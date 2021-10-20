格拉納達王國滅亡，奠定西班牙成為世上第一個日不落帝國的基礎

當1453年拜占庭帝國（Byzantine Empire）的首都君士坦丁堡（Constantinople）陷落於土耳其人（Turks）手中時，代表了東方基督教堡壘正式淪陷，落入穆斯林手中。由土耳其人統治的奧斯曼帝國（Osman Empire），也正式成為東方的霸主，在後來的數個世紀裡，始終威脅著歐洲諸國。

但冥冥中像有主宰似的，在39年後，位於西歐的最後一個伊斯蘭堡壘，正式陷落於基督徒手中。當基督徒在東方再無勢力之時，穆斯林也失去了位於西歐伊比利亞半島（Iberia，今西班牙和葡萄牙）的勢力。這件事便是最後一個伊斯蘭「泰法王國」（Taifa）格拉納達王國（Emirate of Granada）滅亡的事件。

當羅馬帝國在476年滅亡後，伊比利亞半島成為了西哥德人（Visigoths）的領土，並皈依了基督教。他們建立了西哥德王國（Visigothic Kingdom），統治該地直到721年時，被來自北非的摩爾人（Moors）征服並滅亡。

這些摩爾人其實是指來自北非的穆斯林，是當時阿拉伯帝國倭馬亞王朝（Umayyad Caliphate）派來征服伊比利亞半島的。後來摩爾人在732年企圖越過比利牛斯山（Pyrenees），侵略位於高盧（Gaul）的法蘭克王國（Kingdom of the Franks），卻被王國宮相鐵鎚查理（Charles Martel）阻止無法繼續挺進，從此摩爾人定居於伊比利亞半島的南半部，北半部仍是眾多基督教王國的勢力。

11世紀以後，伊比利亞半島的穆斯林勢力分裂為眾多小國，這些小國被稱為「泰法」。他們互相攻伐，就像中國的春秋戰國時代。有時候這些泰法王國還會與北方的基督教王國結盟對抗其他泰法王國對手。因為穆斯林勢力在伊比利亞半島的分裂，北方基督教諸王國正式展開了漫長的「收復失地運動」（Reconquista）。直到15世紀中葉，卡斯堤亞王國女王伊莎貝拉一世（Isabella I of Castile）和阿拉岡王國國王斐迪南二世（Ferdinand of Aragon）聯姻，統一地把矛頭指向了伊比利亞南方的土地。

1482年，伊比利亞半島最南方剩下最後一個泰法王國－格拉納達王國。格拉納達王國當時一直是西班牙的附庸，在強鄰面前只能苟延殘喘。雖然如此，格拉納達王國的宮廷，並沒有因此而變得團結，反而還一直在進行權力鬥爭。格拉納達王國滅亡前的10年，宮廷權力鬥爭從來沒有停止過，這點跟晚期的拜占庭帝國有點相似。

穆罕默德十二世（Muhammad XII），或被西班牙人稱為波伯迪爾（Boabdil）是必須記著的名字。1453年拜占庭帝國滅亡時，當時的皇帝君士坦丁十一世（Constantine XI）拼死抵擋著土耳其人的進攻，沒有一刻有投降的打算。

或許命運就喜愛捉弄人，拜占庭帝國最後一位皇帝的名字是君士坦丁，這個名字曾是偉大拜占庭帝國奠基者君士坦丁大帝（Constantine the Great）的名字。而穆罕默德十二世的名字，也是在伊斯蘭世界極其重要的名字。如今君士坦丁十一世和穆罕默德十二世，卻面對著同樣相似的命運。

穆罕默德十二世在1482年反對他父親阿布勒．哈桑．阿里（Abu l-Hasan Ali）的統治，成功將其推翻，成為格拉納達蘇丹（Sultan）。不過後來阿布勒．哈桑．阿里復辟，卻在不久後被其弟穆罕默德十三世（Muhammad XIII）搶了王位。穆罕默德十二世首次帶兵征戰卡斯堤亞，卻兵敗被俘。為了重獲自由，他與伊莎貝拉一世達成協議，由這些基督教勢力幫助他打敗叔叔穆罕默德十三世，重奪格拉納達的王位，但條件是成功後必須向西班牙納重貢。

1487年，穆罕默德十二世在西班牙人的幫助下，成功復辟。但是，此舉只不過是引狼入室的前奏，昔日的基督教盟友，如今變成格拉納達王國的亡國喪鐘。西班牙人此後侵入南方，征服了許多由摩爾人統治的城市，而穆罕默德十二世卻不聞不問。事實上他也無能為力，因為他的王位是由西班牙人扶植的，而且格拉納達的國力，根本就無法與西班牙對抗。

Photo Credit: Alfred Dehodencq @ public domain 穆罕默德十二世

不出所料，就在隔年，西班牙開始佔領格拉納達王國的各個城池，在1491年，格拉納達王國的統治範圍，只剩下首都格拉納達。這與拜占庭帝國亡國前只剩下首都君士坦丁堡的情況十分相似。這年，西班牙軍隊已經重重包圍著格拉納達。在經歷了數個月的抵抗，城內已經彈盡糧絕，格拉納達的淪陷只是時間問題。絕望的穆罕默德十二世為避免首都陷落後自己的人民會被征服者報復，他決定投降。然而，因為他對自己的人民和祖先愧疚，不敢使用格拉納達正門出城，只在側門出城。

穆罕默德十二世在卡斯提亞女王伊莎貝拉一世和阿拉岡國王斐迪南二世面前跪下，並向他們獻上城鑰，標誌著最後一個在伊比利亞半島的泰法政權的滅亡，結束了摩爾人長達7個世紀在伊比利亞半島的統治。穆罕默德十二世並非是無條件投降的，他要求西班牙保障格拉納達王室的財產和人身安全，而且必須尊重穆斯林的信仰自由、法律和傳統等等，伊莎貝拉一世和斐迪南二世也的確答允了。

格拉納達王國滅亡後，穆罕默德十二世在西班牙南部被封了一小片土地，但他也許不能接受在亡國的故地上繼續生活，最終他選擇離開流亡到北非。穆罕默德十二世的一生，也是很多後世文學喜愛描寫的主題，畢竟他的一生，都頗為傳奇的。

不久後，西班牙人撕毀了當初答允他的投降條件，開始以異端之名迫害穆斯林和猶太人，強迫他們改信基督教，最終在1500年引起了穆斯林的暴動反抗。當暴動被鎮壓後，西班牙以強行驅逐不肯改信基督教的穆斯林和猶太人，導致很多異教徒流亡海外，流離失所。

雖然西班牙人已經把伊斯蘭勢力逐出伊比利亞半島，但在他們的眼中「收復失地運動」並未完成，他們還要征服北非。因為昔日北非的土地，曾被羅馬帝國統治。不過，阿拉岡國王斐迪南二世希望把重心放在與法國的爭霸當中，與之爭奪比利牛斯山脈的和意大利的土地。卡斯堤亞則把全副精神放在開拓海外、尋找新世界的事業裡，最後由指派的哥倫布（Columbus）發現了美洲大陸。

西班牙在當時建立起幅員遼闊的殖民地，獲得了巨額的財產，最後成為了世上第一個日不落帝國。伊莎貝拉一世和斐迪南二世的外孫卡洛斯一世（Carlos I）不僅繼承了他們留下來的巨大帝國，而且更成為了神聖羅馬帝國皇帝，成為16世紀時歐洲裡最具權力的君主。而卡洛斯一世統治的帝國，被稱為哈布斯堡帝國（Habsburg Empire）。

本文獲即食歷史授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航