《不一樣的中國史11》：朱元璋深知要用道路系統治天下，靠著八條驛道掌控帝國

文：楊照

朝廷掌握七萬公里的驛道和驛站

孫中山在一九二四年進行的「三民主義演講」中，關於「民生主義」本來安排了六講，主題分別是：食、衣、住、行、育、樂，後來他只講完了前四個主題。這六項是孫中山心目中「民生」的主要內容，也是他那個時代重新整理、認知中國社會日常生活的初步結果。

這樣的主題、條目不同於中國傳統的觀念。傳統上，教育不會和衣食放在同一個範疇中討論，因為衣食是人人的需要，而教育則屬於少數人的特權。傳統上更不會將「樂」和「育」放在一起討論，對於受過教育的人來說，「樂」所引發的第一個反應，毋寧是壓抑與禁制吧！

甚至「衣食」和「住行」也不在同樣的範疇中。「衣食」是真正的日常，天天需要；相對地「住行」的需求層面沒有那麼廣，頻率更沒有那麼高。畢竟不是天天蓋房子，甚至不會年年蓋房子，而在很長時間中，對大多數人來說，也不是年年有出遠門的旅行需要，用得到交通設施。

「行」受到重視，在日常生活中取得普遍地位，是近世後期歷史的發展。源頭是蒙古人對牲口、部隊運動能力與運動速度的重視，使得元朝在中國進行了交通設施的改善與維護。朱元璋繼承這樣的軟硬體設施建立了明朝，卻對帝國的龐大規模感受到威脅，因而希望將中國改造為一種分散、隔絕的「小國寡民」狀態，便於朝廷治理、控制。

朱元璋正式登基二十三天後，就迫不及待地訂定了新的《驛律》，也就是一套關於道路與驛站的規範。為什麼那麼急？因為他知道，他不僅需要運用這個道路系統來平定天下，更需要將天下統合在這個道路系統中，才能有效統治。他的勢力範圍到達哪裡，就要求用心修復既有的驛道、驛站，必要時增建新的驛道、驛站。

這些驛道遵循固定的規格，寬十丈，大約現在的三十公尺。每隔六十里，大約現在的三十公里，就設一處驛站，提供行路人休息及更換馬匹之用。朱元璋在位期間，最為鼎盛之時，由朝廷所掌控的道路長度達到十四萬里，也就是七萬公里之多。另外，在七萬公里的驛道上設立了兩千零一十八個驛站，大致符合三十公里一站的要求。

朱元璋多次改革驛站制度，包括提高驛站人員待遇，期許務必做到兩件事：第一，維持驛道、驛站系統隨時順暢運作；第二，保證除了朝廷的公家用途，尤其與統治、控制有關的目的外，將其他不相干人等排除在這套系統之外，嚴格禁止他們利用這套系統來旅行。

朱元璋指揮完成的系統有八條主要幹道。一條由當時的國都應天府（即南京）向東北走，一直到遼寧、遼陽。一條從應天府也向東北，經山海關到達開原。還有一條從應天府向西，一路入川，終點是四川西部的松潘衛。另一條從應天府往西南，一直到雲南的寶山。再一條從應天府向南走，到達廣東的崖山；一條向東南走，到達福建的福州府。一條往北到達草原地帶，終點是今天內蒙古的寧城縣。還有一條往西北，一直到張掖、酒泉。

「非軍國重事不許給驛」的限制

這幾條幹道都很長，在這幾條幹道沿線所設的驛站，大約占所有驛站的半數。朱元璋之後，明成祖將國都從南京遷到北京順天府，於是驛道系統必須相應進行大幅增建，另外增加以北京為中心的路網。過程中，明成祖做了調整，將原本從中心輻射的道路分布，改成更複雜、更多交叉點的網狀形式。

原本的道路規劃，方便官員或軍隊從南京出發去到任何地方，但是如果要從廣東到四川，就沒有便捷的道路可以通行，必須回到南京再改換方向重新出發。這符合朱元璋高度控制、中央集權的想法，帝國都在朝廷掌握中，而帝國中的各區域不需要有頻繁、便利的來往。

明成祖改變為選定幾個轉折點，例如從北京到達德州後，一條路繼續往南，另一條路則由此朝東，可入山東境內。如此就能減省下許多里程。不過驛道雖然增加，驛站數字卻在明成祖時減省了，主要反映了帝國統治已經安定下來，道路比原本安全許多，通行速度也提高了，所以可以拉大驛站之間的分布距離。

驛道的使用有進有出。進入京城的主要是各地官員。朱元璋統治帝國的其中一種方式，就是經常要求地方官進京，確保他們對中央的效忠，避免「天高皇帝遠」產生的懈怠弊病。京城設有「會同館」，是驛站中等級最高的，提供來華朝貢者與進京官員宿住。

「會同館」最早設在南京，遷都北京之後，就變成南、北各有一館。南京的規模是一館三所，北京擴大為一館六所。要有這樣的設施，才能提供官員經常入京，保障他們理解中央命令，感受到中央管轄的壓力。

使用驛道從京城出去的，主要是中央的號令訊息。在這方面，明朝和元朝有明顯不同的做法。元朝的規定是「驛遞合一」，公文送到哪個驛站，就由這個驛站的人員負責送到下一站。明朝則改為驛站人員只負責提供食宿及交通工具，與實際的文書遞送工作無關。負責遞送的人另外隸屬於「遞運所」，他要帶著公文從頭走到尾，中途在驛站休息、換馬。

朱元璋對這種細節十分注重，要確保皇帝的命令、朝廷的要求由誰交到哪裡，都能明白追究責任。明朝沿襲元朝的「急遞鋪」，雖然同樣運用驛道系統，但改為每十里設一「鋪」。「鋪」比「驛」規模小得多，一般設一名鋪長，再加五到十名鋪兵，以便有特別緊急的訊息時，可以即時找到停歇換馬的地方。

維護驛道、經營驛站，再到管理急遞鋪，這就構成了三大組織，牽涉到眾多人員。朱元璋設計時的目的很清楚，洪武元年就明白規定「非軍國重事不許給驛」，也就是從交通工具到食宿供應，都只能應用在朝廷公事上。

這個龐大系統及其三大分支，在朝廷組織中隸屬於兵部的「車駕清吏司」，表示其最主要的功能是軍事上的，同時他們管的車馬交通要格外嚴格審核，不能混雜。強調「清」，是朱元璋看不慣元朝的驛站系統什麼閒雜人等都能使用，他要整頓、保持其單純的性質。

西元一三九三年（洪武二十六年），皇帝下令重申非軍國大事絕對不准使用驛站。四年後，一三九七年正式頒布《大明律》，其中有《兵律》，管轄與軍事戰爭有關的事務，而「郵驛」項目就列在《兵律》中。「郵驛」項目下共有十八條，最重要的是禁止人民、貴冑任意以私人理由利用驛站。

同一年，顯然為了殺雞儆猴，朱元璋下令殺了安慶公主的駙馬歐陽倫。歐陽倫是皇帝的女婿，數次遣家奴在未得許可也非公事的情況下使用驛站、私運茶葉，就被朱元璋賜死。之後，又發現永嘉公主的駙馬郭鎮利用驛道系統運送私人物品，因情節較輕，被皇帝嚴斥。皇帝藉機再度重申驛道管理上「清」的標準——就算有公家任務在身，都不能夾帶私人物品。

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書籍介紹

本文摘錄自《不一樣的中國史（11）：從光明到黑暗，矛盾並存的時代——明》，遠流出版

作者：楊照

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十五世紀開始，西方海上而來的歷史力量已經在中國作用，近世後期由此分野。窺看明朝的整體社會現象，充滿「逾制」心態，從衣裝、飲食、建築到公共空間，皆成為僭侈炫耀的展示場。原為統治工具打造的驛道，消除了中國人對「行」的禁忌，讓行旅普及於日常。

朱學定為官學，與士人內在修養的聯繫慢慢消失，直到王陽明悟出「知行合一」，那是對詐偽社會風氣的嚴厲批判。明代戲曲的精緻創新，源於專業觀眾的眼光品味及文人的關懷參與；從話本到章回小說，中國文字終於可以記錄長篇語言，開啟一段「新造字運動」。

文官用道德意識干預皇帝的私生活，宮中、朝中分際被打破，宦官擁有超越前代的掌權空間，幾個史上罕見的昏君也在明朝出現。國家財政有個不變的「兩千七百萬石」作為預算基礎，從朝廷到地方，數字上無法管理，官僚系統隨之失能。流寇是明朝政治崩壞的總體現，與此同時，中國已被新世界體系置放在邊緣地帶。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航