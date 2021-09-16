德國大選辯論對華政策「擦邊球」，勝出者將延續還是告別梅克爾路線？

文：德國之聲中文網（德新社、經濟週刊）

這場辯論會的參加者是大概率進入聯邦議會的四個「小」黨派——自民黨（FDP）、基社盟（CSU）、另類選擇黨（AfD）和左翼黨（Die Linken）的代表。

除極右翼的另類選擇黨外，其餘三個黨派在本次大選後都是聯盟黨、社民黨和綠黨這三個黨派中的獲勝者的組閣選項。因此此次辯論更多涉及具體政策議題，甚至被有些媒體稱為是更有「乾貨」的一場論戰。

另類選擇黨：俄、中、美都是夥伴

四位候選人的論爭集中在稅收、福利、安全政策等國內政治議題上。在外交政策方面，也涉及到德國與中國、俄羅斯等國家的關係。

另類選擇黨副主席魏德爾（Alice Weidel）在談到與俄羅斯的關係時說：「我們需要俄羅斯作為夥伴。我們也需要中國作為夥伴，就同需要美國一樣。」她認為俄羅斯和中國都是重要的地緣戰略博弈方，德國應該採取與之緩和關係的路線。

基社盟和自民黨的代表都反駁了這一立場。自民黨主席林德納（Christian Lindner）認為，將俄羅斯和中國同美國相提並論是錯誤的，他表示，俄羅斯是歐洲的一員，但莫斯科必須遵守規則，此外他的黨將堅守與美國的跨大西洋盟友關係的承諾。基社盟聯邦議院黨團主席多布林特（Alexander Dobrindt）也強調，有關問題涉及到德國在北約的義務，這一點不容動搖。

延續還是告別梅克爾路線？

在此前由三個大黨候選人參加的兩場電視辯論中，都沒有過多涉及對外關係議題，對華政策論述更沒有出現。不過他們曾在一些公開場合闡述過對德中關係的立場。

基民盟主席、總理候選人拉舍特（Armin Laschet）曾多次表示，中國是競爭者和制度性對手，但同時也是合作夥伴，尤其是在氣候保護等全球性議題上。這也是基民盟競選綱領中的表述。拉舍特曾警告，應避免讓已有的緊張關係進一步激化，「我們不能因為社會價值觀的不同而斷絕一切關係。」

綠黨候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）則一再表示，德國的對外政策應告別梅克爾（Angela Merkel）時代的含混不清，突出價值觀導向。她不久前在聯邦安全政策學院出席討論活動時指出，中國試圖在很多國家通過投資基礎設施，使其產生經濟上的依賴，「作為歐洲我們必須保持警覺」。

貝爾伯克說，一帶一路的投資項目已延伸到歐洲，這表明歐洲必須保護自身及其基礎設施。她主張對中國採取更為強硬的貿易政策，捍衛歐盟的安全利益，並更加堅定地為人權發聲。

德國《經濟週刊》本週刊登的分析文章認為，社民黨候選人、現任財政部長蕭茲（Olaf Scholz）如果大選後繼續執政，其對華政策可能是一種「決心和謙遜的混合」：有決心擴大歐洲在一個多極世界的份量和影響，同時對向中國施壓的可能性看法現實。

社民黨的外交政策專家施密特（Nils Schmid）在接受經濟週刊採訪時表示，蕭茲肯定不主張「一場新的冷戰」，而是在可能的領域進行合作，同時在必要的情況下採取對抗。施密特說，「我們必須在各大洲和不同制度的全球競爭中變得更出色、更強大」，而對等原則未來將是問題的核心：「如果中國不開放，那麼我們也不能無條件地繼續對中國開放。」

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