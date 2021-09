如何跟外國人進行商業談判？一次學會談判八階段常用英文句型與詞彙

商業談判可說是職場裡的必備技能,職場上常會需要跟來自世界各地的企業人士交涉,商討並協議出最佳方案,讓雙方都能得到最大利益。加上當前的全球化趨勢,跟外國人進行商業談判變成了一種常態。

然而,要用什麼表達方式,才能有效說服他人並達成協議?英文的商業談判又有哪些實用句子,可以充分表達自己的需求呢?今天VoiceTube要帶大家認識八個談判常用的詞彙,並透過八階段學習幾個商業談判句型。

談判常用詞彙

To bargain 討價還價;議價

Bargain當名詞時表示「便宜貨,廉價品」,當動詞時有「討價還價」的意思,在談判中則為「議價」,也就由買賣雙方共同商議價格。而我們也可以用drive a hard bargain表示在議價過程中不願妥協的狀態。

You can’t bargain with him. He’s very inflexible.

你沒辦法跟他討價還價。他很固執。

He drove a hard bargain, but we finally made a deal.

他在價格上不願妥協,但我們最終完成了交易。

Bottom Line 底線

Bottom Line解釋為底線,代表整個談判中最重要的原則,一旦觸犯了談判就可能面臨破局,所以在開場時就要先把底線設定好。

The bottom line is that we cannot raise both salaries and bonuses. 底線就是我們不能同時增加薪水跟紅利。

Alternative 替代方案

Alternative作為形容詞意思為「可替代的,可供選擇的」,而當名詞時則是指「可供選擇的事物,可供選擇的解決辦法」。在談判中,這個字代表的是雙方條件談不攏時,可以提供的備案。

Before we decide, let’s consider the alternatives. 在我們做出決定之前,先讓我們考慮一下替代方案。

Common ground 共同點,一致之處

Common ground是「共同立場,一致點」的意思。在談判過程中,透過溝通找到雙方的共同點,就有機會創造出雙贏結果。

Despite our disagreements, we have been able to find some common ground.

儘管我們存在分歧,但我們還是找到了一些共同點。

What common ground do Millennials and baby boomers share?

千禧世代和嬰兒潮世代有什麼共同點?

To give ground 讓步;退卻;失利

Give ground有「讓步」意思。在談判過程中,就代表向另一方作出讓步。

It’s not much of a negotiation if you’re not willing to give any ground. 如果你不願意讓步,那就算不上什麼談判。

To go back on Sth 違背(承諾或協議);改變(決定)

Go back on Sth代表違背承諾,推翻之前的決定,在商業談判中是最不願意見到的結果。

I’d feel more comfortable if we had the agreement in writing. It’s too easy to go back on a verbal agreement. 如果我們有書面協定,我會覺得更放心。違背口頭協定太容易了。

To reach a consensus/to reach an agreement 達成共識/同意

Consensus的意思是「一致的意見,共識」,而reach a consensus/reach an agreement代表談判雙方對於最終意見形成了共識。

I am hoping we can reach a consensus.

我希望我們能達成共識。

Deadlock 僵局,僵持;死結

談判不一定能達成共識,也可能形成僵局,而僵局的英文就是deadlock。若是形成僵局,我們可以說reach/end in deadlock;而「打破或結束僵局」則可用end/break the deadlock來表示。

Nurses went on strike after pay talks ended in deadlock.

薪水談判陷入僵局後,護士們開始罷工。

At the same time, we are prepared to be flexible and seek fresh approaches that could break the deadlock.

與此同時,我們準備採取靈活態度,尋求能夠打破僵局的新方法。

談判八階段,增進你的談判技巧

1. Beginning the Negotiation and Setting the Agenda 開始談判及設定議程

商業談判的開場非常重要,因為這個階段會為之後的談判設下基調。一開始可能會先進行一些簡單事項的協議,或是對確認彼此的基本原則與共識,並核對接下來的議程。

Negotiation是名詞,動詞形式是negotiate,意思是「談判,協商」。Agenda則有議程的意思。雙方要確定議程時,可以用以下說法:

Before we begin, we should take a look at the agenda.

在我們開始之前,我們得先看一下議程表。

Should we have looked at the main points of today’s agenda?

我們是不是該看一下今日議程上的重點?

2. Listening and Asking for Proposals 聽取及尋求提案

談判過程中,比起一味提自己的意見,有時也要適時聆聽他人的想法,這樣更容易達成共識。記得詢問對方的想法跟意見,並將其記錄下來。可以用以下句型詢問對方想要在談判中達成的目標:

What are your views on…?

你對⋯⋯的意見是?

Would you like to suggest a course of action for…?

你想為⋯⋯提出一個行動方案嗎?

3. Making Suggestions and Proposals 提出建議跟提案

建議跟提案有可能在談判過程中任一階段提出。當談判過程陷入膠著時,適時提出解決方案,能讓談判更順暢。如果想要提案或給建議,可使用下方句型:

We think the best way is to…

我們認為最好的辦法是⋯⋯

I’d like to suggest a solution.

我想提出一個解決方案。

4. Agreeing with Proposals 同意提案

在談判中當對方提出可接受方案時,可以用以下方式表達贊同。

That sounds great to us.

聽起來對我們不錯。

I agree with your suggestion.

我同意你的提議

除了單純用句子表示同意外,有時也會用一些以「拉近與對方距離」為目標的句子,適時表達自己的認同:

I know I can count on you. 我就知道我可以相信你。

5. Disagreeing with Proposals and Giving Reasons for Disagreement 不同意並表明理由

不同意是談判當中最困難的程序,因為這等於是將雙方意見上的分歧攤開來見天日。這時要如何有禮貌且不失專業地表達不同意?要記得,不同意不是單純說個No就可以了事的,要附上理由來鞏固自己的觀點,也能讓對方好好思考你的想法。可以用以下句型表示不同意:

Unfortunately, our position is different from yours.

很遺憾地,我們的立場和你們的不同。

I have some reservations on…

我對⋯⋯有些保留意見。

I’m afraid we can’t agree on…

我很抱歉我們不能同意⋯⋯

6. Compromising 妥協、折衷

當雙方無法達成共識時,這時雙方會各退一步,試圖互相妥協退來找到雙方都同意的方案。Compromise為動詞,解釋為「妥協;讓步」。

Let’s compromise.

讓我們各退一步吧。

We might be able to work on…, if you could…

如果可以⋯⋯的話,我們能在⋯⋯方面合作。

We could offer you…, if you think you can agree on…

如果你認為你可以同意⋯⋯,我們可以給你⋯⋯。

Offering you… is the best we can do right now. However, we’d need your approval on…

為您提供⋯⋯是我們現在最能做得到的。但是,我們需要您同意⋯⋯。

In exchange for…, would you agree to…?

作為⋯⋯的交換,你會同意⋯⋯嗎?

7. Clarifying 說明清楚

當我方開始覺得對方論述出現不情楚、模糊甚至離題的狀況時,就必須及時確認對方的意思,不然談判過程有可能會往錯誤的方向前進,這時就可以運用以下句型,來請對方詳細說明他的想法。Clarify本身有「闡明,說明清楚」的意思。

Let me be sure I got your point.

讓我確定我有搞清楚你的觀點。

I’m not sure I understood your position. Could you please tell me again how you feel about…?

我不確定我是否理解你的立場。你能否再告訴我你對⋯⋯有什麼意見嗎?

I just want to make sure I got this part straight.

我只是想確定我已清楚明白這部分。

8. Concluding 結論

進入談判的尾聲,要記得為整個談判做出結論,讓雙方更加清楚這次談判的情形,同時也能讓下次合作更順利。Conclude為動詞,名詞形式為conclusion,有「做結論」的意思。

隨著談判進入尾聲,你可以用這句話來收尾,表示對今天的談判結果很滿意:

The market is competitive at the moment, but that sounds like a deal we can all agree on.

現在市場上競爭激烈,但那聽起來是我們都可以認同的交易。

Let’s look at what we decided to do.

來看看我們決定做什麼。

Let’s sum this up really quickly to make sure we are on the same page.

讓我們快速總結一下,以確定我們達成了共識。

談判結束後,可別忘了把剛剛所談好的條件白紙黑字寫下來,這時就可以這麼說:

We’ll get that in writing and that’s that; a pleasure working together, thank you! 我們會白紙黑字寫下來,就這麼定了!很高興能一起合作,謝謝!

以上就是今天的英文商業談判課程!今天我們透過八個不同的談判階段,介紹了許多談判詞彙和句型,趕緊將這些句子記起來,讓自己成為商業談判好手吧!

