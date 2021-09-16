莫迪訪美前印度恢復疫苗出口，世衛盼明年2月前提供非洲30%所需疫苗
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印度自上月以來疫苗接種進展迅速，特別因全球最大疫苗製造商、印度血清研究所（Serum Institute of India）的AZ疫苗產量4月來已提高一倍多，生產規模增至每月1億5000萬劑。
印度先前因為國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情嚴峻而暫停疫苗出口，隨著印度多數成年人已接種第一劑疫苗，加上供應量穩定，有消息人士指出印度恢復疫苗出口已成定局，主要供應給目前仍極度缺乏疫苗的非洲國家。
世界衛生組織（WHO）與合作夥伴希望明（2022）年2月前能提供30％非洲所需疫苗，迄今為止全球總計已經施打57億劑COVID-19疫苗，非洲只佔2％。
總理莫迪下周出訪華府，疫苗預料是「四方安全對話」主題之一
（中央社）熟悉內情的人士透露，由於印度境內多數成年人已接種至少1劑COVID-19疫苗，加上疫苗供應量激增，印度正考慮迅速恢復疫苗出口，而且主要是針對非洲國家。
《路透社》報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）下週出訪華盛頓前，這位人士釋出印度打算恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗出口的消息。美國、印度、日本與澳洲4國領袖24日將在華府舉行「四方安全對話」（Quad）峰會，預料會中將討論疫苗等問題。
這位不具名消息人士說：「（疫苗）出口的決定已成定局，印度希望藉由疫苗與印度的抗疫模式幫助非洲。」
《Axios》報導指出，美國一位不具名官員表示，美國政府一直持續地透過雙邊與多邊的管道與莫迪政府溝通疫苗供應一事，並詢問出口相關時程，但他表示這些對話並沒有與特定的峰會綁在一起。另一個消息來源指出，不論莫迪對於疫苗出口的決定是什麼，美國政府都歡迎莫迪的到來。
世界衛生組織（WHO）則說，世衛持續與印度官員磋商，希望恢復對於COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的供應。
印度自上月以來疫苗接種進展迅速，特別因全球最大疫苗製造商、印度血清研究所（Serum Institute of India）的AZ疫苗產量4月來已提高一倍多，生產規模增至每月1億5000萬劑。
印度政府的消息來源6月間曾告訴《路透社》，美國的經驗顯示，大多數的民眾接種疫苗後，疫苗接種將會趨緩，如此可望給予印度輸出過剩產量的契機。
「非洲聯盟」（African Union）指控疫苗製造商剝奪他們公平採購疫苗的機會，並呼籲疫苗製造國取消出口限制，特別是印度。
全球已注射57億劑的疫苗中，非洲僅占2％。
非洲聯盟特使：共享疫苗是對的，但是我們不應該依賴他人
（中央社）世界衛生組織（WHO）與合作夥伴希望明年2月前能提供30％非洲所需疫苗。但這個數字距離非洲領導人提出今年底前將提供60％所需疫苗的目標仍相去甚遠。
WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日表示，富有國家與貧困國家間疫苗接種率的巨大差異其實是可以解決的。他敦促製藥公司優先考慮聯合國支持的全球疫苗取得機制。COVAX宗旨是全球共享疫苗並對低收入國家免費提供疫苗。
迄今為止，全球各地總計已經施打57億劑COVID-19疫苗，非洲只佔2％。
非洲聯盟（AU）指責疫苗製造商剝奪了非洲國家公平購買疫苗的機會，同時督促疫苗製造國，尤其是印度，取消對疫苗出口的限制。
《半島電視台》（Al Jazeera）14日引述出席世界衛生組織會議的非盟特使瑪西伊瓦（Strive Masiyiwa）說：「這些製造商非常清楚知道從未給過我們適當的購買通路。」
瑪西伊瓦強調，為了非洲60％人口可以接種疫苗，非盟與合作夥伴們預計購買所需劑量的一半，另一半則計劃通過COVAX捐贈，由世界衛生組織和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）協助。
全球疫苗免疫聯盟執行長柏克利（Seth Berkley）表示，在疫情爆發初期，該組織期待全球最大疫苗製造國印度能夠提供疫苗，但自3月起印度實施出口限制，該組織就沒有獲得任何疫苗了。
瑪西伊瓦呼籲世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（International Monetary Fund）開始建立疫情大流行準備基金，未來可以幫助貧窮落後國家購買疫苗，而不是只有依賴類似COVAX的組織。
他說：「共享疫苗是對的。但是我們不應該依賴他人，特別是當我們願意坐下討論購買意願的時候。」
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核稿編輯：翁世航