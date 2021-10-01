《手繪圖解・天氣動態全知道 生活萬用氣象學》：台東焚風、恆春落山風、新竹九降風

文：楊憶婷

【台灣的氣象】

焚風

空氣上升至高度較高處時因氣壓低、體積膨脹，導致空氣分子碰撞次數減少，而空氣溫度降低。舉例來說，濕潤的空氣上升100 公尺，氣溫會下降約0.65℃。溫度越低的空氣，可以容納的水氣越少，因此氣流在過山的時候，被迫抬升冷卻，空氣中的水氣會在迎風面上空凝結並成雲致雨。

當氣流過山後，因水氣已經在迎風面凝結，使得空氣跨越山到背風面時，已經是濕度很低的乾燥空氣了。此時的乾燥空氣每下降100 公尺，氣溫會上升約1℃，因此氣流到地面的時候，溫度會比地面原來的空氣要高許多，是一股又熱又乾燥的風，稱為「焚風」。

Photo Credit: 和平國際出版

根據中央氣象局目前對「災害性天氣定義與標準」，在預報作業上，當某地區因氣流過山沉降，而使氣溫達36℃以上且相對濕度低於50% 時，視為有焚風現象，便會發布即時天氣訊息提醒民眾注意。若是在颱風警報發布期間，則會在颱風警報單中提醒民眾留意。

焚風在台灣又俗稱「火燒風」，經常出現在台東地區，例如：當颱風或低壓在台灣北部時，颱風的環流在台灣南部會有西風的分量，跨越山脈時就容易在台灣的東南部、台東一帶發生焚風。而颱風經過台灣南部時，因為台灣中部在颱風環流北側，主要是東風的分量，氣流從東部過山後就可能在台灣的西部地區產生焚風。在觀測上，焚風溫度可以高達39℃以上，這個溫度可以使植物乾枯，影響農林業。除此之外，突如其來的乾燥熱風，也可能會蔓延星星之火造成大火，進而造成災情。

根據目前影響台灣的颱風研究中指出（許和陳，2014），有時候颱風登陸台灣前，在路徑上會有打轉的現象，增加了颱風影響台灣的時間，而打轉的現象除了會影響降雨時間、降雨量等等以外，研究中也指出，颱風在台灣北部有打轉的現象時，台灣東南部地區的焚風現象，在強度及頻率上會比沒有打轉的颱風要明顯。

焚風三大特點

出現在山脈的背風面。 焚風又乾又熱，俗稱「火燒風」。 焚風是由山上向山坡下吹的陣風。

落山風

台灣的10月至隔年3～4月間，因盛行東北季風，屏東南端的枋山、楓港至恆春一帶，常出現持續性的強風，狂風怒吼持續的時間可以從數小時到半月，這個現象稱為「落山風」。

恆春落山風

強烈的東北季風垂直厚度僅有約1,500 公尺，而中北部的中央山脈比南部高，高約3,000公尺，因此氣流沿著中央山脈的東側向南走。當東北季風向南吹至台東大武以南時，因中央山脈的南端高度僅約數百公尺，東北季風便可翻越山脈，形成風力強大的下沉氣流，便是恆春一帶落山風的主要原因（洪致文，2012）。

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其他台灣的研究中指出（涂建翊等人，2003），落山風的瞬間風速可達6～7級，相當於輕度颱風的風速，甚至可以超過10級風，平均風速及瞬間風速的落山風現象，對於當地農作物、生活及交通都有很大的影響，例如：南迴鐵路上的枋野號誌站，主要任務也是偵測落山風風速，並以號誌提醒列車調整車速。另外，恆春冬天也常有機車騎士被落山風吹倒摔傷的意外；過去也曾發生電線桿傾倒導致斷電，或是將遊覽車天窗吹走的情形；恆春機場也常因落山風，影響飛機起降甚至停飛。

下圖為恆春機場從西元2004年2月至西元2009年12月的風場資料分析結果，其中的灰色長條為恆春機場的跑道方向。可以看出恆春機場在非盛行風的季節，有各種風向，但在全年盛行風與落山風盛行季節主要是東北風主宰，並與跑道方向垂直，表示恆春機場常常遇到側風的天氣，對於飛機起降非常危險。

Photo Credit: 和平國際出版 恆春機場從西元2004年2月至西元2009年12月風場資料分析結果，其中的灰色長條為恆春機場的跑道方向，恆春機場的現行跑道方向是140度及320度。黑直線表示該方向的風速，末端的數字代表該風向的平均風速（單位m/s）。

落山風也受到氣候變化的影響。在落山風的年際變化研究中發現，當赤道太平洋發生聖嬰現象時，恆春落山風季節的大風次數較少，而反聖嬰年時則較多（洪致文，2012）。

Photo Credit: 和平國際出版 屏東農民也會利用落山風吹乾洋蔥。

獨特的落山風現象也吹出了適合這樣環境的農作物，恆春半島盛產的洋蔥，便是因為地面上的葉子受強勁落山風吹拂而無法生長，並且減少了病蟲害，反而讓鱗莖得以吸收更多的養分，洋蔥便特別甜美。

又例如民國三、四〇年代，恆春半島是耐旱又耐貧瘠的瓊麻產地。瓊麻可以用來製作繩索或漁網，由於落山風的吹拂，恆春半島的瓊麻絲強韌，便成為世界瓊麻原料的供應地之一，當地有許多農民因為種植瓊麻致富。另外，屏東的港口茶因為日照強、少霧又少雨，又有落山風吹拂下，與台灣其他地區的高山茶葉風味不同且產量稀少。這些都是在恆春落山風這種特殊氣候下的農作物。

比較一下：焚風及落山風的異同

焚風和落山風都是氣流過山後，在背風面產生的現象。但是兩者的性質不同，相較於落山風，焚風風力較小，又乾又熱，持續時間短；落山風是台灣在東北季風吹拂下，恆春半島獨特的天氣現象，主因是恆春半島地勢較低，東北季風受中央山脈影響轉成北風，可以輕易越過山脈直至恆春半島西岸，因此落山風的風力強，且持續時間也長。

九降風

每年10月起，台灣西北部地區，例如：桃園、新竹、苗栗一直到澎湖地區，時常連續數日刮著強風，且風力強度相當於輕度颱風，這個現象我們稱為「九降風」。

新竹九降風

台灣及中國中間的台灣海峽就像一個喇叭口，當台灣冬季盛行東北季風，東北風吹入台灣海峽時，風速便十分強勁，就像打開水龍頭後，用手指將部分的出水口遮住，水便會加速噴出；又因為在農曆九月九日的重陽節前後開始盛行，所以我們的祖先就稱這個現象為「九降風」。九降風除了強勁的風力以外，也可能伴隨著陰天，但是相對於台灣東北邊的迎風面，仍然較為乾冷。

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九降風幾乎可以說是新竹地區的代名詞，新竹又稱為「風城」，原因是新竹與台灣海峽的另一邊――中國泉州相距僅有170公里左右，氣流加速通過這個區域，使得風速強勁。另外，因為新竹的東南方有雪山山脈、北方有湖口台地、南邊有香山丘陵，而新竹的沖積平原是由東南向西北的喇叭狀，三面地勢高一面地勢低，東北季風吹過來時，會順勢進去地勢低的喇叭狀區域，風速便特別大。若遇到東北季風和颱風外圍環流合流時，風勢會更大。

當九降風吹起時，可能造成水稻的稻穗掉落、影響漁船作業、電線桿倒塌，使生活與交通不便或農漁業損失，但較乾燥的九降風也造就了新竹的米粉、柿餅及仙草特色產業，因為不論是米粉、柿餅或是仙草，都需要靠風乾，這時候乾冷且風力強大的九降風，就是最天然的風乾機。

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書籍介紹

本文摘錄自《手繪圖解・天氣動態全知道 生活萬用氣象學：大氣科學博士為你解析75個必懂氣象關鍵詞，從全球氣候到台灣特有氣象，一次搞懂風、雨、雷、電、霧、霾、颮等大氣現象！》，和平國際出版

作者：楊憶婷

繪者：竹君

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氣候危機的時代，地球村村民的氣象教養與基礎理論

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Photo Credit: 和平國際出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九