專訪《無意良母》作者賴曉妍、葉丙成：生孩子像人生裡的急轉彎，而且是一轉彎就全速行駛

文：愛麗絲

「廢文就像是種態度吧，用非正式的心態寫文章，但當然也有一定的目的性，還是希望大家去讀這些內容的。」賴曉妍在臉書上記錄與家中三個孩子們相處的生活日常，親子生活在她筆下，寫來輕鬆詼諧，令人發噱，但幽默文字背後，卻有一套獨特的教養哲學。

這回出版《無意良母》，由賴曉妍書寫與家中三個孩子鹹魚、小滴、小咕「或諧或廢」的親子日常，葉丙成則從中梳理，分析賴曉妍與孩子互動間的教養哲學，提供坊間父母另一種參考。

「不知不覺就成為葉帥的粉絲了。」賴曉妍最初經出版社牽線認識葉丙成教授，而後自己辦了PaGamO帳號，而葉丙成先前已從臉書貼文的留言認識賴曉妍，「就覺得這人留言挺有意思的啊！」賴曉妍的文字並非推廣正經八百的教養道理，反倒是在親子互動裡，隱約透露相處之道。「廢文也許不會對國家社會有經世濟民的正面效果，表現形式是廢的、輕鬆幽默，但還是有它的作用。」

葉丙成常以「廢文帝」自居，這也是他替自己建構的自媒體人設。「我是個教授，這身份通常讓人厭煩啊！」葉丙成觀察，「大家似乎對反差、矛盾人設感興趣、覺得有趣。」於是葉丙成樂於利用大學教授的身份，以反差極大方式，講述他真正想讓大家看到的理念。但在《無意良母》中，相較賴曉妍的輕鬆詼諧，葉丙成撰文部分更「文以載道」一些，「我小時候很愛看小故事大啟示，但都只看小故事、跳過大啟示，」如今負責闡述道理，葉丙成不禁笑稱自己會不會「變成被跳掉的大啟示啊？」

賴曉妍對自己的人設也相當鮮明，「其實我算是工作認真、積極進取，只是這些平常我不太會講嘛。」賴曉妍開玩笑地說著，過往，她與先生賴馬共同創作繪本，這回自己出書，是既陌生又熟悉的體驗。「前十年都在做繪本，其實已經很習慣那樣的表現形式，」賴曉妍說著，是繪本「好像沒有要教什麼，卻又有點什麼」的表述方式，而在《無意良母》裡，賴曉妍採用的正是相似的呈現手法，並將自己定義為「有點廢的媽媽」，「如果犧牲一點形象，讓其他爸媽不要那麼緊張、有些療癒感，那很不錯呀！」賴曉妍笑道。

「我記得自己小時候的心情，為人父母，我也不覺得自己都是對的。」

賴曉妍如今是妙語如珠的母親，但在她的成長過程裡，家庭生活並非幽默詼諧，「我的整個家族幾乎都是公務人員，父親的幽默都用在對外。」賴曉妍在家中排行老二、也是老么，上頭還有哥哥，她自承家裡有些重男輕女，但樂觀的她卻從中找到屬於自己的空間，「我很喜歡做自己的事，偶爾被忽略，反而讓我擁有更多自由，過得更開心啊！」

賴曉妍投入自己喜歡的領域，但鑽研的方向顯然與父母期待背道而馳，「我爸媽一開始都認為我應該好好讀書、考公務人員，覺得我做的這些事情都是雕蟲小技。」儘管父母嘴上這麼說，賴曉妍仍從他們的舉動，看出不曾說出口的引以為傲。「有親友來，他們會把我畫的圖都擺出來展示；家裡重新粉刷的時候，父親會保留梯腳的空間讓我自由創作。」或許父母的教育稱不上開明，但也許賴曉妍個性使然，讓她不全然聽信父母所言，在生活裡找到方法自得其樂，「我記得自己小時候的心情，現在為人父母，我也不覺得自己都是對的。」

相較於賴曉妍，排行老大的葉丙成在成長過程裡，學業表現是獲得部分自由的關鍵，「我媽媽很保護孩子，所以我不太有機會冒險，但因為讀書、應付考試能力還行，學業以外的時間相對有比較多自由可以多方嘗試。」從小，在課堂上，葉丙成老愛插話、逗得全班哈哈大笑，在班上也總帶頭倡議各類活動，「不過老師好像對成績好的學生容忍度都比較高？」自認是傳統教育體制下的既得利益者，如今為人父母，卻發現孩子似乎在學校扮演和自己當年相同的角色，「這難道是報應嗎？基因的力量真是太強大了！」葉丙成笑稱。

生孩子如人生裡的急轉彎

回憶過往，賴曉妍說自己是「突然當媽媽的」，認識先生賴馬一年後，大女兒便出生了。初為人母的焦慮、害怕，最初體現在她的夢境裡。「我常夢到孩子像豆腐一樣碎掉，我試著撿起那些比較大的碎塊，它們卻又一一破裂成更小的碎塊，真的很怕把孩子養死了啊！」賴曉妍的母親是職業婦女，她是由奶奶帶大的，初為人母時，身邊少了得力的長輩幫手，但賴曉妍的大女兒，卻如報恩白鶴般善解人意，「她是很小的時候，就能好好溝通的孩子。」賴曉妍笑稱因為長女的緣故，她最初不太理解為何許多父母總無法對小嬰兒好好說話？「不過我生了後面兩個就懂了啦！」

或許是幸運，賴曉妍說大女兒彷彿替她引領了方向，「不只是照書養、聽教學，而是要好好思考孩子和自己的關係。」如今賴曉妍大女兒步入青春期，早早開始依循興趣、經營自己的Instagram，賴曉妍相當引以為傲地說「青春期絕不是只有叛逆、不聽話啊，」儘管與孩子的生活中必有摩擦、也須維持一定的常規秩序，但比起父母威權，賴曉妍認為和青少女相處，重點在於讓孩子發現父母的存在價值，「孩子必須喜歡妳這個人、即使不是媽媽的身份仍然喜歡妳。」

當年突然成為母親，賴曉妍稱「生孩子像人生裡的急轉彎，而且是一轉彎就全速行駛，」賴曉妍笑稱自己和先生幾乎在婚後才慢慢認識彼此，家庭裡每件事情接踵而至，他們在解決問題的過程裡，也建立起牢固的夥伴關係。「我們在並不非常認識彼此時就成為爸媽，但幸好性格相似、理性與感性並重。」賴曉妍說自己與賴馬偶有意見相左的時刻，「但不需要當成摩擦，沒解決問題我們就一起想新方法，彼此也會理性溝通、講清楚為什麼要這樣做。」

不是多厲害的因材施教，而是「看狀況反應」

賴曉妍養育鹹魚、小滴、小咕三個個性迥異的孩子，為人母仿若一趟奇幻旅程，總有出乎意料的驚喜或驚嚇。「像有次孩子問我他能不能和朋友出門玩，我回答防疫考量下，出門玩不好吧！」賴曉妍本預期孩子會因此失望，豈料孩子反倒一派輕鬆，打算以她的回答作為回絕同學的藉口，「原來他不是想出門的啊！」

意料之外層出不窮，在賴曉妍的體驗裡，教養或許是觀察孩子們的反應、做出相對應回應。「生養小孩總有新發現，一切都在漸入佳境啊。」而不同孩子間，對社交的需索程度也因人而異，賴曉妍家中，也有熱愛社交的小靈魂，「自己寫邀請卡給別人父母、問他家小孩能不能來我們家玩，」賴曉妍笑稱自己就只能「看狀況反應，不能說是多厲害的因材施教啦！」

比起因材施教，倒不如說是觀察到孩子的因人而異。這點，葉丙成也在自己兩個孩子身上清楚見到，「面對我同樣的行為，小葉、小小葉的反應大不相同啊！」而家中排行自然也影響孩子與父母間的相處模式，「生養老大時，爸媽也是第一次，老大會擁有父母許多的愛，但經常需要突破極限。」如今都算是累積不少經歷的父母，賴曉妍與葉丙成兩人異口同聲，面對後頭出生的孩子，父母將變得從容許多。

或許是略感從容，讓賴曉妍從不設限，更勇於帶孩子們體驗世界。「很多人都說小時候帶孩子出國是浪費錢，可是我覺得讓他們擁有這些經驗是很重要、珍貴的。」賴曉妍自承比不上背包客熱愛旅行，但憶及自己童年時，曾和奶奶一起搭老式巴士遊台灣，那樣的經驗讓她至今仍難以忘懷。

於是她也曾帶著孩子們和父母前往摩洛哥，「真是花了很多錢啊！」賴曉妍笑著說，但旅行彷彿是種自帶濾鏡的魔法，「孩子們會變可愛，他們每天都會玩得很累，累了就睡，」旅行最神奇的，是日常生活裡狗屁倒灶的爛事，都變得好笑、有趣又療癒，「再不好，回想起來都很好啊。」而這些回憶，在孩子們的童年裡更成為無可取代的鮮明記憶，「我們談到哪一年，他們都會說『就是我們一起去XXX的那一年啊！』」

這樣的人生才快樂吧？

「我想不出來耶！」談及對孩子們的期待，賴曉妍苦思良久，卻只想到極為實際的「吃多、長壯」。「我好像更多時間是在思考，希望自己是怎樣的媽媽，」但賴曉妍說自己無法準確解釋這個問題的答案，「媽媽不是一個詞，而是代表著一種關係，是建立我們雙方的默契，目前我算是有達到吧？」反觀孩子們曾談及對她的期望，賴曉妍語帶笑意，「吼，小孩都很膚淺，就希望媽媽買大房子、提升財力啊！」在他們的親子關係裡，不是硬把期望加諸彼此身上，而是雙方都能歡快生活、舒服自在的關係。

而葉丙成對孩子的期望，部份寫在先前由中部合唱中心委託其作詞、黃俊達老師作曲的《少年的超能力》中，「要對世界充滿好奇心，才不會一直待在已知的舒適圈，也要有敢夢想的勇氣。在創辦實驗學校無界塾時，葉丙成邀集所有教師，寫下自己希望教出怎樣的學生，整併、增補，成為現在的使命宣言：

無界塾創造一個以孩子為中心的學習環境，致力於啟發潛能，實現以能力為本的差異化教學。協助孩子發掘興趣、建立自信、同理他人、突破自我。希望每個孩子從無界塾離開時，具備獨立思考、自主學習、團隊合作，與積極解決問題的能力，成為一個善良、利他且有影響力的人！

「我們要給孩子正確的價值觀，讓他們找到自己喜歡的事發展下去，要發掘興趣、具備解決問題的能力，還要懂得利他，」葉丙成認為，人若只關注自我，在面對挑戰、關卡時便容易放棄，但若學會付出，便能對社會有一定的正面影響力，「這樣的人生才快樂，不是嗎？」葉丙成說道。

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