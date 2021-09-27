《生命的一百種定義》：生命從何時開始？受精卵是活著的，但這是細胞活著，而非人活著

文：卡爾．齊默（Carl Zimmer）

關於生物的生命如何開始的信仰，引發許多與懷孕相關的習俗和法律。對古羅馬人來說，人類的生命始於第一次呼吸。羅馬醫生和治療師會讓必須墮胎的孕婦服用藥草以流產，然而一個女人對自己是否必須墮胎並沒有發言權，這件事完全取決於家族長。中世紀的歐洲基督教神學家則認為胎兒有靈魂，因此墮胎屬於犯罪行為。

不過他們仍在爭論這種法規對實際懷孕的定義，阿奎那的追隨者認為必須對懷孕初期和懷孕後期做出區分。一三一五年，神學家那不勒斯（John Naples）為遇到可能危及孕婦性命案例的醫生提供了判斷準則。如果胎兒尚未被賦予靈魂，醫生便應協助流產。約翰宣稱：「儘管他阻止了胎兒在未來被賦予靈魂，但這並不構成任何人的死因。」

另一方面，如果胎兒已獲得理性的靈魂，醫生便不該嘗試透過墮胎來挽救母親的生命。約翰寫道，「當救一個人必須傷害另一個人時， 最好兩個都不救。」

然而這種指導的麻煩在於沒有人可以確知胎兒何時被賦予靈魂。有些神學家認為醫生面對這種不確定性的最佳方法，就是永遠不要為孕婦施行人工流產。其他人則將此事留給醫生決定。十六世紀， 羅馬有位法官還設定了嬰兒在出生四十天後，才算被賦予了靈魂。

一七六五年，英國法官布萊克斯通（William Blackstone）提出了一個新標準：胎動初覺（quickening）。

「生命是上帝的直接恩賜，是每個人天生固有的權利，」布萊克斯通寫道：「一旦嬰兒能在母親的子宮裡產生胎動，在法律上便認定為是生命的開始。」

美國殖民者也沿襲以胎動初覺作為標準。對歷代美國人來說，墮胎一直是生活中不公開的事實，因此尋求墮胎的孕婦很少受到懲罰， 家庭主婦甚至還會用花園裡種的引產植物自行墮胎。在稍後的工業革命時代，婦女們從農場蜂擁至城市，在這裡她們試圖用報紙廣告上的「女性月經藥丸」來墮胎。這些粗製濫造的墮胎藥物經常失效，迫使婦女尋找可以祕密進行墮胎手術的醫生。

整個十九世紀的反墮胎運動變得更有組織。教皇庇護九世（Pope Pius IX）宣布墮胎是殺人罪，甚至是在胎動初覺前的墮胎也算。在美國，反邪惡十字軍組織則警告，墮胎會讓婦女變成有罪之身。美國醫學會同樣表示贊成，並讓知名醫生就墮胎對胎兒和孕婦的危害發表演講。一八八二年，麻薩諸塞州一位名叫皮博迪（Charles A. Peabody）的醫生發起一項公開抨擊，呼籲他的同伴們拒絕孕婦提出的墮胎請求。

皮博迪警告大家：「這是對抗上帝的罪，也就是最嚴重的罪！」

對於像皮博迪這樣的醫生來說，他受的是十九世紀後期的醫學教育，與上個世紀相比，這種定義之爭的條件已有很大的不同。中世紀學者對子宮內部發生的事情一無所知，他們依據的是《聖經》、哲學和胎動。皮博迪生活在科學家已開始研究精子、卵子和受精的時代， 他們追蹤胚胎的發育過程。然而在十九世紀後期的許多科學家，依舊以一種「神祕的生命力」來思考生命，距離發現基因和染色體的基本作用還差了幾十年，因此「生命力」的觀念便出現了。

「生命何時開始？」皮博迪問大家：「科學只告訴我們唯一的答案，絕對沒有其他的答案，生命是從生命的起點開始，亦即生命最初的『受孕』開始。」

根據這種理論，法律便不能將胎動初覺作為合法墮胎的依據。「不行！」皮博迪大聲疾呼。「生命從一開始就開始，人類在其自然的人生旅程中有權享有生命。」

皮博迪在一八八二年發出這場抨擊時，美國許多州通過了禁止墮胎的嚴格法律。然而還是有法律上的漏洞，可讓醫生繼續執行他們認為合適的醫療程序。有時是為了母親的健康進行人工流產，抑鬱症、自殺或極端貧困，也算是充分的理由。還有許多醫生願意為強姦受害者進行墮胎。這類墮胎很少被公開，也很少醫生因此被逮補。

這種隱形的半合法制度在美國發展了幾十年，直到一九四○年代反對墮胎的新運動，把孕婦可以採取許多更安全的墮胎方式驟然封鎖。因此許多人採取的墮胎都是自行施作，發生意外時再緊急送往醫院，每年也因此造成數百人死亡。

改革者出面呼籲修改法律。一九六○年代初爆發的麻疹疫情擴大， 造成許多胎兒先天缺陷，導致婦女要求更安全的流產方式。各州的回應是在某些特定情況下，才可以合法墮胎。在一九七三年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），最高法院裁定將墮胎訂為刑事犯罪是侵犯了婦女的隱私權。因此他們裁定各州只能在孕期前三個月過後限制流產，也就是胎兒必須在子宮外有機會存活的情況。

在討論期間，法院也在判決中提到「生命何時開始」的問題，他們只說並不需要解決這個問題。「我們不必解決生命何時開始的難題，」一位法官說：「當這些各自受過醫學、哲學和神學等學科培訓的人無法達成共識時，司法機構就人類知識的進展而言，便無法推測出適當答案。」

反墮胎組織對這項判決作出回應，並尋求不抵觸法律的阻止墮胎方法。於是他們開始抵制從事墮胎藥物研究的公司，並進行法律遊說， 讓婦科診所難以執行墮胎。為了贏得支持，他們也進行了新的科學研究，或至少是經過精心挑選的科學研究。

他們聲稱對胎兒的研究應該回推到胎兒開始感到疼痛的時刻。一些反墮胎立法者也提出了「胎兒心跳」法案，然而他們忽略了當心臟細胞開始收縮時「心臟還不存在」的事實。無論如何，這些法案與實際的心臟並無關聯，因為這些法案的目的是在只要胎兒六週大以後， 就禁止絕大多數的墮胎。

除了這些對策外，許多反墮胎組織還希望完全推翻「羅訴韋德案」的判決。要做到這點的唯一方法，便是解決「生命何時開始」的問題， 或從法律上精確地決定胚胎何時成為人，並具有與人格有關的所有權利。因此一項所謂的「人格運動」開始發起，支持者聲稱這些權利必須追溯到受精卵。一旦如此，這種人格權將讓任何墮胎都變成非法行為。

一些人格運動的領導人還說某些形式的避孕法也必須禁止，因為這些避孕法透過阻止胚胎在子宮著床而阻擋懷孕。為了法案的合理性，他們以一個多世紀前皮博迪所用的方法來引述科學。

保守派專家夏皮羅（Ben Shapiro）在二○一七年宣稱：「生命始於受孕，這並非宗教信仰，而是科學。」

在這裡必須說明一下，夏皮羅本人並非科學家，他擁有的是法律學位，且經常在Podcast上宣傳自己的理念。當他提出這個主張時， 完全沒有提供任何科學證據來支持自己的主張。從另一方面看，在生命的分子基礎科學變得更明朗後，科學家就一直在反對這些關於生命「截然分明、全有或全無」的說法。一九六七年，在「羅訴韋德案」判決前有關墮胎的爭論裡，諾貝爾獎得主、生物學家雷德伯格（Joshua Lederberg），在《華盛頓郵報》（The Washington Post）上發表了一篇名為〈生命的合法起點〉（‘_e Legal Start of Life’）文章，來解決這場爭議。

雷德伯格解釋說：「對於生命何時開始？並沒有簡單的答案，從現代的經驗來看，生命事實上並沒有開始這件事。」

受精卵是活著的，但這是細胞活著，而非人活著。例如細菌這類生物，它們整個生命週期均以單細胞形式存在，在海洋或土壤中快樂地繁衍著。而構成我們身體的細胞並沒有這麼堅固，如果你刺破手指並在桌上滴一滴血，你的細胞並不會四處爬行追尋自己的財富，它們只會乾涸而死。就細胞而言，死亡意謂著它們的蛋白質失去作用，內部的化學平衡破壞，細胞膜也會因此破裂。

在人體內部的人體細胞可以蓬勃發展，沐浴在養分中，細胞可以進食，保持其蛋白質處於良好的工作狀態並擺脫浪費。如果收到正確的信號，細胞也可以成長和分裂。一個細胞變成兩個，因為所謂的母細胞會把所有的分子遺產，分給一對新的子細胞。在細胞分裂的任何時刻，母細胞都不算死亡，子細胞也永遠不算活著，因為所謂的「賦予的生命」是從前者流動到後者身上。

某些類型的細胞可以逆轉這種過程，它們是融合在一起而非分裂。例如人類在運動時，會刺激肌肉細胞重疊，然後合併產生新的肌肉纖維。還有在人類骨骼中，免疫細胞會融合成巨大的「蝕骨細胞」（osteoclasts），這些細胞會蠶食掉舊骨骼，以便用新組織加以代替。每個肌肉細胞和蝕骨細胞都可以容納許多細胞核，每個核裡都有自己的DNA。形成它們的獨立細胞並未死亡，它們只是把分子聚合在一起，形成一種新的生命形式。

而這就是受精卵所存在的細胞宇宙。它當然算活著，但並非透過無生命分子的組合而變成活著。相反地，它是來自兩個活細胞的結合。這點跟肌肉細胞和蝕骨細胞有所不同，因為受精卵是由兩個不同人體內的兩個細胞所產生。

然而母親的卵和父親的精子也不算獨立存在的細胞。卵是從母親仍在胚胎時所分裂的細胞中產生，而一個男人每天會製造幾億個精子。追溯到最後，它們全都來自前一個受精卵，由這個受精卵發展出男人的整個身體。因此生命的流動從上一代人一直流傳下來。在到達「生命的源頭」前，我們必須划著獨木舟上溯幾十億年之久。

「生命始於受孕」是個簡單的口號，容易被記住，也很容易大聲提倡。不過從字面上看，它的立論是錯誤的。這種人格運動的政治觀， 非常清楚地說明了該口號無論如何都不該只從字面上理解。他們想強調的並非「從受孕開始算生命」，而是在強調生命這件事。不是指任何生命，也非犰狳或矮牽牛花的生命，而是「人類的生命」。總而言之，他們說的其實就是「生命權」應該被所有的法律保護。

李（Patrick Lee）和喬治（Robert George）這兩位反墮胎者在二○○一年寫道：「一個獨特的、活著的人類個體，來自精子和卵子的受精。」他們所說的「獨特」，是指來自兩個親體DNA 的獨特組合， 引導了胚胎的成長。雖然用肉眼看不到，但是李和喬治認為它已具有潛在的理性，及讓我們成為人類的所有潛能。然而人類成長的過程，並不能立刻被當成一個新個體的生命起源。我們的細胞通常攜帶四十六條染色體，其中二十三條來自母親， 二十三條來自父親。但在受精的那一刻，父親和母親的DNA 組合後， 實際產生的是六十九條染色體。因為原先尚未受精的卵與母體內的任何細胞一樣，都是四十六條染色體，排列成二十三對。

一個擁有六十九條染色體的細胞，永遠不會成長為一個健康的人類，因為該細胞的基因將嚴重失衡。為了避免這種災難，在面對精子的到來時，卵子會作出反應，擠出一個小氣泡。卵把二十三條染色體藏在這個氣泡裡，因此卵現在只剩下另外二十三條染色體，才能與父親的DNA 完美配對。

然而即使到這一刻，受精卵仍未獲得一個可以屬於自己的新基因組合，因為它的父親和母親的染色體仍是分離的。每組染色體都包裹在自己的膜裡，分別進行變化。因此最好把受精卵初期視為一個「共同工作」的空間，在這個空間裡，男性和女性基因組正在各忙各的。

然後受精卵分裂成兩個細胞，每個細胞都繼承了父親和母親的染色體。卵在受精後還需要一天的時間，才能達到這個階段。只有到這一刻，染色體才會放棄它們各自的容器。因此只有在這雙細胞的胚胎中，父母的兩組DNA 才算結合在一起。

然而即使到這個階段，新的胚胎也還沒有分子的獨特性。事實上， 細胞中的所有蛋白質均來自母親，均由母親的基因編碼控制。因此這兩個細胞充滿了母親的RNA，這些RNA 會繼續被製造成新的母體蛋白質。換句話說，胚胎並未開始使用父親的遺傳指令。在這個重要的步驟裡，胚胎的行為仍然像是母親的未受精卵，亦即這個獨特的人類個體，尚未開始掌握自己的命運。在父親的染色體覺醒前，亦即在新基因組開始掌控一切之前，還有許多工作要做。

卵的內部有一組特殊的「殺手蛋白」，是由母親自己的基因製成。它們會在胚胎細胞內漫遊，消滅母體原本的其他蛋白質，並消滅從她的基因產生的RNA 分子。接著來自母體的另一組蛋白質捕捉染色體，為即將展開的新工作做好準備。這些細胞現在會開始產生一批新的RNA，這次便是由母親和父親的基因平衡後所產生。然後細胞以新的RNA 對自己補充蛋白質，而這些蛋白質是由之前被殺手細胞切碎的母親分子殘骸重建而成。

在胚胎內部發生這些變化的同時，胚胎也會移動。它會從母親的輸卵管浮出來，往下進入子宮。一路走下去，胚胎也可能會分裂成兩組細胞。這兩組細胞會繼續分裂，每一組都變成普通的胚胎。最後， 這兩組細胞可以發育為同卵雙胞胎。因此，如果要說服我們相信卵一受精就立刻成為一個獨特的人，那現在變成兩組胚胎的情況下，這個人該到哪一邊去呢？

異卵雙胞胎會以不同的方式發育。母親一次排出兩個卵，每個卵由不同的精子受精。當這些雙胞胎仍然是微小的細胞團時，有時它們會相互碰撞並且結合。由於胚胎本身的靈活性，即使某些細胞帶有一個基因組，其他細胞帶有另一個基因組時，這些細胞也可以重新組合為一個胚胎，且這個胚胎也會繼續正常發育。

科學家稱這些合併為嵌合體（chimeras），嵌合體可以成長為健康的成年人，它們會變成由兩個細胞群體組成的生命，每個細胞都有各自不同的基因組。如果說每個受精卵都是一個人，並擁有一個人可以享有的所有權利，那麼從嵌合體長大的人，選舉時可以投兩票嗎？

當我們這些活著的人類回溯胚胎的發育時，很容易會把這種從單一細胞到三十七兆個細胞組成身體的轉變，視為精準過程下的一連串化學變化。雖然教科書上描寫的成長進展順利，然而胚胎發展也常以失敗告終，所以才會有這麼多懷孕失敗的例子。

胚胎存活的最大風險是最後沒有形成二十三對染色體。有時胚胎會複製出第三份染色體拷貝，當每個基因有三份拷貝而非兩份，胚胎便可能會產生過多蛋白質而使胚胎中毒。有時胚胎最後只有一份染色體拷貝，因而使它們無法製造生存需要的所有蛋白質。

有時麻煩出在卵裡面。例如當卵試圖擺脫氣泡裡多餘的染色體時， 其中一條不小心留在裡面。有時麻煩會在受精後胚胎開始分裂時出現，例如細胞分裂時無法在子細胞之間平均分配染色體，而讓某個細胞染色體過多，另一細胞的染色體卻很少。因此開始分裂時，便會將這種不平衡的情況傳給後代細胞。

生物學家稱這種不平衡為「非整倍體」（aneuploidy）。胚胎發展雖然不一定會停止，但如果它包含了平衡與非平衡的細胞，則非平衡細胞可能會停止生長，而平衡的細胞則繼續構成人體的絕大部分。當然就算胚胎完全由非整倍體細胞組成，仍可能會有倖存的機會。這點要取決於不平衡的性質，例如第二十一對染色體異常的胚胎，仍會以唐氏症的孩子出生。然而在大多數情況下，非整倍體胚胎會逐漸衰竭。有時是停止生長，有時會無法在子宮著床而被排出體外。

非整倍體化並不是女性無法懷孕的唯一原因。某些婦女不能產生足夠的雌激素使子宮準備好接受新的胚胎。一次時機不佳的感染，亦可能使婦女的免疫系統負擔過重，並將胚胎和胎盤視為外來敵人加以攻擊。

科學家估算出自然懷孕失敗的數量，結果相當驚人。二○一六年發表的一項研究中指出，約有百分之十到四十的胚胎，在可以著床於子宮前便失敗。而從懷孕到出生的過程中，研究人員發現這個數字還可能上升為百分之四十到六十。如果一個國家宣布生命從受孕開始算起，且讓受精卵具有所有正常人應有的合法權利，那這些懷孕失敗的情形可能就會被當成醫療上的大災難。因為從全球範圍來算，這便意謂著每年可能會有超過一億人死亡，讓心臟病、癌症和其他主要死因的死亡人數相形見絀。

然而這種危機尚未成為反墮胎者的當務之急。事實剛好相反，某些反墮胎者對這些科學家的估計提出質疑，說死亡人數並沒這麼多， 好像如果數字是「幾百萬人的死亡」聽起來就會比較合理。有些人還認為這些染色體異常的情況不算，因為這些生命無論如何都無法挽救。但這點並非事實，雖然減少懷孕失敗的研究相當普遍，但不是因為研究人員贊成生命始於受孕的想法，而是因為他們想幫助那些努力掙扎著生下小孩的夫妻。某些復發性流產（過去稱為習慣性流產）的婦女，可透過注射激素來提高分娩成功的機率。有些研究人員也藉由管理母親的免疫系統到編輯胚胎的DNA，探索保護胚胎的各種可能性。

反墮胎者除了這些不合邏輯的例外，也遇到破壞自己的主張的情況。二○一九年，阿拉巴馬州的立法代表提出一項法案，提議對進行墮胎的醫生處以重罪，最高可議處九十九年的監禁。不過該法案提案者也為因懷孕而面臨嚴重健康風險的婦女，提供了例外條款。而當這項法案引起爭議時，阿拉巴馬州司法委員會又增加了包括強姦和亂倫等其他例外情況。

該法案的提案人之一，州參議員錢布利斯（Clyde Chambliss）提出反對。「當然強姦和亂倫的情況非常可怕，也就是說我們是在討論可怕的行為之後的情況，」錢布利斯對記者說： 「但如果我們相信生命是從受孕開始，我也確信如此，這種例外就會扼殺生命。」

然而，錢布里斯並無法讓自己的目的合乎邏輯。當一對夫妻使用體外人工受孕的方式來生孩子時，生殖醫學醫生通常會先製造一批試管胚胎，但不會整批都使用，他們會從胚胎中抽出細胞來仔細檢查DNA，觀察胚胎的生存能力。由於早期胚胎中的所有細胞都可以發展自己的細胞，因此按照錢布利斯的邏輯，這項檢查本身便會扼殺生命。因為一旦醫生選擇了最好的胚胎進行著床，可能就會凍結或丟棄其他發育較差的胚胎，如果胚胎的人為流產是不合法的，那麼由於體外受精而讓胚胎死亡當然也不合法，不論是主動還是被動丟棄都一樣是殺害。

不過在阿拉巴馬州法案的相關辯論中，錢布利斯宣布他的主張並未阻止體外人工受孕，他也因為這種論述不一致而受到責怪，他則提出了難以理解的回應。

「實驗室裡的卵不適用本法，」錢布利斯宣稱：「因為卵不在女人身上，所以她並沒有受孕。」

喬治亞州的立法機關投票否決該修正案，直接允許強姦和亂倫案件的墮胎，州長也簽署通過了這項法案。

書籍介紹

本文摘錄自《生命的一百種定義：原來還可以這樣活著，探索生物與非生物的邊界》，鷹出版

作者：卡爾．齊默（Carl Zimmer）

譯者：吳國慶

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

何謂活著？

越是尋找生命的祕密，

越會發現生命的定義根本不存在……

「受精卵」是一個活著的人，還是一個活細胞？

讓全球秩序大亂的新冠病毒只是「半活著」？

地表最強生物水熊，滴水之後可以瞬間「復活」？

追尋生命之旅最終帶我們進入原子和電子的世界，

然而原子、電子根本沒有生命！？

我們都認為自己完全知道「生命」是什麼，但是當生物學家對生命的世界瞭解得越多（例如從原始細胞到形成大腦、從受精卵到流行性病毒等相關知識），就會發現越難找到跨越生命邊界的那條線。

卡爾・齊默研究了這個世界上最重大的問題：生命是什麼？如果你拿這問題去問一個生物學家，很快就會讓對話變得尷尬！因為在認真進行探索之前，問題的答案似乎非常簡單，然而當進一步思考時，就會疑惑到底廚房櫃檯上的「蘋果」算活著，還是只有長出它的那株「蘋果樹」才算「活著」？若你認為人類的「類器官」不算是生物，那把這些類器官組合成一個人，算不算是一個人？

如果連我們在地球上無法回答這個問題，那要如何定義人類是否真的發現了其他世界的「外星生命」？這種「生命邊界」的定義問題，曾經導致社會上某些最激烈的辯論衝突，例如「受精卵」是否算是一個活著的人，以及何時才能宣布一個人是真正「合法的死亡」？

想要探究生命的邊界這件事，卡爾・齊默做了極其迷人的深入調查。他在書中探索了各種試圖重新創造生命的奇特實驗，遍歷目前已有的一百多種生命定義，發現沒有任何一種定義能脫穎而出。Covid-19改變了人類歷史進程，但許多科學家堅持這些病毒「不算」生命。還有些化學家正在創造可以群集、感知環境與繁殖的藍色液滴，期望有天在實驗室裡培養出生命。

他也觀察了極端的生命案例，無論是蟒蛇的新陳代謝，或是冬眠蝙蝠的體內平衡、楓樹的繁殖複製機制，以及滴水之後可以瞬間復活的地表最強生物水熊。他還依照科學家的指導，在實驗室裡嘗試讓試管中的細菌幾天內就繁衍幾千代，以此觀察到演化的持續進行。書中還提到法蘭克斯坦博士沉迷於自己製造出的怪物（科學怪人），以及浪漫主義時期詩人柯立芝等人，如何相信「整個宇宙是活著的」生命原理。

卡爾・齊默是目前世界上最好的科學作家，讓複雜的科學讀起來像一本小說。這本書必能讓你發現，原來有這麼多生命型態是在生命邊界活著，也帶領我們探索了生物與非生物的邊界。

Photo Credit: 鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九