「違紀案」重傷朱立倫，國民黨只剩一個方法阻止張亞中

文：韓友臣

國民黨主席選舉開打至今，儼然變成一齣「亂鬥爛劇」。

9月13日國民黨主席選舉中央選監會作成決議，稱接獲大量基層黨員檢舉張亞中人身攻擊朱立倫，以及張亞中500萬美元的「本票烏龍案」，決議將相關案移請考紀會查明。此事「炎上」部分是除五位黨中央人員外，另外四位黨魁候選人的代表僅朱立倫代表、前中常委姚江臨出席，其他的不是時間配合不上，就是沒收到通知。

此事一出，13日晚上，江啟臣立刻在臉書發文，對相關決議表示「深感詫異」。至於朱立倫，則在同日晚間11時左右，指名「江啟臣主席及黨中央」，敬請收回成命。於此同時，「黑江梗圖」傾巢而出。國民黨主席選舉演變至此，已是分筋錯骨的撕裂。

據一些朋友轉述，針對整起張亞中違紀案，「有人」在某些新聞現場四處放話「一切都是江啟臣主導的劇本」。看亂鬥爛劇演到這裡，有些話是不吐不快，某些人口中宣稱的團結，在政治利益以及政治災難當頭的面前，竟是如此棄之如敝屣，連演都不演了。

江啟臣沒有能量搞這齣「巨大陰謀爛劇」

先不論江啟臣個人風格，熟悉國民黨生態的應該都會認同，如果這場事件是個陰謀，江啟臣沒有能量可以搞這種程度的詭計動作。

江去年當選後，即便帶領國民黨打了幾次勝仗，並且走向街頭，但是一直被藍營支持者抨擊過於溫和，主要原因根於在江注重制度性建立以及由下而上的多元民主，這點造就江的領導風格比較偏向協調而非威權。

國民黨內派系錯綜複雜，以江的溫和式領導風格，要施壓如曾永權這類「公」字輩大老，心甘情願作這種政治操作，用常識想都知道不可能，尤其江啟臣從來不是派系領袖，在國民黨注重倫理的環境中，如何能請這些大老搞小動作？

此外，選監委是江啟臣請假後，才經過中常會通過聘任，別忘了現在的中常會，各方派系都有，若真要數，朱系人馬可能還比挺江派多，如此結構的中常會，不可能選出完全聽命於江的選監委，況且國民黨慣例，選監委都是德高望重的老黨員，江哪裡有能量指揮得動他們？

媒體人羅友志則在政論節目上，忍不住說「朱立倫，我答應過你，這場黨主席選舉我不罵你，但這樣我只好『不好意思』了」，直接點名13日會議的主持人曾永權、唯一出席的姚江臨、蔣根煌都是挺朱人士，開口痛罵朱陣營的抹黑嫁禍行徑。

當天開臨時會議，江啟臣的代表，陳明義直接沒有獲得開會通知，也是另一個佐證，因為如果真要搞陰謀詭計，不是應該有個自己人壓陣，怎麼可能連開會通知都收不到？更何況，當天會議中代表朱立倫的姚江臨出席，而當時全體一致通過將張亞中案移請考紀會查明。

換言之，代表朱立倫的姚江臨當場是同意將張亞中移請考紀會的。試問，江啟臣有能力掌握姚江臨的意向嗎？顯然不可能。

Photo Credit: 中央社 國民黨中常委姚江臨

不論是否有陰謀詭計，各方危機處理也是一個看點

9月13日消息爆出來，經過一個下午發酵，當天晚上風向大變，輿論譁然，不只傷害江、朱二人，更危害國民黨形象。江啟臣率先發聲明，請請求選監會收回成命重新考量。

然而，朱立倫隨後的三點聲明，有意將矛頭指向江啟臣，卻說了同樣反對卻暗指黨中央。首先，朱聲明的第一點最後提到「對會議結果深感錯愕」，問題各陣營只有代表朱立倫的姚江臨出席且表示同意，怎麼還會對「會議結果深感錯愕」？與現實狀況似乎不符。

其次，朱的第二點聲明，提到「敬請江啟臣主席及黨中央收回成命」，問題是江已經為了選務中立而請假參選，對黨的指揮權已經卸下，無法再碰黨務，而中常會也交由會議主席蔣根煌主持，這點聲明顯然刻意讓民眾誤以為江啟臣仍有影響黨務的權力。針對朱的聲明，江啟臣也在同一篇貼文下，解釋實際狀況，表明無權過問選務相關業務。

實際上，此刻要求已經請假的江啟臣介入選監會決議，並非明智之舉，因為倘若江不顧請假限制，插手選監事務，接下來只要選務有任何不盡人意之處，矛頭都會先指向已經請假的江啟臣，甚至懷疑江插手選務工作，這不僅對江不公平，也不符合體制。因此，江重申其請假間無權過問，只能以鑒請方式請求黨中央更改決議，是較符合制度與常理的決定。

除此之外，當天晚上就在朱立倫發出聲明不久，包含朱立倫聲明底下留言、泛藍群組與社團，「立即」大量湧入暗示或明示江啟臣是幕後黑手的圖卡，時間點非常湊巧。論點不外乎暗示黨中央受江啟臣控制，或是直接利用仇恨動員，在圖卡中把江啟臣打成借刀殺人的「亡黨弄臣」，不少泛藍粉專或朱立倫官方粉專的留言中，仍可見到類似仇恨性圖卡。哪個陣營利用仇恨動員，轉移傷害，痕跡非常明顯。

儘管如此，江陣營仍採取溫和團結牌，多次鑒請選監會收回決議，表達反對移請張亞中案進入考紀會。江啟臣更稱張亞中是「作戰夥伴」。

話雖如此，各大泛藍群組與粉專，如今仍可見到包括抹黑式圖卡在內的攻擊性言論，以仇恨式言語咒罵江是幕後黑手，相關陣營卻無人制止。如果放任下去，黨員間信任會進一步瓦解。

Photo Credit: 中央社

事情發展至此未見淡化，事態反而更加擴大。朱立倫15日接受媒體聯訪，被問到老問題「美國線民」，朱除了一貫的否認外，這次更說「遭披露的那一本維基解密中，是記錄台灣政治人物與美國在台協會（AIT）處長談話，裡面篇數最高的3個人是前總統馬英九、蔡英文總統與立法院前院長王金平，比他篇數多的更多達約10至20人，『朱立倫算是小咖』」。

一次拖了三個人下水，張亞中引發的爭議越燒越大，只不過加油添柴的是朱立倫自己。

朱立倫的整合力出現動搖，只剩一個方法阻止張亞中上位

我非常不希望台灣出現兩個新黨，或兩個統促黨，猶如台灣災難。

張亞中從一開始的孤芳自賞，到有點聲量，再到現在完全有可能問鼎黨主席寶座，種種一切源於朱立倫掉槍給他。國民黨距離徹底極化，走向統派光譜的極端，只有一步之遙。

這「一步」走過後，就是懸崖。

部分張亞中粉絲的「暴躁」、「不理性」超出想像，就連出面澄清500萬美元本票事件的洪秀柱都被當成是「必須清除的李登輝遺毒」。如今傳出張亞中要洪秀柱不要影響他的選情，配合他演出，遭洪秀柱嚴詞拒絕，此事亦遭「張粉」撻伐。「張粉」全然不在乎國民黨能不能2024重返執政，只一心認為張亞中的「虛無理論」好棒棒，面對挑戰就重複「國民黨需要理念重造，唯有張亞中」，逃避政治現實，更何從決定一個政黨的未來。

無論誰是張亞中違紀案的罪魁禍首，隨著相關事件登上主流新聞媒體，尤其是電視新聞媒體，並被當成政論節目的評論題材，這事情就註定不可能善了。

而張亞中的支持非常有可能突破許多藍營人士所預期的天花板，依據媒體人韋安貼出的「內部民調」，黨主席候選人的支持度在電視辯論後是江啟臣第一（27.6%）、張亞中第二（23.4%）、朱立倫第三（21.9%）、卓伯源第四（1.7%），而江和張的差距不到5%，完全不可小覷。國民黨的地方諸侯們「剉著等」。

Photo Credit: 中央社

一位長期觀察台灣政治的友人透露，張亞中違紀案的影響不會小於「換柱」，甚至更勝「換柱」。他頓了一下，緩緩吐出幾個字：「朱立倫已經廢了」。

其實原因也很簡單，朱立倫身上背著一條「換柱」罪名，國民黨基本盤雖對他抱著既有的反感，事過境遷後還勉強能「含淚投票」，如果之後又要多背兩條「中常會政見說明中離，傲慢無禮」、「介入選務，砍殺張亞中」，往後朱立倫的站台只剩毒藥功能，毫無拉票功能可言。

一個連自家基本盤都不喜歡的人，怎麼可能幫助候選人拉票呢？

爾今，能擋下張亞中的方法或許僅僅一種，也是最讓人不想使用的方法，那就是「棄保」。話說到此，棄誰保誰不明說，就讓「有能力棄保的看倌們」打打算盤想想，要不要為國民黨按下「加速毀滅按鈕」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航