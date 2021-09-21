德國大選結束後，宣布退休的梅克爾第二人生要做什麼？

文：Sabine Kinkartz

梅克爾（Angela Merkel）愛煮馬鈴薯湯、烤梅子蛋糕。然而，短期內，她似乎抽不出空來做這些典型的德國秋季菜餚。對這位現總理來說，9月26日之夜還不是結束。她仍將繼續擔任看守總理直到新屆政府成立。新近，她強調，「我將繼續任職，直到最後一天。」

數十年來，聯邦總理和新內閣一般都在大選投票結束後的5到6週內宣誓就職。不過，2017年，新的聯合政府在大選結束5個半月後方出爐。因此，完全可能出現這樣的情況：梅克爾將超越她的政治養父赫爾穆特・柯爾（Helmut Kohl），成為德意志聯邦共和國在職時間最長的政府首腦。柯爾的任期總天數是5870天，1998年結束。要打破這一紀錄，梅克爾須任職至2021年12月17日。

看書，小憩片刻

今（2021）年7月，在訪問華盛頓期間，梅克爾曾被問及她退休後的打算。迄今，在其他場合下，她對此避而不談。不過，這一次她倒是說了，她想先休息一段時間，屆時不會接受任何邀請。她說，必須意識到，自己以前的任務「現在要由他人接手啦」。緊接著，她補上一句：「我想，這會讓我非常喜歡。」

梅克爾說，在重新贏得的空閒時間裡，她會思考自己「真正感興趣的是什麼」。過去16年裡，她幾乎沒時間做這一思考。這位剛獲得約翰斯・霍普金斯大學榮譽博士學位的女總理面帶笑意補充說：「那時，我會嘗試閱讀一些東西，末了，眼睛會合上，因為累啦，那我就睡會兒，然後，再看看，我會在哪兒出現。」

《梅克爾小姐》

一名攝影藝術家和一位犯罪小說作家卻已替她設想了未來。米厄（Andreas Mühe）拍攝了一系列顯得平靜、孤單的梅克爾替身的照片，並將其變成了展覽。作家薩菲爾（David Safier）則相信，若無繁忙的日程安排，梅克爾肯定會很快感覺無聊。

在薩菲爾的幽默驚悚小說《梅克爾小姐》裡，搬到以前在布蘭登堡的渡假屋後，這位前總理並不滿足於寧靜的鄉間生活——難道只是漫遊和烤蛋糕？薩菲爾改編阿加莎・克里斯蒂（Agatha Christie）的英國犯罪小說《馬普爾小姐》，讓梅克爾撞上一起謀殺案，並熱情投入調查。

退休金有保障

小說蠻有情趣。然而，先前的那個提問是有道理的：一個數十年裡日理萬機、肩負重大職責之人，能在一夜之間就完全放鬆？新近，梅克爾在柏林表示，「一旦不再擁有，便會生出若有所失之感。」

7月17日，梅克爾年屆67。經濟上，她無需擔心。作為聯邦總理，她月薪2萬5000歐元。此外，作為聯邦議院成員，她有權獲得略高於1萬歐元的收入。她任聯邦議員逾30年。卸任後，梅克爾將能繼續獲得3個月薪水，然後，領取原薪一半，作為過渡津貼，時間最長為21個月。

至於隨後的退休金，她作為總理、部長和聯邦議員所獲得的各種退休金權利將一並計算。梅克爾將因任公職很長時間這一事實而受益。精確到5個小數位的計算基數源於1953年起生效的《聯邦部長法》。至少在任職4年後，聯邦總理有權獲得原薪水的27.74％。任期每增加一年，權利增加2.39167％，最高為71.75％。

如此，梅克爾未來每月養老金約為1萬5000歐元。她還將有權獲得個人保護和帶司機的公家汽車，直至生命結束。聯邦議院內還將為她保留一個辦公室，內設辦公室主任、兩名秘書和一名撰稿人。

不排除第二生涯

根據法律，前政府雇員必須嚴守機密。然而，即便不允許隨意表態，他們在經濟界廣受歡迎，作為顧問，原因便在於他們所擁有的廣泛政治人脈。梅克爾的若干前任就進入了商界。1982年起，赫爾穆特・施密特（Helmut Schmidt）擔任《時代周報》出版人。他是一位很受歡迎的演說家。在2012年的一次採訪中，這位前總理透露：「我定下規矩，一次演講的收費不得低於1萬5000美元。」

前總理柯爾和格哈德・施洛德（Gerhard Schröder）比施密特更知道如何將自己的政治經歷和名聲化為現金。柯爾創辦了一家政治與戰略諮詢公司，任說客和顧問，收入頗豐。

施洛德現象

2005年離開總理府後僅數月，施洛德便入夥俄羅斯天然氣工業股份公司旗下的北溪管道公司，給他帶來不少麻煩。還在總理任職期間，施洛德就已經力推相關天然氣管道項目。

同時，法律規定，前政府成員在轉行前必須向總理府請示，以確認其未來工作是否會「對公共利益產生不利影響」。一倫理委員會對政府提供諮詢。若有疑問，政府可強制要求將等待期延長至18個月。

梅克爾丈夫暫時還繼續在柏林工作

梅克爾將尋求新職業還是榮譽職務？對此，她迄今尚無任何表態。若信她，則她連想都沒想過，因為，她目前要處理的事情實在太多。她最近有如下說法：「所以，現在幾乎沒有時間或空間來考慮此後的時間，不過，這樣的時間會來的。」

至少，她暫時有可能留在柏林。她丈夫，量子化學家紹爾（Joachim Sauer）尚未考慮歇手。作為柏林洪堡大學教授，72歲的他雖本已退休，但延長了作為高級研究員的合約，先是到2022年。

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