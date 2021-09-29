《當代財經大師的守錢致富課》：2008年這場金融災難，提醒我們保全現金的六個基本原則

文：傑森．茲威格（Jason Zweig）

守住財富第一步：力抗通膨

高收益和低風險，不可能同時在一筆投資內兼得！

2008年底至2009年初，驚惶失措的投資人狂亂的買進美國國庫券（US Treasury Bill），導致國庫券價格飆升，有些投資人的收益甚至出現負數。這個注定賠本的結果，來自投資人為求虛假的安全而產生的價格，此時他們是用直覺來思考，而不是用腦袋。

世上並沒有所謂絕對安全的投資。價格對了，投資就安全，但若價格太高，就會出現風險。你付的錢愈多，這筆投資就愈不安全。以往人們總認為美國國庫券、國庫票據和國庫債券是所有投資證券中最為安全的，但這些商品的安全性，同樣也是價格的函數。一開始就付出太高的金額，會讓這些安全的避風港成為危險的所在。

舉例來說，2008年12月19日，以10萬美元購入四週期美國國庫券的投資人，如果到明年1月還沒脫手，就會面臨10美元的損失。這些投資人很確定這種債券不會違約或破產，但他們也為這樣的平靜付出了一筆詭異的代價，也就是必然發生的小損失。這些投資人不計代價想追求穩定，但卻讓自己的資金不再安全！

這樣的作為不僅愚昧至極、完全沒有必要，還公然違反了第一戒：不要去冒不必要的風險。只需要再多做一點，投資人就可以提高收益，並降低現金餘額的風險。

收益高又風險低：想得美！

首先，想想什麼是現金。現金是在你有需要的時候，可以將之轉換為商品或服務的金錢，不用額外費用、沒有損失、更無須等待。

現在，想想什麼不是現金。只要價值不穩定或會浮動，因而無法自由將1美元轉換為100美分，這種資產就不是現金。

短期債券基金總宣稱「和現金一樣安全」，或被視為和現金同等地位，但其實並非如此。2008年，Schwab YieldPlus基金（編按：是一支超短期債券基金）慘跌35.4％；Oppenheimer限期政府基金（the Oppenheimer Limited-Term Government Fund） 下跌6.3％；而貝萊德（BlackRock）短期基金的跌幅則來到7.1％。這些基金為了提高收益，都持有具風險的不動產抵押貸款證券。金融危機爆發後，這些基金也兵敗如山倒。

太陽從東邊升起，如這個事實一樣不可否認的，是華爾街一直都在發明新奇的語彙，保證可以「用低風險獲得高收益」、「安全的增加收入」，或「比現金的報酬更多、風險卻更低」。只要有人跟你介紹某個投資時說出這樣的話，抓緊荷包快逃，這是個詐騙陷阱。1980年代末期是政府債券型基金（Government-Plus Fund）和期權收入基金（Option-Income Fund）；1990年代是短期全球收益基金；2000年初期則是短期債券基金和標售利率證券（Auction-Rate Securities）。然而，投資人不斷深陷悲劇中，聽信高收益低風險的神話故事，接著讓自己辛苦攢的錢，在投資裡付之一炬。

投資可以風險低，也可以收益高，但這兩個特質絕不可能在同一筆投資同時擁有。告訴你這種話的人，可能也會賣你反重力膠囊、睡眠減重歌曲，或讓你擁有彈指便讓青少年言聽計從的能力。

貨幣市場基金的風險

這樣的金融物理定律在2008年秋季再度得證。有個貨幣市場基金龍頭先前原本為人看好，就像冷漠扶輪社的委員會議一樣，但最後卻在投資人面前炸毀。

美國政府規定貨幣市場基金必須維持平均90天期，這表示貨幣市場基金獲益的來源，大多都是三個月以下的短期證券。貨幣市場基金不像債券或債券基金，到期期限較長，利率上升時，貨幣市場基金完全不會有下跌的風險，這純粹是因為貨幣市場基金持有證券的期限非常短，等不到利率上升。

此外，在貨幣市場基金整整37年的歷史中，散戶沒有人損失一毛錢。事實上，在貨幣市場基金的世界中，每股資產淨值為1美元是天經地義，指標也從未打破。貨幣市場基金當中的存款，更是再穩定不過：寫張支票，打給基金公司，匯個款，現金就馬上回到你的手中。

接著來到2008年9月15日，大牌的華爾街投資銀行雷曼兄弟倒閉。元老級貨幣市場基金儲備初級基金管理公司（Reserve Primary Fund）資產總值高達630億美元，名聲顯赫，直到現在都還是非常大的基金公司。這間公司突然宣布，先前已持有大筆雷曼兄弟發行的證券。該公司的合夥人暨董事長布魯斯．本特（Bruce Bent），數年來都在批評商業票據（短期票據，通常是不太安全的公司債）的風險有多高，卻投入了一半的基金資產在這些證券上。

雷曼兄弟破產的消息太過突然，以致於儲備基金公司仍持有這間失敗的公司所發行的，高達7,850萬美元的短期債。沒人想買賣這些證券，也沒有辦法評估這些證券。雷曼公司的短期債占儲備基金資產的1.2％，儲備基金沒辦法跟投資人確保，他們的100美分將與1美元等值。事實上，9月16日，儲備基金宣布只剩97美分。投資人必須等上數週，甚至數年，才能把錢領出來。儲備基金公司所為即「跌破1美元」，打破了大眾對於貨幣基金價值永遠為1美元的認知。

此事件是場突如其來的重擊，為現代金融史上，投資人恐慌速度最快、恐慌程度最嚴重的事件。投資人在接下來的兩週內，便從貨幣市場基金中撤出高達1,230億美元的資金。

事件到此木已成舟，新的規則也應該會讓貨幣市場基金更加安全。但儲備基金的慘敗，清楚說明了第二戒的重要性：如果不能確定會有收穫，就不要去冒險。而這場金融災難也提醒了我們保全現金的六個基本原則：

1. 名聲不代表安全

儲備基金名聞遐邇，又是金融業的先驅，但終究還是輸給了誘惑。投資人絕不可只看經理人過去的功績，就下定決心。

2. 收益飆漲是警訊

2004年底，儲備初級基金R 股（Reserve Primary Fund Class R）過去12 個月的收益為0.39％，比克蘭貨幣基金平均值（Crane Money Fund Average）0.97％還差了一大截，表示儲備基金仍以傳統的方式營運中。這家公司2004年收益低於產業平均值的一半，但到了2008年8月，收益竟飆升至3.12％，而指標指數為3.15％，但到最後儲備基金損失了所有資金。幾週後，這間基金公司便陷入崩潰。如果你的基金收益飆升的速度（跟該產業平均值相較）就像這樣的話，請快快抽身。

3. 費用也要算進去

2008年8月底，儲備初級基金R 股的收益幾乎和克蘭貨幣基金平均值相同。克蘭貨幣基金平均值是以標準格式顯示，得出扣除費用的數值；儲備基金每年的費用為1.06％，但該指數的平均費用只有0.47％。這裡要注意，想知道基金持有的證券收益為何，你必須把費用也算進去。基金指數持有的證券，平均收益為3.62％（3.15％收益加上0.47％費用）；而儲備基金持有的證券，平均收益則是4.18％（3.12％收益加上1.06％費用）。

你可能會覺得4.18％也沒有比3.62％高多少，但在貨幣市場基金的世界，即使收益增加幅度極小，都會視為很大的變化。多出的豐厚利潤（扣除費用後就看不出來了），顯示這個基金購入非常多風險很高的證券。因此，要測試基金的安全性，最簡單的方法就是檢視扣除費用之前的收益。

4. 最貴不一定最好

基金經理人很愛誇口，說自己會收取較高的費用，是因為他們投資的基金收益都比較好，或他們的服務比較好之類的。你付給基金經理人的每一分管理費，都會降低你的淨利，所以如果基金看起來有點吸引力的話，基金經理人就必須想辦法讓利潤提升才行。最簡單的方法，就是買進高利息證券，因為借款人太弱，無法以較低利息獲得信貸。在其他條件相同的情況下（通常也都是如此），基金費用愈高，安全性就愈低。貨幣市場基金每年的費用只要在0.5％以上，就是太貴。事實上，比較恰當的數字應該是低於0.25％。愈便宜就愈安全。

5. 留心免收的費用

許多基金經理人會（暫時）不收取部分費用，以衝高基金收益。根據晨星公司（Morningstar）的資料顯示，63％的貨幣市場基金經理人自2009年開始，便會減收至少一部分的費用。除非退一步放遠看，否則你可能不會發現這點。你可以在基金公開說明書的費用欄位找到以下註解：「根據契約，凱創史提爾基金公司同意減免或補償費用⋯⋯」繼續讀下去，就會發現費用減免措施，會以任何理由發生在任何時候，讓你在無預警的情況下，持有較貴的基金。

因應這些假費用的方法，就是檢視該基金最近一個會計年度的收益，並減去公開說明書中補償的費用，就會得出該基金真正的收益，也就是在沒有減免費用的情況下，你真正會賺得的金額。如果不喜歡這個金額，就不要投資這筆基金。

6. 免稅含稅都買進

同時持有免稅市政貨幣基金與含稅貨幣市場基金，並不是件壞事。你可以套利，或隨心所欲在兩者之間轉換，賺取稅後收益價差。你可以利用www.dinkytown.net 網站的「市政基金稅前殖利率計算機」（Municipal Bond Tax-Equivalent Yield Caculator），或上網搜尋類似的工具，關鍵字可輸入「稅前殖利率」加上「計算機」。只要輸入基金殖利率、稅率級距及報稅情況，計算機就會顯示每一個選項的稅後收益。時時讓這兩種基金維持在最低數額，你就可以把大部分的資金轉到稅後收益較高的基金，而這種基金通常會是免稅基金，但也不是永遠如此，你應該自由運用利率之差。

舉例來說，2009年年中，領航集團的旗艦貨幣市場基金殖利率為0.52％，而該集團的免稅貨幣基金殖利率則為0.66％。如果你在殖利率計算機的「債券收益率」欄位填入0.66％，結果會顯示你的含稅旗艦基金殖利率必須到達0.88％，才能取得同等的稅後收益。因此，至少當下看來，免稅的基金是比較好的選擇。

通貨膨脹是未來生活最大的風險

我們現在來總結一下。

現金是投資組合這棟建築的磚瓦，是讓所有資產屹立不搖的基石；把資產疊加其上時，現金也是決定風險大小的關鍵。如果一位年輕的投資人，在2007年10月用100％資金買入股票（當時可能有許多魯莽的理財顧問建議他這麼做），則到了2009年3月，他會損失60％的資金；如果他的現金占所有資金的20％，他的損失就不會超過48％；如果他的現金占所有資金的40％，則他的損失就不會超過36％。如果投資組合中現金的比例穩定，則在最糟糕的時刻，這些現金將能幫你守住剩下的財富。

如何明智的管理現金？基本原則是要讓資產（現金）和負債（預期花費）互相接應。若大概一年內就需要花到這筆錢，則你應該將現金存在有中央存款保險的銀行，或購買貨幣市場共同基金；如果是一到五年內需要花這筆錢，定存則是明智之舉；如果需要花費這筆資金的時間在五年以上，最佳選擇便是美國抗通膨債券，因為這種債券的價值會隨著物價水準升高而上漲。

如果你有401K退休專戶（譯註：是美國於1981年創立的一種延後課稅的退休金帳戶計畫，美國政府將相關規定明訂在國稅法第401（k）條中，故簡稱為401（k）計畫），也還不到50 幾歲，那表示你還要等上幾十年，才會用到專戶的錢。因此，絕對、保證、一定不合情理的作法，就是用退休專戶的資金買入貨幣市場基金，因為這種基金平均到期日為90天，表示該基金大部分的收益都來自（少於）三個月期限的證券。短期投資的方法並不能讓你達到長期目標。若想透過持續投資期限沒幾週的資產，來達成數十年後的長期目標，這個想法十分愚蠢。

長期投資人應該做的，是用大量的退休專戶資金買入美國抗通膨債券（或有投資美國抗通膨債券的基金），因為美國抗通膨債券會與通貨膨脹並進，所以幾近零風險，原因如下：

政府會擔保並在到期時償還本金，故違約可能性極小。 債券本身的設計，就是其價值會隨著生活費用（生活成本）上升，所以它們的購買力不會受到通貨膨脹影響。 如果物價下降了，這就是所謂的通貨緊縮，但只要你能把債券握在手上直至到期，還是能夠取回所有的本金。

由於你未來生活所面臨的最大風險，就是你的儲蓄無法跟上物價上漲，抗通膨債券則為你提供了幾乎萬無一失的保險，雖然債券的短期價格確實會有波動，但長期來說卻很穩當。就實質上來說─把通貨膨脹也估算入內之後─你極不可能在抗通膨債券上蒙受損失（除非政府方面發生債務違約的狀況，但即使是在那種情況，你需要煩惱的也只是跟上物價上漲而已）。抗通膨債券提供了終極保障：等於是現金再加上對未來開支的保險。

避險小撇步

尋找價格最低的貨幣市場基金，愈便宜愈好。

不要傻傻的只看到當前的削價（被減免掉的費用），當你真正投資下去後，它們立刻就不見了。

不要把貨幣市場基金放在退休帳戶裡，該放進去的是抗通膨債券。

書籍介紹

本文摘錄自《當代財經大師的守錢致富課：22堂課教你戰勝市場、騙子和你自己》，樂金文化出版

作者：傑森．茲威格（Jason Zweig）

譯者：梁東屏

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《投資金律》作者威廉・伯恩斯坦 專文推薦

《華爾街日報》有史以來最知名理財專欄作家傑森・茲威格

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金融詐騙事件頻傳，無時無刻都有人受騙上當，失去仰賴終老的退休金或血汗錢。

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投資應該攻守合一，你的財務狀況必須建立在安全的基礎上。

該怎麼做？

【投資前：謹守投資三戒】

當代最具影響力金融評論家傑森・茲威格提出「投資三戒」，

教你看清市場陷阱、戰勝自己的貪欲、打造安全資產組合，

進而實現安然致富、財務自由！

迷思1：投資自家公司獲利多？

錯！無論是房屋、股票、基金、債券，所有投資都有金融資本和人力資本兩種風險，因此，絕不要將雞蛋放在同一個籃子裡。舉例來說，假設你任職於A公司，就不要投資A公司的股票，就算仍想持有，比例最好也不要超過投資組合的10％。

→ 戒律1：不要去冒不必要的風險。

迷思2：高收益和低風險可以兼得？

錯！世上沒有絕對安全的投資，如果有基金經理人宣稱可以讓你「比現金的報酬更多，風險卻更低」，或「收費較高，是因為收益也較好」，這絕對是詐騙陷阱。風險低和收益高都是可能實現的，但絕不可能同時出現在同一筆投資。

→ 戒律2：如果不能確定會有收穫，就不要去冒險。

迷思3：槓桿型、反向型ETF能放大獲利？

錯！對短線交易者來說，這或許是個好工具，但對尋求投資安全的長期投資者來說，那會是一場災難。因為好績效時的收益會加倍成長，但別忘了，壞績效時損失也同樣翻倍，甚至會讓你愈跌愈深，無法翻身。

→ 戒律3：如果發現自己可能輸不起，就不要冒險做投資。

【投資時：打造理想的投資組合】

理想的投資組合應該既「穩定」，又具「流動性」，

也就是，既要有不會消失市場價值的資產（穩定），

也要能隨時能將之換成現金，且不會損失太多（流動性）。

請遵守以下3大原則，彈性調整自己的投資組合：

原則1：務必建立財務的流動性水庫

如何評估自己的資產是否具有流動性？很簡單：看看自己在沒有其他收入的狀況下，能否以現金支撐一年的開銷。如果可以的話，表示資產頗具流動性，可考慮取一部分投入風險較高、報酬也較高的投資。

原則2：不要被灌風的投報率所迷惑

債券是一種安全資產，可以用來對抗通貨緊縮，讓你的投資組合安然度過難關，但千萬不要以追求高殖利率為優先考量，你該看的是整體報酬率。別在經紀人的慫恿下，一窩蜂選購號稱高投報率的標的，因為此舉等於是將自己口袋裡的錢，變成他們的高佣金。

原則3：永遠等到第二天才去投資

每個人的風險承受度都不一樣，這也取決於當下的環境和最近的利得與損失，但最重要的是承擔風險的能力，記得要自問：未來的收入和花費需要會有什麼變化？而且，永遠不要在一個投資想法浮現的當下就去執行，耐心等到第二天，看自己看待事情的角度是否不變。

此外，本書還要教你：

避免在投資時陷入心理偏誤，如何利用反向思考； 識破詐騙集團常用的話術，守住你的財富； 為你歸納出實用的19項提問，篩選出適合的理財顧問； 告訴你怎麼和另一半攜手合作，做到聰明的分散風險。

跟著本書的建議執行，就能為自己打造最安全、最堅實的投資基礎。

Photo Credit: 樂金文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰