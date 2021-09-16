2021/09/16,
職場

今年因疫情公司獲利不佳，雇主取消發放三節獎金是否違法？

今年因疫情公司獲利不佳，雇主取消發放三節獎金是否違法？
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我們想讓你知道的是

若因今年公司獲利不佳，雇主就取消發放三節獎金，是否違法？《勞基法》有規定要發三節獎金嗎？三節獎金一定要給現金嗎？

文：Chloe

中秋佳節即將來臨，對於今年的三節獎金，你預期能拿到多少獎金呢？由於今年仍受疫情影響，不少雇主對人事成本的支出轉趨保守，甚至一向被視為「年終獎金的領先指標」之一的中秋禮金，今年發放的金額可能也會大幅減少。

不過，若因今年公司獲利不佳，雇主就取消發放三節獎金，是否違法呢？《勞基法》有規定一定要發三節獎金嗎？

一、三節獎金通常是哪些節日發放？

一般來說，三節獎金的「三節」通常指的是農曆春節、端午節、中秋節，雇主會選在這段時間，發一些禮金給員工開心過節，屬於員工福利的一種。

目前也有些公司會額外自訂「三節」日期，像是筆者就曾聽聞過，某家金融企業是將母親節、父親節、農曆春節訂為「三節」，一樣會在這些特別節日裡發放三節獎金給員工。

二、雇主因營運問題，突然取消三節獎金可以嗎？

關於三節獎金的性質，究竟在法規上有沒有發放的強制性呢？事實上，《勞基法施行細則》第10條第3款就有明文規定，哪些獎金不屬於工資上的「經常性給付」，而三節獎金就名列榜上。

換言之，舉凡公司分紅年終獎金三節獎金員工子女教育補助費婚喪喜慶由雇主致送的賀禮慰問金或奠儀等，都不在《勞基法》保障的薪資範圍內，雇主也沒有一定要發放三節獎金的義務。

但須留意的是，假設雇主跟勞工曾在勞工契約中約定保障年薪，像是某科技公司老闆曾跟工程師阿旻約定：「我們公司年薪保障14個月，而且年薪發放的約定方式包括三節獎金。」那麼三節獎金就會被認定屬於約定薪資的一部分，雇主就不能片面停止發放。

三、雇主發三節獎金一定要給現金嗎？

另一方面，三節獎金的發放形式除了現金以外，有法規上的既定方式嗎？答案也是沒有的，雇主可以選擇發餐券、飯店住宿券、百貨公司禮券、大賣場現金券、網購點數卡、便利商店儲值卡等，甚至是飛機、高鐵、客運等交通票券。三節獎金發放的價值和種類視工作性質，每家公司多少有所不同。

而例外情況是，若屬於上述提到的工程師阿旻案例，雇主和勞工是簽署保障年薪的工作合約，而且年薪發放的約定方式包括三節獎金，那麼按照規定，雇主就一定要提供現金給阿旻。

最後，看完以上有關三節獎金的法規小常識，不知道你有沒有更了解自己的工作權益呢？又或是更期待即將到來的中秋禮金？其實不論最終是開心拿到紅包禮金還是中秋月餅禮盒，若雇主能善用發禮金的方式來獎勵員工的辛勞，也能間接增加團隊的歸屬感。甚至大家總說，如果中秋禮金增加，往往也意味著年終獎金有望跟著增加，如此一來，更能直接刺激員工在最後一季再衝刺一波績效。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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