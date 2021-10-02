【散文】《成為男人的方法》：獨身和婚姻一樣每天都是工作日，愛情只是短期的假日共乘

文：沈信宏

短期共乘

以前每隔週五，下班後，得坐客運從新竹南下，回去陪家人和女友。車票由女友先訂好，我到現場付費取票，為了久別重聚，先得嚴謹分工。

行李前一天便收好；下班後不能被班上的學生拖晚；時間抓準，還要預留在客運停靠站附近找到車位的時間。自己一個人做事，雖然比較忙亂，但終於順利趕上車的時候，汗水在身上泡開巨大的成就感。

上車之後，一人一張大沙發，看影音系統裡的電影，一邊吃飯，通常是下班後能快速買到、在車上快速吃完又不沾手的速食。喝完碳酸飲料，肚子腆突，想上廁所車上有。睡意常常在電影還沒看完時襲來，在昏暗的燈光下，也不知道衣服上是否殘留食物渣屑，就蓋緊上車時發的深綠毛毯，在耳機嘈雜的對話裡熟睡。

睡睡醒醒間，氣溫被冷氣吹得很低，光也被凍了起來，玻璃蒙上霧氣，看不清楚國道上蔥綠的標示，抹抹窗面，偏頭向外望，想等下一個路標掠過，在那之前，我又睡著了。

偶爾女友傳來訊息，不是問還要多久，因為長期坐同一班車，她大概能掌握時間，知道何時要來交流道下的車站接我。只是傳些閒話，討論假日規劃要吃的餐廳、分享網友食記等等。她不在車程中撥電話來，因為車上的人多在休息，不好意思打擾別人。

逐步逼近平日拉遠距離的女友，我醒來的時間變長。南部增溫的空氣拭去車窗的霧氣，她的存在感也越來越強。訊息中的語句與貼圖，開始奇異地浮現她模糊的面容。

有時我刻意不拿手機，讓它在口袋裡震動，卻感覺到身上似乎被她以線遠遠繫著。閉上眼睛，我又稍稍入眠。這時我仍保有自由，卻有明確的依歸，像一隻從籠舍飛出的鴿子。

車到站之後，我從客運高處便能看到女友斜跨在機車上，她的眼神捕獵著每一扇車窗。如果停車時我面對她那一面，我們的眼神撞出火花，眨眼、揮手、微笑，都是熱身。

愛情像聖火一樣開始熾烈傳遞，我們是重新回到賽道上的運動員。

輪到我的提袋被提出遊覽車下的行李廂房之後，我提著那袋特別準備的衣物，還裝著一些未批改完的作業、電腦，交給女友，她放在腳踏墊上。我和她道謝，她則說些想念的話。我握著她的肩膀，坐到後座，輕輕地兜著她的腰。

她的長髮綁成一束，重重地從安全帽後緣垂下來，只剩幾綹髮絲在風裡想逃，卻逃不掉，焦慮地潑灑香氣。偶爾飄到我臉上，我怕癢地退開，紅燈時，幾下煞車的身體進退，髮絲才安分地貼著她的衣身。

我的膝蓋仍感到緊繃，即使客運上的椅子號稱「豪華客艙」，可以按鈕調整頸背腰腿的位置，在車上以坐姿休息，但膝蓋就是整個人被睡眠提起的最前端。我踩在機車窄小的兩側踏板上，腳掌、小腿和膝蓋都在用力，筋絡已在彈跳，稍微用力就要抽筋，身體似乎不受我掌控。

頭仍沉浸在剛睡醒的昏沉。才短短幾小時的睡眠，沒辦法瀝乾疲累，反而讓累的地方更明顯，有如剩下一塊塊汙漬，在身體各處糾結下陷。因為在車上剛吃完飯就入睡，也消化得很慢，肚子裡的空氣膨脹起來，被我彎折的身體擠壓暫存。身上積累的汗黏大多被冷氣吹散，只有剛剛靠著皮椅的背，還墊著一層腥熱的濕氣。

從九如路停車點到我老家的鳳山建國路不遠，這段短短車程是我甦醒的必要過程，讓潑悍的熱風吹散南下殘留的惡寒與積鬱，清楚知道此後二日即是認真炎熱的時刻，每一條流淌的汗，清楚得像是指甲用力刮過。

這時夜已過了一半，也不能再去哪裡約會，只能這樣短聚，然後就各自回家休息。

在機車上對彼此說話根本聽不清楚，不如傳訊息或講電話直接，所以下車後我提著行李，還有她事先買給我的飲料，揮揮手，就上樓了。已經習慣這樣反覆久別重逢的愛情。

我沒有交通工具，只能倚賴她。明天再見面的時候，她挪出駕駛位，由已經恢復精神的我補上。

我們原來在各自生活的軸線上水平行走，或是踩緊油門高速行駛，此時相遇以後，回看前事盡是天旋地轉。

我的墜落終於被接住，她的飄浮得到重量。

我們在相同的座標會合，多像在宇宙中飄浮著攀住彼此雙臂的太空人，終於可以在同一艘船艦上補充能量，排淨穢物，看往同一面風景。

過完假日，她送我搭上客運，最後又得自己騎機車回家。

在返北的車程上，女友會把這兩天的照片精選後傳給我，訊息通知跳個不停，我必定立刻已讀回訊。往往在回程時才插上充電器，插座就安置在座位扶手旁。我一路在仰躺的座椅上看手機，像舉著一個又亮又熱的太陽，試圖烘暖又快被車上冷氣凍僵的自己。

珍貴的約會變成幾張快速滑過的照片，像一個短暫的慶典，終究要結束散場。

手機再燙，照樣抵不過睡意。每次在返程的車上皆需提醒自己——務必要將生活和戀愛截然二分，一邊務實，一邊浪漫，不能互相干涉，濫情或涼薄絕對不行。得在自己心上刨洞，裝上切換的開關。一離開她，便剝去那層殘留溫度的皮膚，以堅硬的鐵皮運轉。

回到空蕩狹小的租屋，在黑暗中放下行李，無可挽回地，心也跟著癟了，未乾的嫌怨全被擰出來。

我其實每天都想為了她不在身邊而生氣，但那不是一個懂事的成年人該做的事。這段遠距離愛情，就是一場不能宣揚的賭氣，永遠治不好的思念病。我每天對著不知在何處的終點無聲吼叫，刪除的訊息永遠比發出去的多。

我不知道她如何這麼冷靜，熟諳大人的戀愛學，為情感安裝節流閥，能放能收。好像只有我有時被推入低潮，狼狽地涉水行走，有時又被暴漲的情感滅頂。

我曾經和她說過：「這麼麻煩的愛情，我不想要了。」

她安靜了一會兒，彷彿聽見了我背後沒說的事，不知道她的無聲無息裡，是否包含著挫敗與委屈。最後她只是叫我冷靜，看得更遠一些。我自己也分不清楚，究竟是真的想走，還是只想被挽留，或是試圖藉著這一記猛擊，讓總是堅硬的她露出破綻，我們便能真正鬆一口氣，將這段高壓的關係徹底排空。

近在咫尺的愛情，真的就比較輕鬆嗎？

每一段關係，都是一段未知的冒險，跨上另一段旅程，就會比這次更快抵達終點嗎？

說不定我們再多撐一下，終點就快到了？

這麼多問題，我沒有問，也沒有解答。

我們未來的目標相同，心意也相同，熟知彼此生活，也有約定固定見面的時間，定時聯絡。專家認為，這就足以維持遠距離愛情，不要輕易放下得來不易的緣分。

我只能反覆地找自己麻煩，向她報告我今天不買晚餐，生病了不去看醫生。頭痛就吞下大量的頭痛藥。忘記剪指甲，就用手指把腳指甲摳裂、掀開、滲血。戀愛不在工作日，就只能工作得更痛苦一些，加班到極晚，熬夜早起。希望這些痛苦能滲去她那裡一些，為她平靜的工作日顫起細薄的漣漪。

畢竟見面之後，這些麻煩便奇妙地轉眼虛空，一切只是相愛前模糊不明的情調與調劑。我們不曾回顧檢討這些事，因此也就毫無進步，一再復發。

我永遠無法克服每次往返時心的震盪，但久而久之也就這樣了。她也知道再澎湃的起伏不過是規律的潮水。

直到有一次，在工作日，我和她在電話裡就急著吵起來，幾天不聯絡。之後南下客運剛好提早抵達，我便不等她，自己提著行李走回家。女友很快就發現，反而急了，一直打電話、傳訊息，騎著機車沿路找。

我後來關上手機，壓下被她勾亂的龐雜情緒，像工作日一樣，集中注意力，一點一滴彙整籌劃工作上的想法，調和並裁減自我的感受，不再依賴或承受。終於走到家之後，高雄的潮熱空氣淋濺在我身上，整套衣褲全是汗水，我卻覺得我的內心隔離出一個真空乾燥的空間，感到前所未有的舒爽。

後來和女友結婚之後，回想起當初那段獨行的路，覺得像極了婚姻。

尤其小孩加入，只剩下真真切切的生活而已。戀愛的事，再度被安插為串場的慶典，戀人的她與戀人的我，暫時寄居遠方。

我們住在一起，每日睜開眼，對方就在伸手可及之處，我們卻已不在同一輛機車上。出門的時候，為了安全，改成分騎兩輛，她載一個，我載一個。若開車，我們在車上聊天，孩子便猛然想起千萬句話，搶著說。

被打斷了好幾次的女兒沒好氣地問妻：「為什麼你要一直和爸爸說話？」

妻回：「如果我不跟爸爸說話，你們就要擔心了。」

我們的愛情已經不只是兩個人的事，而是維持家庭和諧的一條軸線，架穩家屋的梁柱。吵架不能在孩子面前吵，賭氣的話孩子會學，才知道以前心煩意亂的工作日，也是戀愛的一部分。

愛情只是短期的假日共乘。獨身和婚姻，其實一樣，每天都是工作日，不論距離遠近，終究會獨自邁去與愛情反向的遠方。

書籍介紹

本文摘錄自《成為男人的方法》，寶瓶文化出版

作者：沈信宏

像母親一樣厭棄男人，

讓我變成了這樣奇怪的物種。

（一塊失落的生命拼圖，一次勇敢的性別凝望）

以遭父親遺棄的兒子為始，

當他也成了父親，跟著孩子天真學步，

是否就能走回最單純的地方？

細聲細氣，被取笑沒有男子氣概。愛漂亮，被譏諷娘味滿溢。

我覺得男孩們似乎都和爸爸一樣粗野，總對親愛的人動手動腳。

當他開始意識到男生女生真的有差別的時候，家裡已經沒有男人了。提起家暴又外遇的賭徒丈夫，母親總瞟他一眼，怨憤難掩，「男人，不值得信任。」

他縮進羞赧的洞，他竟與叛家者同性別。

但一名卑怯小兵，如何宣誓效忠？身軀薄弱、聲音尖細且敏感纖柔的他，如何長成媽媽理想中，有肩膀又足夠強悍、不像爸爸的男人？

那種模樣，就是一個男人真正的樣子嗎？

傾圮之地長大的小孩回看著那個家，一刀一刀，刨挖出男性深深壓抑的傾訴與渴盼。沈信宏說，文學是一種真誠的練習。《成為男人的方法》便是他毫不留情的自我剖解。

傷口泛淚，洞裡曾經躲著遭厭棄的自己，原以為永無可能重見天日。

直到他亦成丈夫、父親，挺胸昂揚地起步迎向光之境，有他們同行。

本書特色

「二○二一年台北國際書展大獎小說獎」入圍作家沈信宏，最新散文傑作，深掘家庭，進而剖入男人心中那座崎嶇高聳、無法輕易抵達的孤島。

迥異於一般想符合所謂男性的社會形象，沈信宏極為誠實地坦承自己的陰柔氣質，軟弱、不安、任性、恐懼。《成為男人的方法》一書，道出男性在挺著陽剛、堅硬的盔甲形象之下，關於「如何成為一個『稱職』的男人／兒子／丈夫／父親」，難對人言的自我懷疑與擺盪。

書末【特別企劃】最重要的人生同伴——給妻子的真摯提問。沈信宏在書中寫道：「或許每個爸爸心中都有一個來不及長大的小女兒。」如何與這樣的男人共組家庭？書末收錄沈信宏之妻「嬉嬉」的動人回答。

本書部分內容獲高雄市政府文化局創作補助。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航