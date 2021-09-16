今年因疫情公司獲利不佳，雇主取消發放三節獎金是否違法？

文：Chloe

中秋佳節即將來臨，對於今年的三節獎金，你預期能拿到多少獎金呢？由於今年仍受疫情影響，不少雇主對人事成本的支出轉趨保守，甚至一向被視為「年終獎金的領先指標」之一的中秋禮金，今年發放的金額可能也會大幅減少。

不過，若因今年公司獲利不佳，雇主就取消發放三節獎金，是否違法呢？《勞基法》有規定一定要發三節獎金嗎？

一、三節獎金通常是哪些節日發放？

一般來說，三節獎金的「三節」通常指的是農曆春節、端午節、中秋節，雇主會選在這段時間，發一些禮金給員工開心過節，屬於員工福利的一種。

目前也有些公司會額外自訂「三節」日期，像是筆者就曾聽聞過，某家金融企業是將母親節、父親節、農曆春節訂為「三節」，一樣會在這些特別節日裡發放三節獎金給員工。

二、雇主因營運問題，突然取消三節獎金可以嗎？

關於三節獎金的性質，究竟在法規上有沒有發放的強制性呢？事實上，《勞基法施行細則》第10條第3款就有明文規定，哪些獎金不屬於工資上的「經常性給付」，而三節獎金就名列榜上。

換言之，舉凡公司分紅、年終獎金、三節獎金、員工子女教育補助費、婚喪喜慶由雇主致送的賀禮、慰問金或奠儀等，都不在《勞基法》保障的薪資範圍內，雇主也沒有一定要發放三節獎金的義務。

但須留意的是，假設雇主跟勞工曾在勞工契約中約定保障年薪，像是某科技公司老闆曾跟工程師阿旻約定：「我們公司年薪保障14個月，而且年薪發放的約定方式包括三節獎金。」那麼三節獎金就會被認定屬於約定薪資的一部分，雇主就不能片面停止發放。

三、雇主發三節獎金一定要給現金嗎？

另一方面，三節獎金的發放形式除了現金以外，有法規上的既定方式嗎？答案也是沒有的，雇主可以選擇發餐券、飯店住宿券、百貨公司禮券、大賣場現金券、網購點數卡、便利商店儲值卡等，甚至是飛機、高鐵、客運等交通票券。三節獎金發放的價值和種類視工作性質，每家公司多少有所不同。

而例外情況是，若屬於上述提到的工程師阿旻案例，雇主和勞工是簽署保障年薪的工作合約，而且年薪發放的約定方式包括三節獎金，那麼按照規定，雇主就一定要提供現金給阿旻。

最後，看完以上有關三節獎金的法規小常識，不知道你有沒有更了解自己的工作權益呢？又或是更期待即將到來的中秋禮金？其實不論最終是開心拿到紅包禮金還是中秋月餅禮盒，若雇主能善用發禮金的方式來獎勵員工的辛勞，也能間接增加團隊的歸屬感。甚至大家總說，如果中秋禮金增加，往往也意味著年終獎金有望跟著增加，如此一來，更能直接刺激員工在最後一季再衝刺一波績效。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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