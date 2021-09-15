台灣新創獨角獸Gogoro傳赴美借殼上市，估值上看10億美元，金管會積極爭取留台

台灣新創獨角獸——Gogoro於9月14日傳出傾向赴美借殼上市，正在與特殊目的收購公司（SPAC）Poema全球控股公司洽談合併案，估值上看10億美元（新台幣280億元），外界直指政府扶植新創不到位、政策效果未能延續，Gogoro面對國際激烈競爭，才赴美籌資求自保，金管會證期局表示，正積極聯繫但仍未獲回應。

Gogoro赴美借殼上市，估值達10億美元

睿能創意股份有限公司（Gogoro Inc.）是開發、銷售電動機車及電池更換裝置的企業，於台灣設有兩座工廠，其代表人為陸學森。

該公司成立之初，由潤泰集團總裁尹衍樑、宏達電董事長王雪紅支持，獲得5000萬美元的種子基金，此後2015年Gogoro宣布Panasonic與行政院國家發展基金的新一輪投資，將Smartscooter的創新者資本增加到1.8億美元。

2017年Gogoro宣布完成第三輪增資，再募得3億美金（新台幣90.2億元）新入股的全球投資人，包括：新加坡投資公司淡馬錫（Temasek Holdings Private ）、美國前副總統高爾（Al Gore）創立的Generation Investment Management、法國能源ENGIE集團，以及日本商社住友商事集團。

2019年Gogoro宣布在桃園龜山廠內，斥資新台幣50億打造第三條Gogoro智慧型電池產線，專注於提供開放式的智慧型電池交換平台，及智慧型移動服務。

兩年後，Gogoro宣布與印度最大機車集團Hero MotoCorp合作，不只合作開發品牌電動機車，還將合資在印度共組智慧型電池交換網路公司。

日前國家發展委員會主委陳美伶表示，台灣已經孵出兩隻獨角獸，分別是Appier（沛星互動科技）與Gogoro（睿能創意），對台灣新創產業有信心。

獨角獸：成立未滿10年，且未上市估值即達10億美元的新創公司；獨角獸的數量被視為國家新創能量的指標之一。

陳美伶指出，新創是引導未來國家經濟發展的利基，將持續優化新創投資環境，打造新創螞蟻雄兵。他強調，當新創茁壯後，後續資金仍可由國發基金的其他投資專案接手，毋須擔心每個階段的募資，可全心全力經營事業。

如今，這段話看來格外諷刺，財經專欄作家黃琮淵指出，過去除了國發基金注資，政府始終沒有對電動機車、甚至綠能產業提出完整政策，Gogoro得面臨各國換電聯盟的競爭壓力，已無太多選擇只能出走。

政策做一半 台灣獨角獸遠走他鄉

知名半導體產業分析師陸行之今（15）日表示，雖然Gogoro赴美上市有點可惜，但沒辦法，可能因為虧損嚴重，才往他國募集資金。

他強調，在台灣股市拿不到高IPO定價（更多資金），投資股東無法大幅變現獲利，公司也無法拿到足夠的現金流繼續燒錢、攻城掠地。所以營收幾乎沒有的新創公司，如：Luminar Technologies、Velodyne、Ouster、Quantumscape，均透過SPAC在美國轉上市。

黃琮淵也指出，對照這10年Gogoro的發展軌跡，除了國發基金注資之外，還真的就「沒了」，爾後還得面臨國內經營難題。他說明，先是電動機車換電規格的公版之爭，讓兩大陣營撕破臉，台灣徒有「機車王國」之名，但內部難以整合，連中油招標換電站都喬不攏。

此外，政策延續不到位，當時副總統賴清德擔任行政院長時，喊出2035燃油機車落日，卸任後便無疾而終。他強調，接續而來的是電動機車補助縮水、變相鼓勵七期燃油機車等政策，導致Gogoro陷入市占率萎縮困境，到頭來只能單打獨鬥。

內憂未止，外患接踵而來，他說日本開始急起直追，四大機車廠Honda、Kawasaki、Suzuki加上Yamaha組成換電聯盟，Gogoro領先的優勢持續流失。

國泰證期研究部分析師蔡明翰指出，Gogoro是台灣產業扶植出來的獨角獸，當紅之際竟直接跳過台灣、赴美借殼上市，證交所面子肯定掛不住；一般而言，企業為了籌資均看準赴美上市後，市值會比台灣大很多，目前Gogoro估值至少10億美元（約新台幣280億元）。

今日證期局官員指出，Gogoro是國內電動機車新創業者，從以前到現在都是主管機關積極爭取在國內上市的對象，有請證交所積極和Gogoro聯絡探詢想法，希望在台灣上市。

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核稿編輯：翁世航