布林肯出席國會究責聽證會，朝野同批阿富汗撤軍難看，「用光全世界的化妝品都無法掩飾」

文：王國仲

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）於9月14日出席首場國會究責聽證會。他為拜登（Joe Biden）政權撤軍阿富汗政策辯護，並強調將履行對台灣等國際盟友的承諾。與此同時，最新情資報告指出，蓋達組織（Al-Quida）或許很快會再捲土重來。

朝野高分貝批評撤軍計畫，布林肯堅稱政策是「正確之舉」

布林肯是唯一出席（以視訊方式參加）聽證會的拜登政府官員。首日，他就面對來自眾議院外交委員會（House Committee on Foreign Affairs）的猛烈砲火，民主、共和兩黨議員同聲譴責政府過為草率的撤軍態度，第二天則輪到參議院外交委員會（Senate Committee on Foreign Relations）成員上陣。

就連最同情、支持撤軍政策的議員都對政府作為表達失望與憂慮——他們認為拜登政權做得不夠多也不夠快，仍有為數不少的美國公民、綠卡持有者、親美外籍人士被遺留在混亂與危險之中。

過去普遍支持拜登對外政策的參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez，民主黨籍）便表示：「這再明顯不過，阿富汗撤軍計畫有致命的執行缺陷。拜登政權自2020年1月執政以來是如何評估、執行相關政策的，我們希望在本次聽證會得到完整說明。」

共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）稱計畫是「本世代最糟糕的對外政策災難」；同黨議員里施（Jim Risch）也直指撤軍行動是「悲慘的失敗」。他和其他共和黨同事齊聲批評政府無能、讓美國國際形象與信用掃地：「要掩飾這樁醜陋的失敗，用光全世界的化妝品都不夠。」

面對排山倒海的責難，布林肯試圖說服眾人，政府已在混亂局勢與有限時間壓力下盡力做到最好，並責怪前朝才是導致如此事態的罪魁禍首。他表示撤出阿富汗、結束20年的糾葛與衝突是「正確之舉」，且成功撤出了近12.5萬名人員。

布林肯指出，川普（Donald Trump）政權在2020年2月便和塔利班達成共識，使拜登施政綁手綁腳。此外，阿富汗部隊遠早於預期的崩潰速度也是原因之一：「連最悲觀的分析師都沒想到，阿富汗政府軍竟然在美軍都還沒完全撤出前就徹底崩潰。」

他亦強調，美國並未完全放棄阿富汗。拜登政權於近日宣布將再提供近6400萬美元人道援助資金，補足阿富汗民眾關鍵的醫療與營養需求，為女性、孩童與少數群體提供保護，並協助孩童（包括女童）重返校園。

加上本次款項後，美國本年度合計已向阿富汗提供超過3.3億美金援助。布林肯表示，這些資金將會繞過塔利班政權，直接給予阿富汗人民。不過，聯合國呼籲各界須在今（2021）年年底前籌措6.06億美元，滿足阿富汗110萬貧民的飲食、醫療與居住等基本需求。

再次稱台灣為「國家」，國務卿稱將信守與盟友的承諾

儘管試圖將責任淡化至前朝與阿富汗當局，部分政治人物與輿論仍擔心美國將被貼上「背叛盟友」、「不遵守承諾」的負面標籤。

共和黨聯邦眾議員菲茲派翠克（Brian Fitzpatrick）便質疑，他剛從烏克蘭訪問回國，接著將出訪台灣：「這些人嚇死了，他們嚇得要命。您能否在此向國會、向整個國家保證，若烏克蘭遭俄國侵略、台灣遭中國侵略，美國將不計一切代價，保護我們在烏克蘭與台灣的盟友？」

「這是絕對的。我們會堅守和這兩個國家的承諾。我們會堅守《臺灣關係法》框架下，對台灣的諾言。」這並非布林肯首度公開稱台灣為國家。2021年3月出席眾議院外交委員會時，他便稱讚台灣是強健的民主政體與科技重鎮，是個能為國際社會帶來貢獻的國家，並承諾將推動台灣加入世界衛生組織。

不過，美國國務院發言稍後澄清，美國仍遵守「一個中國」政策，並會持續以《臺灣關係法》最為雙邊互動的準則。

國務院發言人稱台灣為「先進的民主政體、重要的經濟與安全伙伴」，並表示：「我們對台灣的承諾堅若磐石，這有助於維護台灣海峽區域的和平與穩定。美國繼續支持依照台灣民眾的願望與最大利益，和平解決兩岸問題。我們呼籲北京停止對台軍事、外交和經濟壓力，轉而與之進行有意義的對話。」

蓋達組織或將捲土重來，其他恐怖勢力讓情況雪上加霜

儘管布林肯信誓旦旦，表示美方會確保塔利班信守承諾，不讓阿富汗再次成為蓋達組織滋長的溫床，但911事件20週年紀念日才剛過三天，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長貝里爾（Scott Berrier）中將，就在情報和國家安全峰會（Intelligence and National Security Summit）上指出，蓋達組織可能會在阿富汗境內壯大聲勢，並於未來一至兩年內對美國再度造成威脅。

情報單位已觀察到組織份子重返阿富汗境內（包括賓拉登〔Osama Bin Laden〕前保鑣哈克〔Amin al Haq〕），顯示塔利班無法完全掌握其邊境。中情局副局長科恩（David S. Cohen）表示，中情局正密切監控蓋達組織在阿富汗境內的潛在活動，但要提前發現他們對國土造成的威脅十分困難。

貝里爾中將說明：「我們正嘗試透過各類資源和管道，重新取得阿富汗境內的第一手情資。這是我們的持續優先事項，但我們必須小心謹慎，在已十分稀少的資源中取得平衡。」

讓情況雪上加霜的是，阿富汗並非恐怖份子唯一的大本營。美國國家情報總監海恩斯（Avril D. Haines）警告，葉門、索馬利亞、敘利亞與伊拉克皆有恐怖份子活動。在美軍與塔利班達成共識、撤離阿富汗後，上述各國對美國的威脅皆遠比阿富汗來得大。

情報官員進一步表示，可能已有不少激進分子進入美國國境，他們將為美國本土帶來更直接的威脅：「儘管目前尚未有任何具體可信的威脅產生，我們已著手進行許多計畫與措施。相信每個人都做好了保護城市與民眾的準備。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航