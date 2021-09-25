2021/09/25,
科學

《博物館密室大公開》：考古學家與雕塑家如何利用「臉部建模」，重現原始人類的長相？

《博物館密室大公開》：考古學家與雕塑家如何利用「臉部建模」，重現原始人類的長相？
Photo Credit: 大石國際文化出版

我們想讓你知道的是

博物館如何運作？從館藏保存到策展，用最輕鬆有趣的方式介紹博物館幕後花絮。深度探訪全球知名博物館，揭開博物館幕後不為人知的驚奇故事與館藏的神祕面紗。

作者：DK出版社

博物館密室116-117
Photo Credit: 大石國際文化出版
博物館密室118-119
Photo Credit: 大石國際文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《博物館密室大公開：打開後臺的神祕大門，走進展廳背後的驚奇世界》，大石國際文化出版

作者：DK出版社
譯者：章璿

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本書特色

  • 深度探訪全球知名博物館，揭開博物館幕後不為人知的驚奇故事與館藏的神祕面紗
  • 博物館如何運作？從館藏保存到策展，用最輕鬆有趣的方式介紹博物館幕後花絮
  • 博物館的幕後工作大公開：壁畫及標本的保存、骨骸的展出、珍貴館藏的保護
  • 簡明生動的文字搭配精采圖片，展開一場紙上博物館之旅！
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Photo Credit: 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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