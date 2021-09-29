《追光之旅》：物理學家浦大邦英年早逝，但他對台灣基礎科學的貢獻不可抹滅

文：許火順、林錦汝

台灣基礎科學耕耘者 注入科技活水——浦大邦

位於台大總校區的中研院原子與分子科學研究所（簡稱原分所），門口的牆上有面紀念牌，上面寫著「浦大邦紀念講堂」，以及「ROBERT T. POE」、「1935-1984」字樣，同時刻有浦大邦的浮雕肖像。

出生於北京的浦大邦，1948年隨家人遷至台灣。師大附中畢業後，1953年赴美留學，以優異成績畢業於明尼蘇達州聖保羅城哈姆萊大學（Hamline University）、取得加州大學柏克萊分校理論物理博士學位，後來投入高能物理實驗研究工作，研究領域涵蓋原子物理、高能物理、高能重離子物理、能源科學等範疇。

自1964年起，他就在加州大學河濱分校物理系任教， 並於1976年至1981年間擔任系主任，後來也擔任加州大學河濱分校能源科學計畫主持人。在科學研究工作之外，他還兼任國內外幾個科學組織的委員代表，在美國與台灣兩地的物理界與科技圈相當活躍。

提到浦大邦對台灣基礎科學的貢獻，莫過於他促成了中研院原分所及同步輻射研究中心這兩大研究計畫。其中，同步輻射可說是基礎科學領域的一大瑰寶，是執行尖端實驗研究的利器，而他倡導科學團隊進行有組織的研究，更促進台灣科學界打破以往個人獨立研究、單打獨鬥的作業方式，開展跨域合作風潮。

無奈，浦大邦英年早逝，過世時還不到五十歲，但他對台灣基礎科學發展的貢獻，不可抹滅。

Photo Credit: 天下文化出版授權、國輻中心提供 中研院原分所門口的浦大邦雕像紀念牌，代表學術界對他的感念與追憶。

為基礎科學奠基

把時間拉回七○年代。

經過二、三十年整備，台灣在1973年啟動「十大建設」計畫，而那時全球科技發展進程之一，是雷射技術與同步輻射光迅速發展，促使原子與分子科學成為新興研究領域。對當時的台灣來說，要發展一個跨領域的大型研究設施，又能整合物理界與化學界，並與工業發展密切結合，衡量各項客觀條件後，同步輻射成為適合發展的選項之一。

1979年8月23日至25日，台灣首次舉行大型國際科學會議「原子與分子科學研討會」。這場會議由大邦倡議，與在美國太平洋路德大學（Pacific Lutheran University）任教的湯光天共同規劃，並和清大物理系教授單越與閻愛德共同主辦，邀請十位國外學者參與，主要講員包括：李遠哲、德國馬克斯普朗克研究所所長托尼斯（Peter Töennies）、美國奧勒岡大學物理系教授克拉斯曼 （Bernard Crasemann）。

然而，研討會邀請的國外講員頗多，物理中心卻經費不足，於是向時任政務委員李國鼎尋求協助，「李先生熱心補足經費缺口，但這件事讓當時的國科會主委徐賢修感到不愉快，」閻愛德回憶，後來，要邀請研討會開幕致詞人選，眾人又在徐賢修與李國鼎之間猶疑不定。

此時，浦大邦另闢蹊徑，建議邀請剛卸任不久的總統嚴家淦致詞。

「浦大邦尊翁浦熙鳳與嚴前總統有淵源，嚴前總統不僅答應了，還在之後對李政委和徐主委說：『他們小孩子做事辛苦了，有做錯的地方，不要放在心上⋯⋯』」閻愛德對於嚴家淦處事細膩的風格記憶猶新，而這也反映出那一代人處理事情與化解紛爭的方式。

研討會後，浦大邦主持了「未來的方向──機會與挑戰」座談會，討論未來台灣在科學領域發展的可能性，國內外學者達成了在台灣發展原子與分子科學及同步輻射光源的共識。之後，浦大邦即全力投入推動這兩大研究計畫，也因此促成原分所與同步輻射研究中心的成立。

1982年1月，國科會成立同步輻射可行性研究小組，小組成員積極蒐集資料，並與海外同步輻射、實驗室聯繫，經由浦大邦的協助與安排，參訪美國多處同步輻射設施，同時設法聯繫在美學人。

十個月後，1982年11月，《同步輻射可行性研究報告》完成，其中的誌謝文寫著：「我們在此特別要感謝浦大邦先生所給予的一切指導與協助。他的協助和安排，使我們的工作得以順利進行。他的鼓勵，更是我們精神上的支柱。」浦大邦的卓著貢獻，盡顯其中。

突破行政系統瓶頸

浦大邦的專業成就有目共睹，然而他的談判協調能力也不遑多讓。在同步輻射計畫卡關的關鍵時刻，他巧妙運用父親浦薛鳳曾任北平清大政治系教授，以及魏道明、陳誠、吳國楨和俞鴻鈞四位陸續擔任台灣省省主席祕書長的豐沛黨政人脈，突破困境。

早年，台灣科技界有北派、南派之別，分別以吳大猷與李國鼎為首。吳大猷力挺在台興建同步輻射，但當時主持科技大政的政務委員李國鼎卻持反對態度，理由是當時台灣缺乏加速器人才，同時他也擔心興建完成後缺少用戶，因此傾向於補助有需要的科學家到國外使用同步輻射設施，毋須自行建置，導致相關計畫僵持不下。

面對兩派意見歧異，浦大邦多管齊下，一方面積極聯繫國外華裔加速器專家提出加速器構想；二方面，他也同步構思用戶培育事宜，確保加速器建成時，有人懂得如何使用。

不僅如此，浦大邦經由父執輩、時任原能會主委閻振興提點，安排袁家騮與吳健雄回台參加研討會，並分別拜 會時任總統蔣經國、行政院院長孫運璿，說明同步輻射計畫的重要；此外，他也促成在某次吳大猷主持的早餐會報上，親自向科導會諸位委員簡報，獲得一致支持，並做成決議向蔣經國建議。

經過大家一番努力，加上國外科技顧問背書，李國鼎態度轉為支持。

1983年7月，行政院核定成立指委會與策劃興建小組，浦大邦獲聘為指導委員，次年成立用戶培育小組，展開籌建工作，由浦大邦擔任用戶培育小組主任、閻愛德擔任副手。

「我個人在學術界多年，很少見到像浦大邦這樣能將不同的人結合在一起做事的人，他到各處都能結交朋友，這多少與他的家庭背景有關，」美國南加州大學物理系教授張圖南如此描述他於加州大學河濱分校攻讀博士學位的指導教授浦大邦。

浦大邦順利突破當時在行政系統遇到的瓶頸，讓人見識到這位科學家特有的溝通協調能力，難怪中研院前院長李遠哲會以「神通廣大」來形容他。

將生命奉獻給台灣

一心回饋所學給台灣，浦大邦竭盡一生，推動成立原分所、建置同步輻射中心，不料卻在曙光漸露之際，不幸英年早逝。

1984年12月15日，臨近耶誕節的日子，特意自海外返台參加指委會會議的浦大邦，一大早出席中心工作會報。

當時，科學園區管理局副局長李東陽正在報告中心土地事宜。

突然，有人聽到呼吸急促的聲音，轉眼便看到浦大邦口吐白沫、臉色發紫。

沒人知道到底發生什麼事⋯⋯

「救護車一直找不到會議室入口，等他們終於抵達現場，將浦大邦緊急送醫，卻回天乏術⋯⋯」鄭國川與劉遠中事後轉述，「浦大邦因心肌梗塞辭世，年僅四十九歲。」這個消息，對當時推動計畫的其他成員來說，是非常沉重的打擊；甚至，三十年後，閻愛德回憶這段往事，想到要通知浦夫人這個不幸消息的心情，依然覺得那是他這輩子最艱難的事。

之後，閻愛德強忍悲痛，放棄原本的生涯規劃，扛起繼續推動建造同步加速器的重責大任。歷經近十年努力， 終於讓台灣光源於1993年4月13日試車成功，成為全世界第三座、亞洲第一座第三代同步輻射設施，完成浦大邦的遺願。

不過，對浦薛鳳來說，終究是白髮人送黑髮人的慟， 他在《傳記文學》寫下「聲名遠比壽齡長」，追憶浦大邦如何將一生奉獻給國家。誠如張圖南及閻愛德所述：「浦大邦是天生的教師與領導者、專注認真的科學家，不僅致力於科學的提升、後進的培育及提攜，同時也為太平洋兩岸地區國家搭建起溝通交流的橋梁。」

浦大邦的驟逝，讓世間留下許多嘆息，但他對台灣基礎科學推進與人才提攜的貢獻，已為當代科學歷史寫下令人驚嘆的一頁。

書籍介紹

本文摘錄自《追光之旅：你所不知道的同步輻射》，天下文化出版

作者：許火順、林錦汝

當一束光照在台灣這塊土地上

乘載著科學夢想的種子，也開始萌芽成長

開創未來新光源，帶領我們在科學領域中，無止境地探索

從美食到音樂、從考古到創新、從蛛絲到晶圓製造

帶你看見不一樣的世界

本書從全球同步輻射發展概況開始，帶領讀者認識什麼是同步輻射，以及台灣的同步輻射發展歷程，乃至於亞洲第一座、世界第三座第三代同步光源如何在台灣誕生，並兼述多位秉持「成就不必在我」的先行者，一步步推動，使台灣光源、台灣光子源成為名副其實的「台灣之光」；最後，細數同步光源如何落實應用，成為驅動產業發展與文明進步的能量。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航