打造你的幸福理財儀式感，經營品味生活！

你是不是也希望理想的生活能夠趕快實現！想營造好的lifestyle不僅需要用心在生活細節，更要懂得為自己的人生規劃。9月23日關鍵評論網將與永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手舉辦一場線上直播活動──「大戶品味生活家」，與你一同了解品味生活的三大秘訣：「愛上生活細節、效率買房、聰明理財」，聆聽達人的經驗、逐步實現夢想。

品味生活有門道 理財買房有訣竅

「大戶品味生活家」的線上直播活動，邀請到甜美的吳怡霈擔綱主持。懂生活、美食和穿搭的她，同時也是一間飾品店老闆，直播中將請她分享一路走來的居家生活規劃術，同時聊聊身兼多重角色的心得，從她的經驗將能看到擁有財富是第一步，懂得經營生活與管理更是永續之路！

活動中也特別邀請到樂居網的創辦人李奕農，聽他娓娓道來初次買房的過程，及現今房市的趨勢與未來發展；同時也邀請到36歲就靠存股擁有亮眼被動收入的理財專家大俠武林，分享個人的投資心法，並分析須留心的財經脈動。

值得信賴的數位帳戶品牌

除了自己對於生活品質的追求及投資心法的學習，擁有令人安心的儲蓄工具更能走得順風順水。疫情的影響讓線上服務蓬勃發展，傳統的金融業也陸續走向數位化。永豐銀行在這波轉型浪潮中，積極推動全方位金融體驗，其中DAWHO數位帳戶提供安全可靠的線上帳戶申請，及豐富的金融產品，包含DAWHO理財型房貸、大戶投等，幫助顧客掌握細節、效率買房、聰明理財，精明而輕鬆地管理財富。

鎖定直播說分明

現在立即開啟手機行事曆，記下09/23 20:00-21：00準時加入線上直播，跟著我們一起邁向屬於自己理想的質感生活！

了解DAWHO數位帳戶：https://lihi1.com/yvNmW