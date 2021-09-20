【專訪】《無線人生》作者Beck：奇幻、推理、BL三重框架，任君選擇進入小說世界的角度

文：翟翱

Beck的《無線人生》去（2020）年八月開始連載，寫一個與世界斷了連結，卻能看見各種顏色的「線」的男孩。線，是人與人情感交流的具象。男孩沒有線，彷彿被世界落下，可男孩尋常過日子，普通的生活，直到遇見另一個男孩。

《無線人生》有奇幻、推理、BL三層框架，看似超現實的設定其實來自Beck自身的煩惱，「我覺得自己是一個無情的人，可隨即又想到明明我很在意外界，也很關心其他人啊。忽然覺得跟世界沒有連結的人，就是我。」

「人生總有一刻，我們會突然喪失與世界連結的信心。」疫下，1.5公尺取代擁抱，新聞紛擾撕裂彼此，人與人之間真的難連結了，《無線人生》因此變得現實。然而，Beck提醒我們：或許你覺得自己對世界不重要，但一定有人覺得你是重要的。

如同《無線人生》百無聊賴，在最意想不到的時刻，也可能瞥見薔薇色的明天。

與世界斷了線，會怎樣？

Beck新作《無線人生》是奇幻加推理，不時散發BL粉紅泡泡。主角「張亦賢」自小有特殊能力，能看見他人情感的「線」，愛情是紅線，友情是黃線，物欲是白線。當一個人身上的線忽然消失，便代表失去活著的動力。主角天賦異稟，偏偏自己沒有線——他不知道這表示自己無欲無求，與世界上的一切沒有關聯，還是當局者迷，才看不見自己的線？

對人生抱持疑問的張亦賢陰錯陽差之下，結識小警察「黃士弘」。講求科學證據的警察不相信有超能力的普通人。然而，有超能力與煩惱的主角，發現他和眼前屢屢找他麻煩的警察之間，有條細細的銀灰色的線。主角的無線人生，憑藉其能力解決一樁樁案件，也循線有了變化。

從黑色冷冽的〈住戶公約第一條〉到片刻溫暖的《無線人生》，風格大相逕庭，其實共享Beck的日常煩惱，「忽然覺得跟世界沒有連結的人，就是我。」

「我覺得自己少了些什麼，例如以前跟同學相處，我無法感覺我跟對方的心理狀態。我能想像當時很開心，可是就像在看電影，我只是旁觀者。」Beck一度覺得是自己腦袋迴路有問題，同時發現她跟別人的情感「很容易空掉，像是斷了線。」

「我覺得自己真是一個無情的人，可隨即又想到，明明我很在意外界，也很關心其他人啊。」努力在世界呼喊，卻無由來的像局外人，使她起念寫《無線人生》。

「主角的超能力其實很平凡，我相信一定有這樣的人，看別人很清楚，卻不知道自己要什麼，跟人來往也沒有信心，久而久之就覺得被世界排除在外。其實，別人覺得他很重要，是他不知道。人生總有一刻，我們會突然喪失與世界連結的信心，我只是把這個狀態具現化。」

BL的套路就是戀愛的套路

過去多寫BL，《無線人生》同樣有BL色彩。Beck說這是借用類型框架來說故事，「我認為BL是被類型保護的東西，你在這類型中寫的感情套路，當然對習慣這類型的人才有用。然而說是套路，例如兩個男生被迫共處一室、一起生活，或不是冤家不聚頭，也是BG之間會出現的。說穿了，這就是愛情的套路。粉紅色氛圍的瞬間就是愛情。」

「類型有魔力，也是雙面刃，你可以用類型幫你處理需要很多篇幅才能到達的感情。」例如男主角在另一位男主角身上多停留了幾秒的眼神，或是留心他的側顏線條怎如此好看，「這是類型的觸發警告，告訴讀者現在是在框架之中。」與此等價的是，背叛類型的框架會被讀者識破，同時，不熟悉這類型的讀者則會被陌生的框架卡住。

因此，《無線人生》帶著三重框架——奇幻、推理，以及BL——卻輕盈似紗。任君選擇進入小說世界的角度。

寫給同學看的義工式起點

Beck流轉在不同類型之間，因為她最初寫小說單純是寫給同學看的。國中看什麼寫什麼，當初看金庸、古龍，就用筆記本寫武俠小說，讓同學傳閱。同學午休偷看被發現，結果被訓導主任沒收，Beck跑去找訓導主任取回，主任卻問她：「故事然後呢？」

高中她入動漫坑，朋友帶她讀同人作品，一開始寫BL就是寫動漫同人。朋友喜歡電影《夜訪吸血鬼》，Beck就寫了湯姆克魯斯飾演的吸血鬼與轉化他的老吸血鬼的番外篇。後來讀少女小說，Beck也跟著寫，甚至化名出了兩本，第二本以聽障者為女主角，正是為了有聽力問題的同學寫的。大學時台灣流行言情小說，Beck畢業之初也寫過。

驅使她寫這麼多不同類型的動力是什麼？她說就是覺得自己可以寫，那就試試看，「我對很多主題類型都有興趣，所以重點在哪些類型能讓我覺得有趣比較久。」

「以前寫類型要先面對出版社，就會被規範要怎樣寫，在『薔薇幻想』寫BL直接面對讀者，貼出每一章都不知道下一章會怎樣，也不知道讀者有何反應，所以有趣。另一點是，當時寫的人跟讀的人都不多，大家因此互動緊密，每一則貼文下都有推文，讓你知道真的有人在讀你的東西，並且為此快樂。」霎時，漆黑的BBS變成粉色的宇宙，成為Beck日後持續寫BL的原因。

Beck不喜歡寫虐文，但享受閱讀虐文的酸爽；討厭將筆下人物變成推演劇情的工具——即使一登場就是屍體，所以無法寫血淋淋的推理，「生活已經夠苦了，何必呢？我希望讀我作品的人都能開心。」操持這樣義工式的寫作，連在社群網路上寫抱怨文都不忘搞笑，如此我為人人，Beck有時仍覺得自己跟世界是不是斷了聯繫。

自己也成為厲害的普通人

2010年，Beck小孩誕生。我問她，有了小孩，還會覺得自己是一個無情的人嗎？她說結婚沒啥改變，但「生小孩，以線來比喻的話，像是忽然被拔掉某些線又硬是接通某些線，突然能無條件且近乎歇斯底里的去愛一個人。」

「這感覺很新鮮。」Beck用新鮮形容體會義無反顧的愛。有了小孩，會不會影響寫作？「當媽媽很撕裂，因為一個新的生命在你眼前，充滿取材的可能，卻又累到沒有取材的餘力。」有時她太潛沉寫作，稍不注意，一回神兒子就會跟她說哪裡蛀牙了或近視了。

Beck開玩笑說，「只要讓小孩可以呼吸，很簡單，」同時，她如此作結現在的身分，「我覺得我就是一個很普通的媽媽，普通的愛著孩子，普通的教養他，普通的確保他健康快樂。」

不知不覺中，無線人生其實也是厲害的普通人。

本文經鏡文學授權轉載，原文發表於此

書籍介紹

《無線人生：整個世界，只有你連上了我》，鏡文學出版

作者：Beck

繪者：木木Lin

衝動傻憨男大生——冷靜精明帥警佐

愛情偏紅、友情偏黃，我們之間未知的銀灰色線

卻是我人生僅有的一條線……

第55屆金鐘獎四項入圍作《住戶公約第一條》作者Beck全新作品

在社交隔離的時代，我們需要這個故事接上彼此，連回人與人的片刻溫暖

人的情感，是一條條連接的線

看得見線的他，卻過著無人相連的生活

為了抓住唯一的一條線，他決定衝了！

「我可以……當你的線民嗎？」（？？？）

特別收錄番外遊樂場篇：〈沿線前進〉

張亦賢是個普通的大學生，除了他從小看得見別人看不見的東西之外。

在他的眼底，每個人背上都有著各種顏色的光線，往外延伸至人產生情感的人或物件上，線條的顏色則代表著愛情、親情、友情，或是對事物的珍惜等。

然而，他身上卻一條線都沒有。不論是相依為命的外婆，或者同校多年的朋友，他們身上的線在連結到自己之前就消失了，這讓張亦賢不斷懷疑自己對外的情感是否真實，與人來往時也總會有心理障礙，卻總是試著拯救背上的線全部同時消失——代表可能會輕生——的陌生人。

某次鬧上警局的事件中，張亦賢遇見大他幾歲的警佐黃士弘，他發現黃士弘竟有一條從未見過的銀灰色線條連到自己身上，從此千方百計的想和黃士弘混熟，來搞清楚這條線的意義，更害怕這條線若是消失，他又再度成為一個「無線之人」。

面對張亦賢突然的熱情，黃士弘的反應有些冷淡，直到某次突發事件讓兩人開始有了合作機會。當他們的「線」變得更加穩固，兩人的淵源也隱隱從彼此的記憶深處冒出了線頭……

主角的能力其實很平凡……而人生總有一刻，我們會突然喪失與世界連結的信心，我只是把這個狀態具現化。——Beck

Photo Credit: 鏡文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航