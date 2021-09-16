巴黎首位女市長伊達戈 vs. 極右派領袖馬琳勒龐，誰比較有望成為法國第一位女總統？

文：吳宗宜

首位女性巴黎市長，宣布參選總統

社會黨籍巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）於9月12日，在法國北部諾曼第（Normandy）的盧恩（Rouen）參加活動時，正式對外宣布將投入2022年法國總統大選：「在了解時局多麼艱難的情況下，我滿懷謙卑地，為了實現我們想要的生活，決定參選法國總統。」

現年62歲的伊達戈在2014年當選為巴黎首位女市長，並在去（2020）年順利連任。她任內最著名的政策就是在巴黎減少汽車數量、增加自行車道、綠化城市和規定每小時30公里（每小時19英里）的速限等措施，這為她贏得左派、富裕選民的支持，但也造成社會的極化並激怒了汽車公會。

她還處理了巴黎的一系列危機，從一連串的恐怖攻擊到2018和2019年的黃背心運動，以及幾乎摧毀巴黎聖母院大教堂的火災。儘管去年贏得連任，但她仍時因巴黎的高犯罪率和垃圾棄置問題而受到批評。

伊達戈在演講中，提到了她移民和勞工階層的背景，她的父親在造船廠工作，母親則是裁縫師，在她2歲時為逃離西班牙佛朗哥（Francisco Franco）獨裁統治從安達盧西亞（Andalusia）來到法國。

身為的移民之女，伊達戈表示她將努力修復法國社會的憤怒和分裂，並迎回對政府失望的低收入勞工的信任：「自由、平等和博愛的法國共和模式，正在我們眼前瓦解，我想和你一起修復它，建立一個更公平的法國，我希望法國所有孩子的都能擁有與我一樣的機會。」

許多人認同她的移民背景，南錫市（Nancy）市長馬修克萊因（Mathieu Klein）便指出：「伊達戈的個人故事和工人階級背景，代表法國共和的價值觀適合所有人。」

記者哈斯基（Pierre Haski）也認為伊達戈的背景是她的主要賣點之一，他告訴半島電視台：「作為一個西班牙工人階級、移民家庭的女兒、成為首都巴黎的市長，她希望其他人都擁有和她一樣的機會。伊達戈的政策是反對不平等，提供更多教育，為窮人提供更多社會援助。」

但哈斯基也表示：「她參選的一個弱點是，雖然作為巴黎市長給了她很多知名度，但在巴黎以外，人們憎恨巴黎中心主義、憎恨巴黎人的傲慢，因此身為巴黎市長不一定是最好的資產。」

伊達戈也面臨來自黨內的艱鉅任務，自前總統歐蘭德（François Hollande）以來，社會黨的民調一直相當掙扎，歐蘭德在金融危機和歐債危機時，未能妥善處理，使社會黨支持度大跌，當時歐蘭德甚至沒有尋求連任，而該黨2017年的總統大選僅得了6％的選票，間接使馬克宏（Emmanuel Macron）贏得勝利。

如今，伊達戈得到重塑該黨、重新爭取支持的機會，她的競選活動堅定地集中在克服階級偏見以贏回選民上。

伊達戈也抨擊現任總統馬克宏，稱其使法國社會更分裂，基於國家令人擔憂的情況，她終於決定參選：「馬克宏即將結束五年任期，他本應使法國人更團結，但他卻使法國前所未有地分裂；他本應解決社會問題，卻使它們變得更糟；他本應保護我們的星球，卻背棄了生態。」

伊達戈表示，希望讓法國重新工業化，從國外將工廠遷回，並建立低碳經濟，她也承諾將提高工資，擴建醫院，並將權力下放地方。整個競選行程，伊達戈都試圖深入鄉村小鎮，以在巴黎以外建立自己的知名度，希望跳脫她在擔任巴黎市長後被冠上的「巴黎主義」評價。

團結左派難度極高，伊達戈民調仍處低位

除了提升全國知名度的挑戰外，團結法國分裂的左派也是她需要克服的困難之一，目前左派分裂成幾個不同的政黨，可能將有多達七名潛在的總統候選人瓜分選票，包括民粹主義法國黨（Insoumise）、共產黨、工人鬥爭黨（LutteOuvriere）和綠黨都將派出候選人。伊達戈的支持者、社會黨的參議員坎納（Patrick Kanner）就稱左派為五彩紙屑。

根據POLITICO公布的最新民調，現任總統、共和前進黨（LREM）馬克宏以24％的支持度領先，極右派民族陣線（National Front）的黨魁馬琳勒龐（Marine Le Pen）落後一個百分點，以23％的支持度位居第二，伊達戈目前以8％的成績排在第五位，落後於中間偏右派共和黨的貝特朗（Xavier Bertrand）和極左派的梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）。

伊達戈支持度大幅落後其他候選人，除非她能成功整合目前分裂的左派勢力，否則很難脫穎而出。伊達戈則稱，在先前巴黎市長的選舉中，她總能證明民調是錯的。

伊達戈目前的政見包含要提高經濟對環境的善程度、在舊有製造業心臟地帶推動再工業化、把公民放到歐盟的中心，以及改善教育等。但批評者多認為，她的政見當前只有架構而缺乏如何執行的細節。

極右派國民聯盟領袖馬琳勒龐｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

疫苗政策引民怨，馬克宏連任之路難行

自2017年總統大選馬克宏獲勝以來，法國選民在很大程度上已背棄了左派政黨。然而，過去五年執政的共和前進黨在今（20221）年6月的國會選舉中表現不佳，第一輪投票中在各大區中無一領先，第二輪投票同樣慘敗，全國得票僅有7％，主流右翼政黨共和黨是大贏家，在12個大區中勝出七個，餘下五個大區由左派政黨勝出。

法國大區和省議會選舉是在2022年法國總統選舉前最後一次選舉，選舉結果常被視為總統選舉的風向球，過去各界大都認為2022年的總統大選最可能由馬克宏對決馬琳勒龐，然而隨着中間偏右派勢力復甦，到時有可能是三足鼎立的選舉，讓明年法國總統大選充滿變數。

隨然馬克宏尚未宣布競選連任，但外界普遍預料他會出馬。馬克宏任期至2022年5月13日，第27任總統大選第一輪投票將在2022年4月8日舉行，若沒有候選人在第一輪投票中獲得絕對多數票，兩週後的4月24日將由前兩名候選人進行第二輪選舉。

原本聲勢一片看好的現任總統馬克宏，近期因強制人民接種疫苗的政策而引起大量民怨。自法國政府在6月9日宣布「健康通行證」後，民間抗議的聲音不斷，而為了避免疫情再度失控，馬克宏在7月12日宣布將擴大「健康通行證」的使用範圍，自7月21日起，如果民眾想進入觀眾人數超過50人的劇院、電影院、體育館或節慶，都必須出示健康通行證，這個規定適用於12歲以上的民眾。

此外，他也宣布8月起，民眾想進入商店、火車、咖啡館、電影院、購物中心等場所，皆須出示健康通行證；法案還要求，全部醫療工作者以及消防員接種疫苗，拒絕接種者將面對留職停薪的懲罰措施。

法國政府祭出的新規定，迅速點燃民眾的怒火，認為當局侵犯公民的自由，上街抗議民眾不斷增加，在7月14日法國國慶日當天，共有1.9萬法國人上街游行，反對馬克宏的衛生政策。巴黎警方被迫用催淚瓦斯驅散示威民眾，2個疫苗接種中心也成為縱火的目標，數名議員收到死亡威脅。

巴黎、馬賽、里昂、蒙皮立等多個法國城市也陸續爆發示威遊行，估計全法的遊行人數超過了20萬，彷彿是「黃背心運動」的翻版（2018年，法國燃料稅調漲引發民怨，民眾從臉書發起「黃背心」運動，後來這場運動演變成對於高生活成本與收入不平等的憤怒浪潮）。

女力崛起，誰有望成為法國第一位女總統？

女性在法國政界逐漸嶄露頭角，除了巴黎市長伊達戈宣布參選總統大選，還有一位呼聲極高的女性候選人：極右派的民族陣線領袖馬琳勒龐也於9月12日宣布將第三度代表民族陣線黨角逐總統大選，這是她繼2017年後再度與馬克宏交手，馬琳勒龐被視為對馬克宏最大的威脅。

相比伊達戈，民調直逼馬克宏、53歲的極右派領袖馬琳勒龐，似乎更有望成為法國第一位女總統。堅定反移民、反歐盟的馬琳勒龐，誓言要打擊已被塔利班化（指激進的伊斯蘭主義者居住的）的法國部分地區。

馬琳勒龐和伊達戈皆強調了他們對婦女權利的承諾，馬琳勒龐誓言要讓女孩們在白天或黑夜的任何時間，在任何街區都能安全行走，兩人也指控馬克宏在處理黃背心運動上傲慢且專制。

作為法國自由的捍衛者競選的馬琳勒龐，大力抨擊馬克宏嚴格的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）健康通行證政策，稱這是對公民自由權的不成比例的侵犯，她向成千上萬上街抗議的人表示支持：「我們不反對疫苗，但我們相信疫苗自由，每個人都應有選擇權。如果每個星期六都有數十萬人在街上高喊自由，那就代表這政策非常不妥當。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航