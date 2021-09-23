常搞錯的duty用法：「It's my duty」看似負責任其實很尷尬

一位海外廠商向Maggie要公司的產品項目。Maggie迅速整理了資料給他。對方感激地回應：The information you sent was useful. Thank you for taking the time to organize it.

Maggie謙虛地回答：

Not at all, it's my duty. 不客氣，這是我的職責所在（本來就是我該做的）。

不料這話一回答，氣氛卻有些僵。

當我們說「這本來是我該做的」、「這是我的責任」，聽起來沒有問題。但在這個情境下說「It's my duty.」聽在外國人耳裡，就像是說：「我本來不是那麼樂意做，但沒辦法，我的工作要求我必須這麼做」，職責所在，不得已啊。

Duty是一個比較有重量的字，指道德義務上的責任，強調自覺性，具體指「職責、任務」，原先用在軍人、護士等值班、值勤，後來也運用到一般上下班。上班是go on duty ，下班用come off duty，注意搭配的動詞。

I usually go on duty at 8 a.m.

（Ｘ）我通常上午八點有任務。

（Ｏ）我通常上午八點上班。

若要表示下班則用off duty：

He usually comes off duty at 6 p.m. 他通常下午六點下班。

John only went to see her out of duty.

（Ｘ）John只在下班時去看她。

（Ｏ）John去看她只是基於責任。

Duty也可以抽象地解釋，指「義務感」。Out of duty不是下班，而是「基於責任、基於道義」。所以這句話意思是John並不是真的想去看她，只是基於責任才去。

Call of duty

（Ｘ）打電話的責任

（Ｏ）使命召喚

有一款遊戲就以「Call of Duty」命名，台灣和香港叫《決勝時刻》，中國取其直譯──《使命召喚》。這裡的call不是打電話，而是呼喚、召喚，duty是任務、職責。Call of duty白話一點就是職責所在、使命召喚。來看一例句，熟悉用法：

He answered the call of duty and enlisted in the army. 他應徵入伍當兵去了。

比call of the duty更常用的是above and beyond the call of duty，或簡單一點用beyond the call of duty。指「超越職責之外的事，別人沒有期待你做，你卻做了超乎別人預期的事」，這片語使用率在職場上算高，例如在面試時常會被問到：

Tell me about a time when you had to go above and beyond the call of duty in order to get a job done. 你有沒有過為了完成任務付出超額努力的經歷？

回到一開始的問題，當別人感謝你時，別說It’s my duty，那怎麼謙虛表達不客氣呢？其實這時只要用：It's a pleasure. / I'm glad to be of help.（我很樂意這麼做。／很高興能幫得上忙）

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航