鴻海、裕隆兩大集團聯手打造電動車產業鏈：以「不做品牌」為原則，當客戶最強的後盾

電動車風潮席捲全球，鴻海（Foxconn）與裕隆（Yulon Motor）合資成立的鴻華先進（Foxtron Vehicle）將搭上熱潮生產電動車，昨（15）日首輛電動車已經悄悄抵台後曝光，並宣布將攜手泰國國家石油公司（Petroleum Authority of Thailand，PTT）共組合資企業，布局東協打造亞、歐、美三大洲的電動車製造王國。

兩大集團強強聯手 催生鴻華先進打造電動車產業產業鏈

鴻華先進於去（2020）年成立，由現任鴻海集團董事長劉揚偉為主要擘畫者，將推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系，發揮鴻海、裕隆兩集團車輛研發與資通訊產業互補優勢，推動汽車產業轉型升級。

未來裕隆在整車自主研發平台發揮強項，而鴻海倚靠全球強大的供應鏈系統，推動新能源車產業發展，為全球客戶提供電動車解決方案。

「不管是FCA、拜騰以及吉利（國際車廠）也好，董事長給我們一個很清楚的概念 ，都跟整車布局脫不了關係，鴻華絕對是裡面非常重要的角色。」鴻華先進副董事長左自生曾經強調。

鴻海對外喊出要當電動車的Android。他指出，董事長劉揚偉每個禮拜幾乎有一半時間，都和自己以及鴻華總經理李秉彥開會，顯見鴻海對鴻華的重視程度。

鴻華總經理李秉彥稱，鴻華切入電動車市場以「不做品牌」為原則，要當品牌客戶背後最強的後盾；未來公司將從產品企劃、造型發展、工程設計開發、原型車試作、乃至測試驗證等皆能獨立完成。

他說，未來依品牌客戶需求，彈性規劃單獨項目或套裝組合的服務。鴻華先進表示，其產品並非一般市售乘用電動車，而是電動車軟硬體系統、零件的驗證測試的載具平台，銷售對象為有意切入電動車的相關企業。

由於外界始終搞不清楚，MIH聯盟（電動汽車開放平台）與鴻華先進的定位差異。MIH聯盟目前由鴻海子公司鴻華先進擁有，參與聯盟的廠商已達到1677間。李秉彥直言，鴻華先進扮演的角色，是為MIH聯盟提供電動車平台，待聯盟獨立運作後，將各司其職，既可合作亦能獨立運作。

首輛電動車曝光！ 鴻海：將布局東協電動車市場

網路論壇曝光「MIH第一代電動車」的照片，其黑色的外觀設計，車體看起來相當流暢，車牌上隱約可以看到「Foxtron（鴻華先進）」的字樣，而鴻華先進證實，將於10月18日鴻海科技日正式對外展出。

《經濟日報》報導指出，這不僅代表鴻海與裕隆的電動車事業有重大突破，對台灣電動車兆元產業更是一大里程碑，意味整體產業「馬達正式啟動」，準備登上國際舞台。

首輛電動車曝光時，鴻海同（14）日亦宣布，與泰國國家石油公司簽署協議，將攜手在泰國打造電動車垂直整合生產據點。泰國國家石油公司總裁兼執行長Auttapol Rerkpiboon指出，這次協議簽署後，雙方將成立一家合資公司。

泰國合資新公司方面，鴻海將出資12.88億泰銖（新台幣11.19億元），持有新設合資公司40%股權，未來該合資公司也將規劃股票上市。

他強調，泰國其它製造商（OEM），將參與一條龍式的運營規劃，包括設計、製造、組裝電動車以及生產電池平台、傳動系統和電機等主要部件，投資計畫會持續至少5年，金額上看20億美元（新台幣574億元），而泰國東部經濟走廊（EEC）地區是未來潛在設廠據點之一。

鴻海表示，第一階段規劃2至3年時間，達到年產能5萬輛的製造目標，並在未來擴展到每年15萬輛的產能。

「此次合作可望帶動泰國整體投資，並提升人民的技術能力和職業水平。第一階段成功之後，我們還會進一步擴大投資，加速電動車產業成為S曲線產業，更推動泰國進一步實現溫室氣體減排目標。」Auttapol Rerkpiboon補充說明。

裕隆指出，旗下納智捷（Luxgen）透過鴻華先進的MIH開放平台開發新車，藉由鴻海製造管理、成本管控上優勢，取得價格合理、具競爭力的電動車產品；未來將全力發展電動車，第一款車將採用鴻華先進開發的Model C電動休旅車，待2023年底Model C量產後，跨入電動化汽車的時代。

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核稿編輯：翁世航