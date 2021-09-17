塔利班重掌阿富汗，曾被稱為「恐怖新月地帶」的東南亞會成為恐怖主義溫床嗎？

2001年9月11日， 19名蓋達組織成員劫持4架民航客機，分別撞向紐約世界貿易中心和五角大廈，造成近3千人死亡。隔月，美國針對911事件展開報復行動，進攻阿富汗發動反恐戰爭，試圖推翻塔利班政權，消滅恐怖主義勢力。

就在911事件邁入20週年之際，美國宣佈8月30日撤出阿富汗，長達20年的阿富汗戰爭正式落幕。與此同時，阿富汗首都喀布爾傳出慶祝的鳴槍聲，時隔20年後重新掌控阿國政權的塔利班，對美國軍隊的撤離雀躍不已，表示「國家已經完全獨立」。

恐怖新月地帶

塔利班此刻再度掌權，可說是「意義非凡」，為全世界的恐怖分子打了一劑強心針，讓他們深信像美國這種「邪惡勢力」，最終仍會敗在伊斯蘭極端主義手上。這種局勢恐怕會煽動北美洲、中東乃至東南亞的極端分子，鼓勵他們繼續奮戰。

就在塔利班接管阿富汗的一個月後，日本外務省冷不防發出公告，呼籲日本公民遠離印尼、菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國和緬甸的宗教設施和人群，原因是有情報顯示這6個東南亞國家發生自殺襲擊的風險增高。

由於日本婉拒提供消息來源，也不願透露更多資訊，僅通過簡短的公告呼籲日本公民密切關注當地新聞，在「這個時間點」小心行事，這也引起了被點名國家的疑惑。泰國、菲律賓、印尼和馬來西亞皆表示沒有收到任何關於潛在威脅的情報，對於日本突如其來的公告感到不解。

日本突如其來的公告頗耐人尋味，讓外界擔憂恐怖預警並非空穴來風。事實上，在911事件爆發後，東南亞被視為全球反恐戰爭的「第二戰線」。除中東主場以外，東南亞的恐怖活動自911事件後呈上升和蔓延趨勢，從阿富汗到中東的伊拉克、葉門，再延伸至東南亞的泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓，構築成「恐怖新月地帶」(Crescent of Terrorism)。

擁有多元族群與文化的東南亞，由於也擁有龐大的穆斯林族群，因此一直是宗教恐怖主義滲透的溫床。

早在911事件前，美國國務院在《全球恐怖主義形勢報告》就提及「恐怖據點轉移」，即恐怖主義的據點已從中東轉移至東南亞，並將南亞、東南亞和西亞稱為「極端伊斯蘭恐怖活動的核心重鎮」。

阿富汗戰爭期間，約有一萬名海外「聖戰士」參與，其中包括數百名東南亞人。這些東南亞極端分子在阿富汗接受軍事訓練，有些還積極與蓋達組織結盟合作，在他們返回東南亞後成為組織分支，或是加入伊斯蘭祈禱團（Jemaah Islamiyah）、阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）等東南亞恐怖組織，繼續宣揚恐怖主義思潮。

伊斯蘭祈禱團曾在蓋達組織的支援下，於2002年犯下峇里島爆炸案，釀成200多人死亡的悲劇，是印尼史上死傷最慘重的恐襲事件。該組織精神領袖阿布巴卡（Abu Bakar Ba'asyir）與蓋達組織、伊斯蘭國淵源頗深，他曾經在馬來西亞招募志願者加入阿富汗的反蘇聯聖戰，並在印尼亞齊資助和訓練武裝組織。

塔利班在阿富汗重振旗鼓，極有可能激化「恐怖新月地帶」的恐怖組織成員或是潛在恐怖分子的蠢蠢欲動，包括密謀招募更多成員在東南亞一帶發動恐怖襲擊。雖然目前東南亞局勢尚屬穩定，沒有發生任何對地區造成威脅的恐怖活動，但阿富汗的局勢確實值得當局關切。

Photo Credit: Reuters / TPG Images 圖為峇里島爆炸案後的現場，照片攝於2002年10月14日。

宗教恐怖主義滲透年輕族群

911事件開啓了恐怖主義的「聖戰時代」（the Jihad era），這種充滿宗教色彩的恐怖主義，已成了構成全球安全危機和地區威脅的主因之一。21世紀盛行的宗教恐怖主義，在塔利班重新執政後迅速擴張。塔利班掌握國家實權、組織新內閣，乃至「阿富汗伊斯蘭大公國」（Islamic Emirate of Afghanistan）的成立，這個恐怖組織的戰略思維、組織能力和網絡結構，將現代恐怖主義推向另一高潮。

全球資訊流通的便利與迅速，使恐怖主義打破地域界限，以去中心化的人際網絡形式，化身更具殺傷力、更危險、更棘手的敵人。恐怖組織通過網路招攬新血或加強聯繫與合作，互相提供恐怖暴力攻擊模式的訊息、組織運作的參考和武力的支持，使得各地恐怖主義團體的網絡變得愈來愈密切。

現代恐怖分子擅長使社群媒體宣揚恐怖主義思潮，向潛在恐怖分子灌輸極端思維，從而招募更多新成員加入恐怖組織。2014年成立的伊斯蘭國（Islamic State，IS）也是受惠於社群媒體強大的煽動性而急遽壯大，吸引不少東南亞的極端分子前往中東參與聖戰。

社會矛盾和衝突往往是宗教恐怖主義滋長的溫床，東南亞穆斯林人數衆多，尤其是印尼和馬來西亞，宗教背景和社會條件非常適合恐怖主義的發展與擴散。皮尤研究中心於2015年發表報告指出，馬來西亞有12%穆斯林對伊斯蘭國有好感。伊斯蘭國正是看中這一點，積極通過社群媒體滲透馬來西亞年輕族群，例如通過Facebook吸引15至30歲的大馬年輕人和學生加入組織。

伊斯蘭國不斷在社群媒體上散播誤導性的伊斯蘭教義，招攬年輕成員加入「聖戰士」與「聖戰新娘」行列。不少受到誘騙的年輕男女，經過伊斯蘭國成員的洗腦，準備從馬來西亞出發前往中東加入武裝鬥爭。值得一提的是，伊斯蘭國相當擅長「柔情攻勢」，成功說服了不少東南亞女子為組織效力，先將她們同化成恐怖分子，最後獻身成為「聖戰新娘」或自殺炸彈客。

塔利班對外宣傳與伊斯蘭國如出一轍，同樣是社群媒體愛好者，其推特（Twitter）甚至坐擁數十萬名粉絲，尤其在攻占阿富汗期間不斷更新消息，這也將成為恐怖組織成員與潛在恐怖分子追求目標的動力，相信未來塔利班同樣會以「宗教動員」線路持續前進。

下一個塔利班？

現代恐怖組織已摒棄過去的金字塔式集中指揮模式與等級制結構，轉而採取相對鬆散、各自為戰的運作方式。此網絡結構與活動模式不受地域限制，使得跨國聯繫日益密切，就算遠在東南亞，極端分子依然可以隨時隨地進行突襲，甚至效仿塔利班掠奪國家政權的作法。

在恐怖組織密切聯繫的情況下，可能會促使東南亞新生的恐怖組織自發形成，而將其凝聚的背後力量是極端主義的意識形態。意識形態在恐怖組織招募與訓練新成員過程中起著至關重要的作用，一些小團體或新生組織都是受到共同意識形態的鼓動而逐漸壯大，或許演變成下一個塔利班也說不定。

塔利班佔領阿富汗首都喀布爾後，在首次召開的國際記者會上承諾尊重媒體，只要不違反伊斯蘭的文化與法律框架，可以保證媒體自由與媒體人的人身安全，但媒體不該對他們「不利」。換言之，塔利班只歡迎對自身「有利」的資訊。

如果塔利班持續在社群媒體上散播「有利」的消息，這何嘗不是一種意識形態的傳播？塔利班會不會通過宗教極端意識形態的「洗腦」凝聚衆人力量，將東南亞乃至世界各地的支持者與追隨者聚合在一起，值得各界持續關注。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元