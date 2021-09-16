莫迪訪美前印度恢復疫苗出口，世衛盼明年2月前提供非洲30%所需疫苗

印度先前因為國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻而暫停疫苗出口，隨著印度多數成年人已接種第一劑疫苗，加上供應量穩定，有消息人士指出印度恢復疫苗出口已成定局，主要供應給目前仍極度缺乏疫苗的非洲國家。

世界衛生組織（WHO）與合作夥伴希望明（2022）年2月前能提供30％非洲所需疫苗，迄今為止全球總計已經施打57億劑COVID-19疫苗，非洲只佔2％。

總理莫迪下周出訪華府，疫苗預料是「四方安全對話」主題之一

（中央社）熟悉內情的人士透露，由於印度境內多數成年人已接種至少1劑COVID-19疫苗，加上疫苗供應量激增，印度正考慮迅速恢復疫苗出口，而且主要是針對非洲國家。

《路透社》報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）下週出訪華盛頓前，這位人士釋出印度打算恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗出口的消息。美國、印度、日本與澳洲4國領袖24日將在華府舉行「四方安全對話」（Quad）峰會，預料會中將討論疫苗等問題。

這位不具名消息人士說：「（疫苗）出口的決定已成定局，印度希望藉由疫苗與印度的抗疫模式幫助非洲。」

世界衛生組織（WHO）則說，世衛持續與印度官員磋商，希望恢復對於COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的供應。

印度自上月以來疫苗接種進展迅速，特別因全球最大疫苗製造商、印度血清研究所（Serum Institute of India）的AZ疫苗產量4月來已提高一倍多，生產規模增至每月1億5000萬劑。

印度政府的消息來源6月間曾告訴《路透社》，美國的經驗顯示，大多數的民眾接種疫苗後，疫苗接種將會趨緩，如此可望給予印度輸出過剩產量的契機。

「非洲聯盟」（African Union）指控疫苗製造商剝奪他們公平採購疫苗的機會，並呼籲疫苗製造國取消出口限制，特別是印度。

全球已注射57億劑的疫苗中，非洲僅占2％。

非洲聯盟特使：共享疫苗是對的，但是我們不應該依賴他人

（中央社）世界衛生組織（WHO）與合作夥伴希望明年2月前能提供30％非洲所需疫苗。但這個數字距離非洲領導人提出今年底前將提供60％所需疫苗的目標仍相去甚遠。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日表示，富有國家與貧困國家間疫苗接種率的巨大差異其實是可以解決的。他敦促製藥公司優先考慮聯合國支持的全球疫苗取得機制。COVAX宗旨是全球共享疫苗並對低收入國家免費提供疫苗。

迄今為止，全球各地總計已經施打57億劑COVID-19疫苗，非洲只佔2％。

非洲聯盟（AU）指責疫苗製造商剝奪了非洲國家公平購買疫苗的機會，同時督促疫苗製造國，尤其是印度，取消對疫苗出口的限制。

《半島電視台》（Al Jazeera）14日引述出席世界衛生組織會議的非盟特使瑪西伊瓦（Strive Masiyiwa）說：「這些製造商非常清楚知道從未給過我們適當的購買通路。」

瑪西伊瓦強調，為了非洲60％人口可以接種疫苗，非盟與合作夥伴們預計購買所需劑量的一半，另一半則計劃通過COVAX捐贈，由世界衛生組織和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）協助。

全球疫苗免疫聯盟執行長柏克利（Seth Berkley）表示，在疫情爆發初期，該組織期待全球最大疫苗製造國印度能夠提供疫苗，但自3月起印度實施出口限制，該組織就沒有獲得任何疫苗了。

瑪西伊瓦呼籲世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（International Monetary Fund）開始建立疫情大流行準備基金，未來可以幫助貧窮落後國家購買疫苗，而不是只有依賴類似COVAX的組織。

他說：「共享疫苗是對的。但是我們不應該依賴他人，特別是當我們願意坐下討論購買意願的時候。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航