《愛的帝國》：法國人藉由否定或還原菊花夫人的眼淚，書寫日本19世紀末忐忑不定的歷史

文：馬特．松田（Matt K. Matsuda）

日本人對使命和犧牲明顯的狂熱情結，震懾了法國作家。這怎麼可能呢？這哪有人性價值呢？外交記事火力全開地攻訐日本的情感主義——愛國主義已變質為狂熱主義。一八九四年中日甲午戰爭爆發時，法國駐東京公使曾回報巴黎：「日本政府捲入戰爭幾乎完全出於純粹的感情因素。」這些報導強調了這些誤入歧途的激情占有主導地位，並聚焦於探討日本帝國模仿西方列強的潛在意圖。

這份報告憂心忡忡地談到明治政府「任由自己被幻想與虛榮沖昏了頭」，同時將這種威脅直接追溯到「組成這個年輕日本的官僚、公務員和科學家膚淺地盲從於歐洲文化......的一切。」 對這位公使來說，日本菁英們過於濫用民族之愛的論述， 實際上已將之塑造成帝國國策。

日本的軍國主義只是引起人們關心與不安的因素之一。如同往常，年輕女性一直是人們關注的焦點。儘管——或許也因為——菊花夫人在法國施展了文化魅力，不少評論者都試圖尋索乾女兒面具後面可能掩蓋的祕密：年輕女性的精力和軀體塑造了日本的現代性，但她們也反映出日本更殘酷、更醜陋的面目。

日本驚人的經濟奮起尤其成為記者（在這裡，也包括傳教士）的題材，讓他們揭露這個島國原初的文明狀態。結果是，世人發現日本令世界驚嘆的出口產品其實來自廉價勞力——「以婦女居多」、壓榨貧困女性的悲慘制度、沒有週休的輪班工時，工廠裡機械聲震耳欲聾、危險、疾病肆虐，一個「每天運轉二十四小時，年輕女孩得與成年女人搏命」的系統。

天主教記者喬利（L. Joly）記載道：「重工業發展無疑使婦女被奴役得更厲害。女人在所有工廠都非常搶手，因為......她比男人更溫順，在某些工作中上更能幹，而且滿足於更微薄的薪水。」對喬利來說，日本婦女堅強——但並非令人羡慕的那種堅強：「她們扛煤，額頭冒著汗水、操縱起重機從船底吊起沉重鐵塊。她們勇敢......變形、彎折，在人生大限之前一直受到蹂躪。」一如往常，婚姻這種「莊嚴的行為」對女人來說，「只是換個主人......一種新奴役的神聖變體。」

就像這樣，日本擁有多重樣貌；如果說菊花夫人是日本讓法國看到的面容，那麼她那表面上的風騷，她粉臉上飄逸而戲謔的歡愉，又一次成了一張面具——這次是受到殘酷輕慢的年輕女性，標誌出一個外表進步，但內心孤獨的社會。喬利語帶尖酸地說道：「隨便問個日本人他有幾個孩子，他會這麼回答，我有三個孩子但兩個讓我羞愧。」 這種羞愧是販賣孩子換來的，賣給了工廠、妓院，和像是羅逖這樣的外國人，這外國人的富麗堂皇掩蓋不了他對日本和對他自己的羞愧與厭惡。

羅逖（Pierre Loti）帶給菊花夫人的是他痛恨的現代性的激情與心靈，不只在日本如此，在他法國老家亦然，那是羅逖最後退隱回歸的羅什福爾，在那裡他創造了一個自己的東方。他對菊花的冷峻視角十分殘酷，卻也深刻符合在法國視野中，日本是一片毫無真正文明之土的觀點，只看到那裡有頑強的使命和無情的榮譽、母親把兒子送進日本軍隊、把女兒賣到妓院，永遠不會明白失去的苦痛。

正是這裡提到的心靈——菊花夫人的、日本的、和法國自身「文明奮鬥」的心靈問題—— 引發了論戰。一如安德列．梅薩熱和普契尼的歌劇改版，藝術家費利克斯．雷加梅改寫羅逖的故事，以悲劇和浪漫色彩來取代嘲諷與挖苦的歷史，也因此讓真正的愛成為可能。戲劇和文學評論家注意到了這一點。藝評家在陽光普照版的歌劇裡，關注的是「小說中美麗、萌漾、沒有心思的娃娃菊花」如何成為「一個聰慧的女人，誘惑、忠實，充滿真誠的愛」。在梅薩熱歌劇的結尾，菊花留給皮耶一封信，他在船隻駛離日本時展信讀著：

我只希望留在你回憶中 不敢奢求留在你心中 唉，我十分清楚自己沒有分量 因你曾說過，我永遠只是個娃娃，是個「乾女兒」 倘若我能目送你離去，當你嘴角泛起笑顰 我要你知道，當你離我遠去 離我很遠很遠的時候 日本這兒也有女人會愛 會哭

雷加梅對這種表述深信不疑。他是個周遊日本的熱情旅人，孜孜不倦地研習日本文化， 並毫不留情地批判羅逖。他說羅逖是「忘恩負義之人、菊花夫人誤交的損友」，並列舉羅逖對「這片荒腔走板的驚人土地」的描述，對照他自己讚嘆「超凡脫俗的自然風光」、竹子、多才多藝的佛教僧侶等句子。

他在《羽毛》（La Plume ）這類藝評雙月刊上編寫有關婦女、藝術和日本的專題文章，並特地創作了《菊花夫人的粉紅手扎》（Cahier Rose de Madame Chrysantheme ），從菊花的觀點來重述羅逖的故事。夫人的故事是假想從她的日記中節錄出來，所描繪出的不是一個卑怯、勢利的遲鈍女人，而是她的苦惱、她的渴望，以及她明知這麻木不仁的男人並不愛她，讓她既認命，又極其痛苦。

雷加梅在《羽毛》這期專門討論「日本女性」的特刊中，特意蒐集了一系列極為貼心的親日作品、翻譯、藝術、詩歌和散文。雖然其中沒有哪篇文章曲意迎合亞洲女性主題，但全都清晰散溢出世紀末女性特質的歷史視野：女性命定的身體與情感本能。雷加梅便是如此這般地追求梅薩熱歌劇華麗結尾時的餘音繚繞。當皮耶讀完了菊花的信，他的同伴伊夫插嘴說：「就跟家鄉一樣，女人終歸是女人。」雷加梅和伊夫、皮耶都清楚這句話的含義，可以轉述為對十九世紀後期法國和日本的解讀。

而《羽毛》裡的某些解讀則有點濫情。「她嬌小，袖珍，乖巧」一名散文家如此描寫「日本女人」。他說「我遭到許多批評」，因為把日本女人描繪成「近乎天使」、「象牙般精緻」。此外，「她是世上最忠實、耐心、專注，最活潑、最忠於本分的女人」，一種「溫柔順從」 的生物，一個「安靜、滿足與可親之人」。

在語氣上，這篇文章有點像英國作家克萊夫． 霍蘭德（Clive Holland）花俏的通俗作品《我的日本妻子：一首日本田園詩》（My Japanese Wife: a Japanese Idyll ）裡對情婦的狂想：「日本女人宛如愛情的蝴蝶......讓我可愛的小乾女兒在我的家與花園間飛來飛去，著實令人愉快。」

當然這絕非濫情。在梅薩熱的歌劇結尾，當寫給皮耶的最後一封信裡聲明「日本這兒也有女人會愛，會哭」，這番表白顯然意味著菊花已被排除在這種可能之外，不像「你的歐洲女人」那樣「任性，反覆無常......更可愛」。就梅薩熱看來，眼淚將菊花洗練成為女人。同樣地，對雷加梅來說，眼淚是保護日本的一種手段，也用來貶謫惡意又犀利的現代幻滅， 那是羅逖美夢落空之後的倦怠；這種倦怠感，除了無聊，還有遷怒的成分，是十九世紀文明的抑鬱。

在羅逖故事的雷加梅改版中，菊花被賦予一段最富悲傷浪漫氣息的家世：她的父親曾是高貴的武士，因對自己貴族地位的消亡感到憂鬱，眼見「外國人抹滅了這國家的一切」，他受不了打擊從此一蹶不振。羅逖見到日本被西方蹂躪，雷加梅則看見她遭到剝削。他們一個意志消沉，另一個深感憤怒。羅逖的菊花缺乏任何貴族的感性；她反倒提醒了法國人這世界已被頹廢的現代歐洲所淹沒。相較之下，在雷加梅的故事裡，日本才保存了真正的浪漫，而西方人竟愚蠢地沒能意識到日本文化復興的可能。

雷加梅的菊花展現了一個真實日本——如同真實法國——的一種女性角色，在政治上無所適從，在愛情上無法征服：「女人不該參與政治；應當全心全意為男人奉獻；即使是京都的藝妓，也絕無可能征服他們的愛。」她夢見了在戲劇中，費盡周折之後「愛人們在婚前遇到的一切障礙」都圓滿化解。唯有能夠愛的人才擁有同情。

在菊花的內心獨白中，她坦承： 「皮耶是我的主人，我除了能取悅他，什麼也沒有；我愛他......」然而她的日記裡充滿恐懼。「我不敢告訴自己......他厭倦了。一切都讓他厭煩。皮耶心裡出了什麼事？」當皮耶變得越來越疏遠，菊花想像他們之間豎起了一堵牆。「如果再這樣下去，我會變成什麼樣子呢！」 她被逼得無以為繼。「他從來沒問過我是否愛他，或者是否有一天我會愛他。有一天......他會離我很遠，我將再也見不到他，一切都會結束的。」

總是有關於眼淚的問題，眼淚是情感與文明的標記。菊花痛苦、狂熱地標記著她和皮耶剩下的時日，希望盼得那消失在港口的男人的一絲情感，或回想他站在那邊眺望大海時，自己忍住不哭的情景。「每天早晨我都為家裡換上新的鮮花，穿上最美麗的和服，我要自己別流淚，這樣他回來時就不會嫌我難看。」

終於，在一天清晨，出現了一個悲淒的時刻：「我看見皮耶站在那裡，一手掀起蚊帳， 一手拿著一個小袋子。我抑制住了哭泣。」他把錢袋給了她，然後便走了——這些是用來償付他們婚約的銀幣。

至於那不登大雅的數硬幣場景，雷加梅為它創造了一個通俗版的開脫；菊花邊唱著當鋪的哀傷曲子，邊敲打著銀幣，不是為了驗明真偽，而是處於憤怒與絕望之中。「這首在日本家喻戶曉的曲子，述說了貪求金錢所導致的一切惡果，金錢是世界上的萬惡之源。」對於皮耶自以為逮到了她計較報酬的一幕，菊花傷心欲絕。「這是對我最後的侮辱！」她怒不可遏。

在雷加梅改版的故事末了，菊花成了一個真正的女人，奮不顧身地尋求自我毀滅。雷加梅描寫她來到波濤洶湧的岸邊，縱身投入大海，打算用「絲絹捆紮起來的一百塊白銀」的重量帶著自己溺斃。然而銀幣散落在海底；只漂來她保存的破舊筆記，裡面是皮耶的潦草塗鴉，大半已隨波而去，上面記錄著他對這片「永遠陌生」的土地的深刻幻滅，對於這片充滿「莫名傻笑」、他不能也不願去愛的「荒誕」土地與女人的殘酷事實。

這場關於菊花眼淚的對白， 體現了日本在歐洲大陸和東亞地緣政治競爭不斷變化的背景下，透過情感能力寫入歷史的辯證。日本可以是東方的普魯士或亞洲的瑪麗安娜（Marianne），是無情的威脅或被蹂躪、但有尊嚴的受害者。就法國觀察家看來，十九世紀的日本——女性象徵——體現出多重的恐懼和渴望：自然環境與藝術文化之土，具有欺瞞與殘酷的野心。

日本原初的形象是木刻版畫，然而到了世紀末，已成為歐美國家主導全球地位的一大顯著威脅。就像查爾斯．佩提特對法國人說的：「日本是唯一真正威脅到我們在印度支那帝國的勢力......為了人類和文明，希望歐洲各國人民盡一切努力，讓白種人在遠東地區繼續保有優勢。」

女人的愛的可能性直接影響了這場競爭，它是文明變遷的標竿，是真實與虛假的化身， 是以家庭和國家團結之愛的名義犧牲個人悲苦的工具。末松男爵曾經援引拿破崙名言「女人乃國家之母」，而查爾斯．魯南認為，在日本尋找「真實女人」，並非追求情色、異國情調或美人這等瑣事，而是要把女人看成「家庭中的母親，造就國家數代棟梁的老師」。他對日本感到遺憾的是，他沒能看到被傳統壓垮的日本女性如何能在家庭內部發揮「寶貴的影響力，安撫和慰藉人心」。雖說她們服從，但永不哭泣；他們的愛並非自己所能擁有。

「你不相信我心中有愛......」菊花夫人如此說道；法國人試圖藉由否定或還原夫人失落和分離的真實眼淚，來書寫日本十九世紀末忐忑不定的歷史。其中有的像羅逖，以玩世不恭的態度來記錄現代日本在基礎上的空虛，受到西方文明的虛假浪漫所迷惑、腐化和遺棄。有像是梅薩熱和雷加梅等人，他們不斷重申的是另一種女人，一個雖被碾碎，仍苦苦執著於一個到頭來，存在「真愛」的世界。

對於動盪不安的法國評論家和記者來說，日本的哭泣是為了那些在日本帝國主義戰爭中走向戰場的兒子和丈夫們，為了那些賣給條約口岸和工業現代化的女兒們，而母親們除了向天皇效忠犧牲，無法給予自己親人任何安撫與慰藉；這一切都是在菊花夫人的眼淚中閃爍的歷史。

書籍介紹

本文摘錄自《愛的帝國：權力與誘惑，作為感官文本的「法屬太平洋」》，八旗文化出版

作者：馬特．松田（Matt K. Matsuda）

譯者：丁超

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帝國主義盛行的十九世紀，法國殖民者揚帆啟航，

以愛之名，誓言在遼闊的太平洋世界打造一座「愛的帝國」——

當衝突的愛情成為歷史的敘事，他們的故事就像是寧靜共振波的交匯點，

就像無數歷史片段乘載著短暫洋流和海底深潮，向上湧動，向外擴散。

對法國人來說，太平洋的殖民地不需要歷史；

就算有，也必須是用「愛的故事」勾勒出來的帝國記憶！

在法國人眼中，帝國主義是充滿激情與誘惑的愛情故事

法國作家斯湯達爾在他的經典之作《愛情論》（de l'amour）中指出，法國大革命之後的法國人在政治與情感的結合上獨樹一幟，「為『民族激情』的需求，奉獻了愛」。

很顯然地，法蘭西帝國主義者及思想家經常認為，自己對殖民地人民的「同化」乃是一種真心誠意的情感交流，完全不同於盎格魯－撒克遜人只會「剝削」殖民地。例如，法屬印度支那總督德．拉尼桑就曾說過：「鞏固法國在印度支那統治的最佳管道，是透過安撫而非衝突，是贏得人民的好感而非敵意。」法國人認為，帝國既是軍事戰略與文明使命，也是浪漫情懷與熱情想像。

「法國是一齣浪漫的戲劇，英國則是一本生硬的教科書」。法國人深信，法蘭西帝國與眾不同，有別於大英帝國冷酷殘暴的殖民統治，法國的殖民政策充滿熱情與感性，而「浪漫」更是成了政策本身；一言以蔽之，法國人要用「愛」來操作政治，最終讓「法國被世人所愛」！

在太平洋諸島眼中，「愛的故事」卻是剝削、性與奴役

如何達到「讓法國被世人所愛」這個終極目標？法國殖民者的答案是：掌握敘事權——決定什麼該被記錄、什麼該被消失。殖民地人民不需要有歷史，就算有，也必須是用「愛的故事」勾勒出來的法蘭西帝國大事年表。於是，在官員筆下，太平洋的歷史成為寫滿評論與摘要資訊的檔案文件；在作家筆下，則成為異國戀情與兄弟情誼的浪漫故事。

例如年輕的法國軍官與大溪地公主的浪漫邂逅，海軍水手與日本妻子的淒美婚姻，乃至法國將軍孤拔對下屬的同袍之愛等，皆滿足了讀者對於法蘭西帝國的美好想像，卻在不知不覺中消融了愛情故事與帝國殖民之間的界線，遺忘了那些反對殖民霸權、以鮮血作為代價的起義抗爭。

關於法國在太平洋的故事，全是愛情與剝削、性關係和軍事力量的主題；而活躍於這些故事中的人物，包括了航行於南半球的島民和亞洲人、殖民地統治者、流動勞工、威武不屈的酋長、狂熱的天主教士、不幸的囚犯、貧窮的加勒比海和美洲勞工、條約口岸的妓女，以及驕傲的玻里尼西亞王族……這些人物共同組成並兌現了太平洋上的一個愛的帝國，他們被權力與情感糾纏不清的浪漫微妙地連結在一起。

罕見以文學評論、文獻解析，還原法蘭西帝國在太平洋的歷史真相

從這些太平洋的故事中，我們清楚看到法蘭西帝國基本調性的特殊之處——那是對情欲想像、世俗吸引、民族和拉丁式友愛的一種好奇而又富有歷史性的立場。這樣的敘述，讓殖民地和領土變得具有吸引力且令人嚮往；而「帝國」的成分，存在於話語、情感、和啟蒙願景的範疇，例如法國作家夏多布里昂的流亡故事、航海家布干維爾眼中感性的「新賽瑟島」。

如果沒有這些文學及哲學範式，就無法說明十九世紀法蘭西帝國主義的浪漫性質；這麼說來，「帝國」中的「法屬」成分，正是由故事和未實現的占領野心怪異串聯後演變而來。

因此，馬特．松田透過文學作品的比較分析、檔案文獻的爬梳考證，還原歷史事件的原委，揭露法蘭西「愛的帝國」的實相與幻象，並且提醒讀者即使今日已是二十一世紀，但殖民主義的幽魂仍未散去，依舊徘徊蟄伏於亞太地區，蠢蠢欲動，就像他在書中所述：「只要大溪地在二十一世紀仍是法國領土，那些暴力壓迫的故事就永遠不會浮上檯面。」

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九