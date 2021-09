常搞錯的duty用法：「It's my duty」看似負責任其實很尷尬

一位海外廠商向Maggie要公司的產品項目。Maggie迅速整理了資料給他。對方感激地回應:The information you sent was useful. Thank you for taking the time to organize it.

Maggie謙虛地回答:

Not at all, it's my duty. 不客氣,這是我的職責所在(本來就是我該做的)。

不料這話一回答,氣氛卻有些僵。

當我們說「這本來是我該做的」、「這是我的責任」,聽起來沒有問題。但在這個情境下說「It's my duty.」聽在外國人耳裡,就像是說:「我本來不是那麼樂意做,但沒辦法,我的工作要求我必須這麼做」,職責所在,不得已啊。

Duty是一個比較有重量的字,指道德義務上的責任,強調自覺性,具體指「職責、任務」,原先用在軍人、護士等值班、值勤,後來也運用到一般上下班。上班是go on duty ,下班用come off duty,注意搭配的動詞。

I usually go on duty at 8 a.m.

(X)我通常上午八點有任務。

(O)我通常上午八點上班。

若要表示下班則用off duty:

He usually comes off duty at 6 p.m. 他通常下午六點下班。

John only went to see her out of duty.

(X)John只在下班時去看她。

(O)John去看她只是基於責任。

Duty也可以抽象地解釋,指「義務感」。Out of duty不是下班,而是「基於責任、基於道義」。所以這句話意思是John並不是真的想去看她,只是基於責任才去。

Call of duty

(X)打電話的責任

(O)使命召喚

有一款遊戲就以「Call of Duty」命名,台灣和香港叫《決勝時刻》,中國取其直譯──《使命召喚》。這裡的call不是打電話,而是呼喚、召喚,duty是任務、職責。Call of duty白話一點就是職責所在、使命召喚。來看一例句,熟悉用法:

He answered the call of duty and enlisted in the army. 他應徵入伍當兵去了。

比call of the duty更常用的是above and beyond the call of duty,或簡單一點用beyond the call of duty。指「超越職責之外的事,別人沒有期待你做,你卻做了超乎別人預期的事」,這片語使用率在職場上算高,例如在面試時常會被問到:

Tell me about a time when you had to go above and beyond the call of duty in order to get a job done. 你有沒有過為了完成任務付出超額努力的經歷?

回到一開始的問題,當別人感謝你時,別說It’s my duty,那怎麼謙虛表達不客氣呢?其實這時只要用:It's a pleasure. / I'm glad to be of help.(我很樂意這麼做。/很高興能幫得上忙)

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

延伸閱讀

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航