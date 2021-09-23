2021/09/23,
生活

常搞錯的duty用法：「It's my duty」看似負責任其實很尷尬

常搞錯的duty用法：「It's my duty」看似負責任其實很尷尬
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當別人感謝你幫他忙時，別說「It’s my duty」，以免產生誤會。那要怎麼謙虛地表達不客氣呢？

一位海外廠商向Maggie要公司的產品項目。Maggie迅速整理了資料給他。對方感激地回應：The information you sent was useful. Thank you for taking the time to organize it.

Maggie謙虛地回答：

Not at all, it's my duty.

不客氣，這是我的職責所在（本來就是我該做的）。

不料這話一回答，氣氛卻有些僵。

當我們說「這本來是我該做的」、「這是我的責任」，聽起來沒有問題。但在這個情境下說「It's my duty.」聽在外國人耳裡，就像是說：「我本來不是那麼樂意做，但沒辦法，我的工作要求我必須這麼做」，職責所在，不得已啊。

Duty是一個比較有重量的字，指道德義務上的責任，強調自覺性，具體指「職責、任務」，原先用在軍人、護士等值班、值勤，後來也運用到一般上下班。上班是go on duty ，下班用come off duty，注意搭配的動詞。

I usually go on duty at 8 a.m.

（Ｘ）我通常上午八點有任務。
（Ｏ）我通常上午八點上班

若要表示下班則用off duty：

He usually comes off duty at 6 p.m.

他通常下午六點下班。

John only went to see her out of duty.

（Ｘ）John只在下班時去看她。
（Ｏ）John去看她只是基於責任

Duty也可以抽象地解釋，指「義務感」。Out of duty不是下班，而是「基於責任、基於道義」。所以這句話意思是John並不是真的想去看她，只是基於責任才去。

Call of duty

（Ｘ）打電話的責任
（Ｏ）使命召喚

有一款遊戲就以「Call of Duty」命名，台灣和香港叫《決勝時刻》，中國取其直譯──《使命召喚》。這裡的call不是打電話，而是呼喚、召喚，duty是任務、職責。Call of duty白話一點就是職責所在、使命召喚。來看一例句，熟悉用法：

He answered the call of duty and enlisted in the army.

他應徵入伍當兵去了。

比call of the duty更常用的是above and beyond the call of duty，或簡單一點用beyond the call of duty。指「超越職責之外的事，別人沒有期待你做，你卻做了超乎別人預期的事」，這片語使用率在職場上算高，例如在面試時常會被問到：

Tell me about a time when you had to go above and beyond the call of duty in order to get a job done.

你有沒有過為了完成任務付出超額努力的經歷？

回到一開始的問題，當別人感謝你時，別說It’s my duty，那怎麼謙虛表達不客氣呢？其實這時只要用：It's a pleasure. / I'm glad to be of help.（我很樂意這麼做。／很高興能幫得上忙）

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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