2021/09/16,
國際

另類德文口語提升大法：在德國說兩票都投AfD

另類德文口語提升大法：在德國說兩票都投AfD
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在德國跟人說支持 AfD，尤其是黃皮膚的外國人，對方一定十分驚訝，追問你原因。

有人問：「來到德國，德文已有高階，怎可快速提升口語能力？」我說：「很簡單，只要跟身旁的人說，自己支持AfD，兩票都會投給他們。」

AfD（Alternative für Deutschland，德國另類選擇）這個右翼政黨的爭議不須多說：嚴控移民和難民、曾說可以在邊境向難民開槍，另一方面又對一些獨裁政權表同情和支持。AfD 的競選海報，很多都掛在燈柱離地十米的地方，掛在其他政黨的上方，倒是怕損壞和𠝹爛。這政黨的成員，不算那些領導，都很少在公開場合表露身分，因為怕被人認為是種族主義者。有德國朋友曾分享過一段AfD議員批評德國政府抗疫政策的片段，說他有道理，立即引來留言指控，說她不應分享這些極右的材料。雖然在片段中，討論重點都是抗疫，但不少德國人一見AfD三個字，馬上很大反應，覺得它說甚麼都錯。

在德國跟人說支持AfD，尤其是黃皮膚的外國人，對方一定十分驚訝，追問你原因。這時就是訓練思辯的好機會，因為對方一定會反駁你，跟你說這黨種種不是，問你是否知道其主張。所以想鍛鍊思辯和口語，必定要熟讀AfD的政綱。正如就算你是虔誠天主教徒，在辯論比賽中，抽中「同性婚姻應該合法」的正方，你也要立即熟讀同運界的文章和網頁，雖你一字都不同意。而AfD也是一樣，在閱讀中你會學到許多生字，也了解到很多德國時事議題。經與幾個德國人激辯，保證德文水準突飛猛進。很多C1、C2考試高分的人，以及來德幾十年的人，拍馬到沒你的程度。

在公司的聯誼、下班後的酒吧聚會中突然聲稱「兩票都投AfD」，一定令全場嘩然，紛紛排隊跟你辯論。這就是最好的練習機會。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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