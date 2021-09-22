【專訪】心理學家謝淑蘭談「多重作業能力」：當網路成為必需品，該一心多用或心無旁鶩？

作者：人文．島嶼（採訪撰文：曾郁茹｜攝影：陳顯讓｜編輯：黃詩茹）

不到半世紀以前，家家戶戶在晚餐後，就結束一日的忙碌，進入寂靜的夜晚。當時可能很難想像，現代人下班後會邊追劇邊吃晚餐，還能順便回覆工作訊息。無論身在何處，只要打開手機電腦，訊息往來、視訊會議一把抓。這些你我再熟悉不過的日常，其實就是多重作業能力（multitasking）的展現。

科技不僅改變了生活風景，也改變學生的生活習慣，於是激發成功大學心理學系特聘教授謝淑蘭的研究靈感，「每次聚會到最後大家都在滑手機，捷運上放眼望去都是低頭族，我很好奇這個現象到底是好，還是不好？」

尤其，近年「網路成癮」對身心健康的影響引起關注，同時間也有另一種聲音，主張打電玩有益身心健康，可以加強學習能力、鍛鍊專注力和記憶力。因此，謝淑蘭想進一步了解數位科技如何影響認知功能？長期又大量的多重作業，又會對注意力造成什麼樣的影響？

多重作業能力是什麼？

多重作業聽來抽象，其實我們在生活中隨時都在使用這種能力。謝淑蘭舉例，一邊看電視一邊寫功課，或一邊聽課一邊做筆記，這種「同時執行多種任務」的情境，就是多重作業。尤其對於在網路爆炸發展時代出生，擅長數位工具的年輕族群而言，多重作業更是家常便飯。

為了同時執行多種任務，大腦必須規劃如何用最有效率的方式執行，因此多重作業能力也結合了規劃、記憶、執行、控制、抑制與邏輯思考等能力。例如正在準備報告的學生，「大任務」是完成報告，為此他必須蒐集、整理、分析資料、寫作和修改；為了完成這些「小任務」，大腦就必須規劃優先順序，過程中他不能分心聊天、玩手機，這時就必須啟動大腦的抑制功能才不會被無關資訊干擾。

在理想狀況下，充分發揮多重作業能力應該使學生以最有效率的方式完成報告，但他也可能忍不住點開訊息而分心。因此，在現實生活中，多重作業的「效能」不見得總是能夠完全發揮。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

當心理學家遇到電動玩家，多重作業能力怎麼測量？

多重作業通常涉及多種大腦認知處理的能力， 如何準確測量這種能力便成為重要課題。謝淑蘭說，過去測試認知功能的實驗設計，通常是電腦螢幕上出現刺激，請受試者按按鍵，反應越快、越正確代表能力越好，但這樣的方式太過單一規律，受試者最後可能太過熟練而影響實驗效度。

於是她靈機一動，實驗設計能不能因應數位科技做改變呢？「年輕人喜歡玩場景、情節很複雜的電動遊戲，傳統的實驗設計會不會根本害他表現變差，而測不出真正的多重作業能力？所以我們設計的實驗也希望接近日常生活情境。」於是謝淑蘭選擇「愛丁堡虛擬多重任務作業（Edinburgh Virtual Errands Test，簡稱EVET）」作為評測工具，並邀請116名平時玩不同類型網路遊戲的受試者參與。

EVET是由英國愛丁堡大學心理系教授羅伯・洛吉（Robert Logie）研發。測驗中的虛擬空間有數個樓層與房間，受試者必須在8分鐘內完成8項任務，例如從G3房間拿報紙到S4房間、在S9房間找到磁卡解鎖T7房間等。而且必須記住規定通行的路徑和禁止事項，例如不能拿與任務無關的物品，不能去與任務無關的房間等。

透過EVET，可以測試受試者規劃、執行、注意力、工作記憶、作業轉換、處理速度等認知能力。8個任務說簡單也不簡單，不過謝淑蘭笑說：「年輕人專心的話是很厲害的！」

相較於傳統的認知實驗，EVET的模擬情境更貼近日常生活（影片由謝淑蘭提供）：

為什麼這項實驗會邀請不同類型的網路遊戲玩家？謝淑蘭說明，過去研究多以使用網路的「時間長短」作為判斷網路成癮的依據，她認為網路使用目的與「類型」也應該納入考慮。例如收發email、追劇、打電玩，雖然都是使用網路，但對應的認知能力並不相同。同樣是網路遊戲，射擊遊戲會強化反應速度與瞄準能力，戰略遊戲則使用更多規劃和執行能力，因為玩家必須一邊觀察地圖，一邊攻略城池，同時還要與其他玩家線上溝通。

「所以『類型』必須歸類清楚，才知道這個遊戲對哪一個層面的認知能力有幫助？」謝淑蘭說。雖然有研究主張打電玩有延緩老化、加強手眼協調、增進社交圈、加強大腦運作速度等益處，但謝淑蘭提醒，「並不是所有電玩對認知能力都有幫助，就算有幫助，可能也僅限於某幾種能力」。

潛入MOBA玩家的大腦

根據實驗結果，謝淑蘭發現「多人線上戰鬥競技遊戲」（Multiplayer Online Battle Arena，簡稱MOBA），例如「英雄聯盟」（League of Legends）的玩家，在EVET測驗的總分較高，也就是說MOBA玩家相較於其他類型的遊戲玩家，多重作業能力的表現更好。

謝淑蘭分析，可能是由於MOBA玩家必須攻破敵方城池取得勝利，過程中需要運用地圖動線的空間記憶，判斷優先目標順序，還要抑制干擾、避免分心，和EVET測試的能力較接近，這些因素都可能使MOBA玩家對EVET測驗較得心應手。

根據實驗結果，謝淑蘭也推論MOBA玩家的額葉網絡應該比較發達。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

過去研究認為，作業轉換、多重作業的能力與額葉有密切相關，而額葉功能也一直是謝淑蘭的研究焦點。「到現在，大家還是覺得額葉很神秘，尤其額葉是大腦所有區域中最晚熟、最早衰的區域，我們說last in, first out，所以國外很重視青少年的額葉研究，他們發現很多青少年的失序行為都和額葉還沒發展成熟，無法控制脾氣有關。」

而謝淑蘭的實驗發現，外側前額葉皮質的功能性連結可以預測受試者在EVET的分數高低，也就是說額葉功能性連結的強弱，確實與個人的多重作業能力高低有關。不過謝淑蘭還是強調，「一般來講，還是不要太迷信多重作業，或認為MOBA玩得好，日常生活的多重作業能力就好，網路遊戲的利弊也是因人而異，總是會有例外。」

多重作業效率高？小心付出代價

現代社會推崇多工能力，但一心二用真的效率比較高嗎？多重作業能力可以靠後天訓練嗎？

謝淑蘭說：「以目前的科學研究來說，『訓練』多重作業的成果非常有限，研究甚至發現，當你同時做很多事情，多重作業能力又不能達到巔峰時，錯誤率反而更高。所以我們並不需要以多重作業能力為訓練目標，我覺得還是回歸『專注』，但是可以訓練從一項作業轉換到另一項作業的『轉換速度』。」

謝淑蘭說明，研究顯示多數人其實無法真正同時執行兩件事，只是在不同作業間快速轉換罷了，而作業轉換也是謝淑蘭在博士階段的研究主題。她提到，一般人直覺會認為從簡單任務轉換到困難任務，轉換速度應該比較慢，從困難任務轉換到簡單任務應該比較容易，「偏偏實驗結果是相反的！當時還因此卡關一年」。

Photo Credit: 陳顯讓 謝淑蘭透過腦造影中的靜息態，也就是人在清醒且放鬆的狀態，探究多重作業能力的大腦表現。

後來，她提出的解釋是人有「心理定向的慣性」（inersia of mental set），「如果當下的模式是困難的，大腦已經動用很多資源來處理，回到簡單作業時，大腦還停留在困難模式，沒辦法轉回簡單模式」，雖然可以透過訓練縮短作業轉換的速度，但幾乎無法訓練到零減損。

所以與其嚮往一心多用，謝淑蘭提醒別忘了「專注力」的重要性。她以美國猶他大學心理系教授大衛・史特爾（David Strayer）的研究為例，在56000名參與實驗的駕駛人中，邊講手機邊開車的人在通過十字路口時，錯過紅燈、忘記踩剎車的機率比專心駕駛的人高出兩倍，即使免持通話也不例外。

另一個例子是學者模擬CNN電視新聞的播報畫面，謝淑蘭說：「當主播在播新聞時，畫面上同時出現天氣預報、運動賽事得分和股票指數等資訊，隨後詢問受試者對新聞的記憶，結果很慘！」因為畫面中有太多資訊干擾，受試者可能連主要的新聞內容也不記得。這些研究都顯示，多重作業能力看似讓我們一心多用，但同時接收太多資訊卻未必能全部吸收，甚至造成認知負荷，使專注力下降。

多工時代，人腦電腦大PK

回到研究多重作業能力的初衷，來自於謝淑蘭在生活中對3C產品的觀察，包括她自己也有深刻經驗。

Photo Credit: 陳顯讓 謝淑蘭帶領「認知電生理實驗室」，從腦神經科學探討控制、老化、睡眠、情緒等議題。

「研究指出，隨時拿手機拍照的人，對於情境的記憶比沒有一直拍照的人更差。我明明知道心理學研究已經證明了，上次去臺南煙火節還是忍不住拿手機一直錄，想留下珍貴的一刻」，謝淑蘭笑說，「所以多重作業能力到底好不好？其實真的會分心！因為人腦真的資源有限，這就是人和機器很大的不同。電腦能夠擴充容量、提升效能速度，但是人腦無法同時暫存那麼多資訊，一定會忘記」。

說到這裡，謝淑蘭也分享她和亞洲大學心理學系副教授張芸瑄的研究，她們發現網路成癮的其中一個因素來自於社交焦慮，「就像有些人收到訊息沒有馬上回覆就全身不舒服，根據我們的研究，社交焦慮感比較強的人，比較容易網路成癮。」

尤其疫情期間，人們對網路更加依賴，在維持生活順利運作的同時，謝淑蘭也提醒某些人可能會更離不開網路，在後防疫時期出現無法適應的問題。

在日常頻繁的多重作業中，能處理與觸及的事物何其多，如何運用有限的心理資源，也是重要的決定。在片刻花火與照片之間，你會如何選擇呢？

研究來源

謝淑蘭（2015-2017）。數位科技與多重作業表現。科技部專題研究計畫（一般研究計畫）。 劉得全、陳永銓、張芸瑄、謝淑蘭（2016）。網路使用、網路成癮、網路遊戲與多重作業能力之相關探討。發表於2016台灣心理學年會暨學術研討會。 Wen, T., Liu, D. C., & Hsieh, S. (2018). Connectivity Patterns in Cognitive Control Networks Predict Naturalistic Multitasking Ability. Neuropsychologia, 114,195-202. (SSCI, IF: 2.872, 2018; Ranking: 21/88 = 0.24 in Psychology, Experimental) Chen, Y. Q., & Hsieh, S. (2018). The relationship between internet-gaming experience and executive functions measured by virtual environment compared with conventional laboratory multitasks. PLOS ONE, 13(6): e0198339.(SCI, IF: 2.776, 2018; Ranking: 24/69 = 0.35 in Multidisciplinary)

本文經人文．島嶼授權刊登，原文刊載於此

原標題：當網路成為必需品，一心多用或心無旁鶩？成大謝淑蘭談多重作業能力

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航