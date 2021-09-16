【關鍵時事】國民黨「倒張」就是「換柱2.0」，我要為朱立倫和江啟臣默哀

趙少康2月重回國民黨並宣布參選黨主席。江啟臣3月要頒發給趙少康和張亞中等6人中評委證書，老趙說不要了，他要改選2024總統。

當時我預料江啟臣會「卡趙」到底。有朋友告訴我，後來，江啟臣已經答應要讓趙少康選主席了，是趙自己不要中評委的。我追問，若趙少康選主席，江啟臣落選機率大增，趙甚至可能威脅朱立倫。難道江寧肯落選，也要引趙、張入關？對方沒有講下去。意思是事過境遷，各方都不會承認這些私下說法。

趙少康是先知嗎？

趙少康半年前就預言到，如今這場黨主席選舉會淪為他口中的「鬧劇，已經不能看了」。我不做此想。

趙少康只算得到自己：我和張亞中並列中評委。我是什麼咖？張亞中竟和我平起平坐？老趙或許還想：萬一當選黨主席了怎麼辦？我要不要這個爛攤子？真正當上丐幫幫主，得幫國民黨扛下財務缺口並解決路線問題。答案當然是否定的。

張亞中要了兩次中評委，這次黨中央「順便」給他，張亞中是搭便車的。搭便車的，即將成為國民黨的駕駛。這是荒謬。趙少康不要的黨主席。朱、江搶著要，殺紅了眼，還爆出有藏鏡人，要把張亞中拉下來。這也是荒謬。

國民黨大咖撇清「拉張下馬」。但選監小組有5名黨中央代表、曾永權、朱立倫的代表姚江臨，且在洪秀柱批張亞中秀出3張總額500萬美金支票稱幫募款是公然說謊，幾天後，這些人要處理張亞中。我認為朱、江、馬、洪的陣營都有嫌疑。

「倒張」就是「換柱2.0」

如果有藏鏡人算得到今天。江啟臣就不應該給張亞中入場券。國民黨就不會落到今天這步田地。選前十天，國民黨大咖忙活、躊躇的竟是，該把張亞中留在台上，還是把張亞中拉下馬，或擔心張亞中當選。

躊躇一個在政壇上「份量」可想而知的人上台跟下台。哪個是符合民主或反民主？哪個對國民黨有利？或等著要亡黨了？這個事件成為國民黨主席選舉的核心議題，我要為朱立倫和江啟臣默哀。

在如此選局中，當上黨主席也不是什麼光榮的事情。

Photo Credit: 中央社

這就是馬克思口中說的：「黑格爾認為歷史不斷重演，但他忘了說：第一次是悲劇，第二次是鬧劇。」

誰說國民黨無藥可醫。如果用這次選舉來凸顯它的反政治，編劇和演戲功力，扭轉政黨形象為作風親切，笑罵由人，最接地氣。這正是新國民黨的吸引力所在——把政治變成娛樂事業，帶給人們快樂，我覺得是成功的。

這場選舉只是在小丑與受訓過的動物之間作抉擇，誰也不敢說下一個黨主席會更好。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航