國日程、外派出國證明及留學入學證明等，再攜帶至醫療院所進行評估。

此外，也有許多民眾詢問預約施打第2劑的相關問題。莊人祥指出，只要接種過第1劑疫苗，系統就有紀錄，符合資格時就會寄發簡訊通知，屆時再上系統預約時間及地點即可。

若已預約成功當天卻因故無法前往者，莊人祥建議先致電該醫療院所或施打站回報狀況，並且等到下一輪符合資格時，再進行預約接種。而若欲更改勾選的疫苗種類與聯絡電話，則必須在開放意願登記期間至平台登入修改。

莊人祥也說明，目前由國外入境者，皆無法在自家進行居家檢疫。自重點高風險國家入境者，一律入住集中檢疫所；而非重點高風險國家入境者，則應入住防疫旅館，或是選擇自費入住集中檢疫所。莊人祥強調，自主健康管理期間雖然可以正常生活，但是禁止聚餐、聚會與參加大型活動，需要民眾多加留意。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺