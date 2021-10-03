「影響力投資」的概念，其實也能套用到「居住正義」的落實上

R.尼布爾在其著作「道德的人與不道德的社會」中說道：「作為個人，人相信他（她）們應該相互友愛與服務和建立正義。但作為社會、經濟和國家群體，人們卻照其權力所能來盡其取其所要。」

自18世紀以來，資本主義作為市場的準則，確實創造了許多國家的經濟成長，同時也加劇了社會上資源分配不均的問題，市民的居住權與宜居的環境，漸漸成為主要大城市的治理重點，然而，要解決居住不正義，卻不能光依靠政府來主導社會住宅，也不該一味的希望非營利組織或慈善機構提供無償的方案，而是應該積極整合那些專注於影響力（impact）的投資機構，導入適合的市場機制，其實更能有效率的滿足居住需求，兼顧可規模化和賺取合理的收益。

近年來，越來越多金融界人士，將目光放到那些具有SDG或ESG理念的項目。各國政府也逐漸意識到，許多社會與環境的議題，讓私部門，社會企業，以及資本市場協力運作，往往可以更有效率的導正「政府失靈」的現象。

畢竟，讓房子脫離了使用功能，變成「金融商品」與「可炒作的資產」，係源自於1980年開始的市場開放與浪潮，以英國柴契爾和美國雷根政府為首的自由市場派，大量釋出原本該由政府興建的公共/社會住宅，鼓勵私有化，再加上大舉放寬金融業對房貸的限制，讓「借錢買房」變得容易，故借錢「炒」房也就順理成章。

綜觀世界各國的大型企業，除了本業的營收外，佔比最大的資產，幾乎都與房地產有關，讓房價早已不是基於供給與需求的自然調整，而是資本機制操作下，不斷疊加的超額價值。

既然資本市場可以投機與炒房，當然也可以用來解決問題

影響力投資（impact investment）就是近年來很熱門的一種方式，目的在積極解決社會，環境問題，包括地方創生，降低碳排放，提供更多（也更好）的可負擔式住宅，或是在其他主題例如：教育，平權，醫療，食安等，積極的服務與之有關的利害關係人（stakeholders），而非僅考量股東利益至上。至於具體在資本市場中會用到的工具，則包括股及債，共同基金及ETF，甚至是其他創新的金融手段，諸如Pay-for-success Program等等。

將影響力投資運用在居住正義方面，確實有很大的潛力，既解決了許多人負擔不起居住空間的問題，又能滿足資本逐利的需要。

舉例來說，比利時的房地產公司INCLUSIO，注意到因房租調漲導致低收入戶難以承租的問題，而在政府的執行能力有限的情況下，INCLUSIO引入知名的投資機構Kois Invest，Revive，以及Degroof銀行等進行集資，去翻修市區老屋或在郊區建置新的公寓大樓，再以低於市價且長期合約的方案，轉租給符合資格的族群。

而這個過程中，INCLUSIO不光是鎖定居住問題，還希望進一步帶動社區的發展，並且在旗下管理的房產中，將循環經濟，社區再造等理念落實，而INCLUSIO也因為這些努力而獲得了B型企業的認證。

同樣說到做到具社會使命感的開發商，美東也有教會背景的創世紀地產公司（Genesis），目標是提供特定的弱勢族群（例如：黑人，拉丁裔），一個宜居且配備「全人服務」的居住環境。

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所謂全人服務，意指提供住在這個社區的居民，日常生活所需的基礎設施及服務，諸如洗衣房，健身中心，育幼院，小餐館，雜貨鋪等，這些服務提供方，可能因為政策鼓勵，或是本就以較低的價格承租商鋪，所以也比較能夠提供更「負擔得起」的服務，長遠來看，不僅可以讓人民獲得一個宜居的住所，更能夠帶動整體社區的發展，若人人都可因「安居」而「樂業」，也能減少政府在社會福利的支出，甚至可以創造稅收。

正因為住房是個如此迫切的需求，而且還連帶影響很多不同的面相，投資於可負擔住宅／社會住宅，雖可能不若傳統開發商所賺取的暴利，但在良好的成本管控與長期的營運下，其實也有不錯的回報（不然INCLUSIO和Genesis怎麼能夠在寸土寸金的布魯塞爾和紐約市發展茁壯）。

再加上，不難想像，開發建案在早期階段，通常也是資本密集的商業行為，資金籌措的成本不低，但以社會影響力為主的開發案，倒是可以運用多元的集資方式，例如發行社會債券，結合政府的Pay-for-success Program等，去善用資本市場的力量。

從歐亞非到美國，都存在「社會債券」的概念

根據亞洲開發銀行（ADB） 的統計，從2017到2020年，全球共發行了1900多億美元的社會債券，其中有298億美元被投入在可負擔式住宅（affordable housing）的領域，佔16%。而非洲開發銀行（AfDB）也在2021年3月，發行了30億美元的社會債券（為期三年，票面利率為0.75%），協助對抗疫情的衝擊之外，也希望能吸引不同的創新方案，來解決該地區的可居住空間短缺，基礎建設缺乏等問題。

發行社會債券是影響力投資中常見的融資手段，依據國際資本市場協會（ICMA）的定義，社會責任債券除了須符合「社會責任債券原則」（Social Bond Principles），其募集資金必須用於支持符合社會效益的項目，且在投資流程中，社會責任債券應遵循4個核心組成部分包括：募集資金的使用，項目評估及篩選流程，資金管理和信息披露。

當然，政府的角色也對社會債券有很大的幫助，例如CBRE做出版的可負擔住宅研究案例報告中，特別提及政府在稅賦制度方面的政策影響，對於由私部門來提供社會住宅，扮演非常重要的角色。以美國為例，Low-Income Housing Tax Credit （LIHTC）就是最主要用來鼓勵股權投資參與可負擔住宅的興建，並同時可以取得產權，和由聯邦政府與地方政府提供的稅務優惠。

在花旗銀行就在一份「Social Bond Framework for Affordable Housing」的報告中，舉了舊金山市中心833 Bryant的案例，說明該行如何運用社會債券結合LIHTC的方式，投入支持可負擔式住宅項目。其他包含提供低利的營建與修繕貸款，甚至是永久性貸款（permanent loan），協助在地開發商在紐澤西，將原本廢棄的旅館與校舍，改建成4棟總計153戶的複合式社會住宅，並優先提供給加護所得在中位數以下的居民申請入住。

從財務報酬面來看，要讓社會住宅「賺大錢」是很不實際的想法，但維持一定的現金流，包含社會住宅租金收入，營運收入（停車位租金，社區福利與設施，管理費），附屬事業收入（商舖租金），資產設備處分收入等，要達到一定的自償能力（Self-Liquidating Ratio, SLR）是可行的。

也因此，一般無論是發行社會債券，或是以金融創新方式投注在可負擔式住宅的興建，都會經過詳盡的財務效益評估與可行性分析，以及搭配其他的整合方案，方能面面俱到。歐美經驗如荷蘭，法國都透過都市再開發，藉由市場住宅，商場，停車場等項目的收益，來補貼社會住宅的興建與運營的資金；紐約則透過包容性區域畫分（inclusionary zoning）的做法，要求民間開發商，在興建的住宅單元中，需提供一定比例的可負擔住宅，讓符合身份的居民使用。

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當我們談到社會影響力，以及所謂更廣義的利害關係人的時候，自然不會把焦點都放在財務回報上，而是同步分析其「非財務績效」，像是一定期間內，改善了多少弱勢群體的生活條件，創造了諸如「降低犯罪率」，「環境優化」，「提升就業」，「減少政府福利的支出」，乃至「獲得幸福感」，並「更永續的社區」等正面效益。

這些效益，除了可以透過社會投資報酬（SROI）[註]將其分別予以貨幣化與量化之外，還能夠與公部門合作，開展Pay-for-success 等專案，亦即，將原本要由政府提供的服務，轉而以更更有效率的民間參與方式，達到同樣，甚至更好的效果。而當滿足既定條件或KPI時（例如N年內完成安置X戶低收入戶），由政府支付費用，很多時候反而可以更節省投入的總成本。

隨著永續發展的話題，很多概念將不再是「nice to do」，而應逐漸成為「must do」，如何運用資本與自由市場的力量，來解決更多的社會議題，是一件極具挑戰，卻也非常有意義的事。做好事不一定要無償，行善亦可致富，聰明的drive private capital到public goods，將會在未來成為政府，企業，乃至大眾必須具備的思維。

註解

舉例來說，在社會住宅的投資中，每投入1元，除了財務回報之外，還可以產生N元的社會報酬，通常，會取決於計算時所定義的範疇，利害關係人，投入與產出的成果，以及套入「財務替代指標」後算出的貨幣化數值。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航