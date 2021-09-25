《博物館密室大公開》：考古學家與雕塑家如何利用「臉部建模」，重現原始人類的長相？

作者：DK出版社

Photo Credit: 大石國際文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《博物館密室大公開：打開後臺的神祕大門，走進展廳背後的驚奇世界》，大石國際文化出版

作者：DK出版社

譯者：章璿

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我們即將打開博物館的後門——只有你能進入！

穿越時空，發現一個充滿驚奇的寶窟。這本書裡滿滿的全是炫目的鑽石、巨大的猛獁象、沉船，以及特製的太空衣。你曾想過太空人的裝備從月球返回後會發生什麼變化嗎？你好奇世界上最有價值的鑽石該如何保護與展示嗎？博物館用什麼方法保存《安妮日記》的正本？本書除了解答以上所有問題，還會帶你認識在博物館工作的專家。他們負責保存與保護各種奇珍異寶，讓它們可以長長久久地傳承下去。歡迎踏上這場專屬於你的私人行程，解鎖博物館的所有禁區！

本書特色

深度探訪全球知名博物館，揭開博物館幕後不為人知的驚奇故事與館藏的神祕面紗

博物館如何運作？從館藏保存到策展，用最輕鬆有趣的方式介紹博物館幕後花絮

博物館的幕後工作大公開：壁畫及標本的保存、骨骸的展出、珍貴館藏的保護

簡明生動的文字搭配精采圖片，展開一場紙上博物館之旅！

Photo Credit: 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九