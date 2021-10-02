《瑜伽練習者求生指南》：失戀後的「大肉」重新回到瑜伽墊上，再度露出暖陽般的笑容

文：張以昕（Phoebe Chang）

大肉班長

「大肉」是我在台北某科技公司任教瑜伽課的一位男學員，因為個性活潑豪爽，總是主動幫忙聯繫老師及處理收費事宜，因此被大家暱稱為「瑜伽班長」。

我是在瑜伽會館認識大肉的，後來他們公司的福委會徵求午間瑜伽老師，他便替我牽線來到這間公司，每週帶領他們做一個小時的瑜伽。

大肉原本很福相，外型近似既胖又壯的相撲選手，然而這幾年透過規律運動，包括跑步、瑜伽和重訓，加上飲食控制，才漸漸瘦了下來。最近還在思考是否應更改綽號為「小肉」。

大肉跟瑜伽的緣分始於多年前跟朋友一起上健身房，滿身贅肉的他想要瘦身，於是買了一對一教練課展開積極鍛鍊。每當結束訓練後，大汗淋漓地走向淋浴間，途經韻律教室，總會透過玻璃窗瞥見一群正在上瑜伽課的學員，跟隨台上穿著緊身衣，身材勻稱有致的女老師不斷「拉扯」身體，擺出各式各樣看起來「很痛」、「很難」、「不舒服」的姿勢。

「當時我不懂瑜伽，真的覺得瑜伽很奇怪，怎會有人喜歡這種運動？」大肉笑著說。當時他們幾個喜歡健身的朋友，對於瑜伽一竅不通，因此有個共同的刻板印象，就是男人練瑜伽很「娘砲」，一點都不man，這種女生做的運動是他們絕對不可能嘗試的。

大肉就這麼在健身房待了一年半，依舊每週都經過韻律教室，向內一瞥瑜伽課的情景，再速速沖澡準備回公司上班。有時他練得比較久，走過韻律教室時，瑜伽課已近尾聲，老師正在引導學員靜坐：「那時真的覺得超怪，瑜伽不是運動嗎？ 不是就要一直動，讓身體強壯嗎？ 不然就是要拉筋，讓柔軟度變好。我不懂瑜伽課幹嘛要靜坐，坐在那邊有什麼用？ 又不是廟裡的和尚。」然而這些旁觀的好奇與困惑，卻成為他接觸瑜伽的種子，不斷累積，靜待發芽的時刻。

某天上班前他來一對一的教練課，櫃檯卻告知教練昨夜上吐下瀉、身體不適，是故臨時請假。於是大肉想，既然人都來了，衣服也換好了，而且十點才要進公司，那就進去上一堂晨間瑜伽，多少動一動也好。

生平第一次踏進瑜伽課堂，大肉在靠近門口的角落鋪好墊子，帶著些許期待的心情坐在地上等候。但當他環顧四周全都是看起來身段柔軟的女性，正在嘰嘰喳喳地談天說地，教室有如菜市場般嘈雜不已。驀然發覺現場僅有他一個男生，不禁緊張起來，感覺自己是個異類，有點後悔貿然跑進來。

正想默默開溜時，老師卻走進教室關上門，站上舞台，準備開始上課了。

大肉在心中迅速評估，若是此時逃走，可能會更加顯眼，只好硬著頭皮站上墊子，跟隨老師暖身。他的關節猶如許久未上油的機械喀喀作響，緊繃的肌肉在伸展中疼痛不堪，似乎禁不起任何輕微的拉扯。即使平常有運動習慣，卻仍手忙腳亂，左右不分，搞不清頭手腳究竟在哪裡，拖著又緊又硬的身子忙碌不已，好幾次抓不到平衡，還差點跌倒。

「真的超丟臉的！ 男人練瑜伽最困難的就是面子問題，在一群女人面前覺得自己像個小癟三，如果還被老師當場點名，在全班女生眾目睽睽的注視下丟人現眼，大概之後就不可能再來了。」好在當時那堂課的老師很體貼，只會偶爾安靜地飄到他身邊幫忙調整姿勢，絕大多數的時間都放任他在牆邊慢慢摸索，讓他覺得一個小時還不至於太難熬。

「雖然過程很辛苦，但最後大休息時，我第一次知道什麼叫作放鬆，不斷在心中大喊，天啊，天啊，耶耶耶，我放鬆了，這才是放鬆嘛，我的天啊，我終於可以放鬆了！」大肉瞇著眼，一個大男人陶醉在回憶中，發表無厘頭的上課感言的模樣很逗趣，讓我不禁笑出聲來。

「後來又陸續上了幾堂課，雖然練習很累，流下的汗水也不會比健身少，但每次大休息時都好舒服，我幾乎是為了大休息而去上瑜伽課！」當大肉下課回公司之後，整個人神清氣爽，開會時心情也比較穩定，不會動不動就覺得同事又豬又笨、令人惱火。

大肉發現瑜伽對男人的好處，於是展開規律練習，卻也適逢工作上的變動。考量諸多因素之後，決定在兩個月後離職，並無縫接軌台北的新工作，搬離高雄老家，正式成為北漂一族。

來到台北之後，為了努力適應新生活，大肉更加忙碌了，幾乎沒時間運動。每天都得忍受超長工時的摧殘，上班時間忙得食不下嚥、滴水不進，直至九點下班才饑腸轆轆，約了朋友就開始狂吃。滷味鹽酥雞珍奶炸物燒烤麻辣鍋樣樣都來，消夜竟成為一天當中吃得最多的一餐，餓得連想稍微忌口，維持健康飲食都無法了。

一年過去了，原本好不容易減下的體重又再度回升，甚至飆破從前的「最高紀錄」。從那時他便染上了胃痛的毛病，吃飽了無法即刻上床睡覺，發脹的胃撐得好不舒服，翻來覆去睡不著，腦中盤旋著推積如山的待辦事項，常常到了半夜三點才淺淺睡去，但睡不到幾個小時，又要起床上班了。

「每天七點鬧鐘響起時，就是我一天當中最痛苦的時刻。」在飲食與失眠的惡性循環之下，大肉的脾氣愈來愈暴躁，跟同居女朋友吵架的次數也愈趨頻繁。但大吵之後，他又會陷入深深憂鬱，覺得不應該隨便對女友大小聲，為了一些小事發怒。

來到台北滿兩年後，大肉終於受不了這樣的生活而離職，想先休養一段時間，再另覓新工作。然而不久之後，他偶然間發覺女友竟然劈腿自己最要好的高中死黨，兩人在LINE裡情話綿綿，還相約週末一同出遊。他不動聲色地觀察幾天，等到週六女友出門後，大肉尾隨他到捷運站，親眼目睹死黨跟女友親密摟腰牽手、有說有笑，一同進站搭車。

大肉大受打擊，像隻喪家之犬般地躺在床上不吃不喝一整天。待晚間女友回來，他當面質問女友，女方卻支支吾吾說不出話來，默認了一切，於是當晚大肉便快刀斬斷這段感情，收拾行囊去住朋友家。

由於當時同居的套房是由大肉一人支付全額房租，理所當然是由女方搬出。等她尋覓到新住所，大肉便藉故出門，方便前女友收拾搬家。當晚他獨自在台北街頭漫無目標地穿梭，秋風颯颯，心境無比淒涼，工作和感情同時觸礁，突然變得一無所有，不知未來該何去何從。

但這也是大肉人生中最具戲劇性的時刻之一，當他忍住滿腔淚水，魂不守舍地四處遊晃時，一陣尖銳的喇叭聲讓彷彿在夢遊的他驀然驚醒，一輛高速飛馳的機車擦身而過，差點撞上他。強光射入雙眸感到一陣暈眩後，他定神睜眼，望向車水馬龍的大馬路，接著瞥見對街瑜伽會館的偌大招牌，好似強力磁鐵一般，讓他忍不住過街搭上電梯，走進教室，上了一堂體驗課。

那堂瑜伽課究竟上了什麼，大肉也不記得了，但這卻讓他嚮往練習的心重新復甦，猶如堅硬的種子終於冒出綠芽。

課後他毫不猶豫地刷了三萬元，成為會館的不限堂數會員。「幸好當時見到的是瑜伽會館，如果是在林森北路，我大概也會隨便走進一家店刷三萬元，但命運就完全不同了。」大肉開玩笑地說。

於是失戀後的大肉重新回到瑜伽墊上，我也剛好在那間瑜伽教室任教，不久便在課堂上遇見他。

暫別職場的大肉，將瑜伽做為生活重心，每天早上準時到會館報到，因為住得近，如若有空的話，傍晚還會再來上一堂課。他仍舊喜歡靠近門邊角落的位置，總是第一個進教室準備，幫忙開電燈和空調，也會貼心地幫忙老師拿瑜伽磚、枕頭及毯子。初見他時，只覺得大肉真是個笑起來很陽光的大個頭暖男，完全猜不到他剛失戀不久。他的身體僵硬，心肺功能也很差，看得出來很久沒運動了，常常做不到幾個動作就氣喘吁吁，不斷拿毛巾拭汗，顯得吃力不已。

當大肉躺下大休息時，總是睡到不省人事，幾次睡到下課後，清潔大姊將教室打掃完畢了，他還在呼呼大睡，怎麼搖都搖不醒，最後只好請櫃檯人員協助喚醒他。

「之前上班睡得太少，我是在彌補這兩年所欠缺的睡眠。」剛剛清醒的他揉揉眼睛，伸個懶腰，看起來非常享受。

早上來上瑜伽課的大都是家庭主婦，以及上晚班的上班族，在大多數的課堂中，依然只有大肉一個男學員。他的練習頻率密集而規律，因此進步得非常快，三個月便瘦了許多，氣色也變好了。

某次我笑著說他瘦了，問他有沒有感受到身心的變化，他很高興地說：「體力愈來愈好了，練了一個小時也不怎麼累。最近還有一個很神奇的感覺，就是以前練習時，我很怕表現不好會被別人笑，很在意有沒有人在看我，但這幾次上課太投入了，都忘記注意別人，好像教室只有我一個人。」

「沒有人會笑你的，大家練習的時候都很忙，除了老師之外，沒人有時間去管別人，而且你有發現，從頭到尾，真正批評你的人是自己，而不是別人嗎？」我問他。

大肉愣住了，想了一下說：「那倒是，我從沒想過這個問題。我天生就胖，身體又僵硬，上瑜伽課時很沒自信，又不如女同學柔軟。不過還真的沒有人批評過我做不好，確實都是我的內在小劇場。」

「那些聲音是從哪裡來的呢？」我繼續問。

大肉又發呆片刻，然後嘆口氣：「大概是從小爸媽總嫌我胖，老要我運動、減肥，老師、同學、朋友也常拿我的身材來開玩笑，讓我很不能接受這個身體。後來乾脆自稱大肉，以為幽默感可以化解一切，也就是率先承認自己胖，別人也就無可批判了，但其實我還是介意的。」

「但你的身體真的有這麼不好嗎？」望著苦笑的大肉，我繼續說：「在我看來，你已經開始接納自己了，做瑜伽的時候，你的心、呼吸與身體合力完成每一個動作，然後躺下大休息時，也愈來愈能放鬆，你的身體真是愈來愈好用了！」

大肉點頭同意：「是啊，而且肥肉也愈來愈少了，練瑜伽時真是很好用、很配合。」他笑著摸摸自己圓滾滾的小腹。

「我以前也很不能接受自己，想要變成心目中另一個理想的樣子，但後來我才知道，只有做自己才能真正快樂，獲得自信，不用硬是換上另一雙漂亮卻不合腳的鞋子。練瑜伽也是這樣的，做適合自己的瑜伽，不穿別人的鞋子，不勉強，也不用跟任何人比較，在墊子上才能平靜下來，練習也才能長久。」我有感而發地跟大肉分享。

大肉再度露出暖陽般的笑容，望著他踏著輕快腳步離開的背影，我對他更有信心了，他一定會找到屬於自己的一片天空。

書籍介紹

本文摘錄自《瑜伽練習者求生指南》，有鹿文化出版

作者：張以昕（Phoebe Chang）

每張瑜伽墊上，都有一段「求生」的故事

在墊上呼吸、伸展，重新找到心的位置

渴愛的人也是求生的人

他們選擇瑜伽，也透過練習，選擇活下去

九篇以「瑜伽」為主題的故事集

九則你我皆在尋覓解答的生命課題

「大千世界是最好的瑜伽練習場，而瑜伽教室便為其縮影，

眾人帶著不同的目的及期待前來，希冀瑜伽能滿足心中的種種渴求。」——張以昕

「瑜伽」（Yoga）的字義是連結、結合，

每個踏進瑜伽教室的人，都帶著自己的故事前來。

有些人是身體上的肩頸痠痛，有些人是心理淤積而夜不成眠，

一些人將瑜伽當作純粹的運動操練，

而一部分的人，希望藉由瑜伽，找到身心合一與平衡。

《瑜伽練習者求生指南》收錄了九則現代人的身心受困處境，

是失戀而成的抑鬱，婚姻失意的囤物癖，

是亞斯傾向的啃老族，完美主義者的厭食症；

是單親媽媽與過動獨子的親子拉鋸，

是靈魂錯置的思覺失調者……

瑜伽老師「我」帶著他們踏上瑜伽墊，

透過每個練習者彼此連結，

說出一則則「想活下去」與療癒的故事；

也藉由瑜伽練習從而找到生命出口的旅程——

每次的呼吸與伸展，每回的合碎裂與接納，

都是為了返抵「心」家，不再徬徨。

本書特色

附錄給各個練習者的求生指南處方箋，針對有相似癥狀者，可藉由簡易體位法、靜坐或生活禪，讓瑜伽練習融入生活每時每刻。 不同於坊間瑜伽書經常是以鍛鍊、體位法為重點，本書更貼近瑜伽哲學：瑜伽是身與心的連結，得以從中找到生命的平衡。

Photo Credit: 有鹿文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航