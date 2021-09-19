2021/09/19,
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從日職蹲捕到大聯盟，「亞洲最強捕手」城島健司當之無愧

從日職蹲捕到大聯盟，「亞洲最強捕手」城島健司當之無愧
Photo Credit: AP / 達志影像

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論及挑戰大聯盟的日本投手代表，當以在國聯、美聯投出無安打比賽的野茂英雄為首，最佳日本野手無疑是連十年敲兩百安的鈴木一朗，而以「二刀流」大谷翔平仍在證明自己。至於捕手可以城島健司為代表，也是西雅圖水手隊最佳捕手之一。

文：陳光立

在水手隊記者Greg Johns針對捕手排名裡，來自日本的城島健司排第四名。因為與鈴木一朗同隊緣故，在2006年至2009年間城島名氣也跟著水漲船高，每次我在南加州跑水手隊的比賽，都會看到大批日本球迷湧入觀戰，包括一支迷你的外野應援團，每當鈴木一朗、城島健司上打擊區時便發出熱烈歡呼。

城島的人氣並非全屬沾光，多數也仰賴個人實力，赴美初期即展現攻擊型捕手的特質，第一年貢獻147支安打、18發全壘打，進帳76個打點、打擊率2成91，摘下年度新秀第四名。翌年，城島再補14發全壘打、61個打點、打擊率2成86，成功移植在日本的強打和金手套表現。

轉戰大聯盟前兩年，城島健司可說是攻守俱佳，也是日本挑戰旅美的代表人物之一。到2008年，城島在本壘板蹲補仍有模有樣，但攻擊端開始縮水，打擊率跌到2成27、7支全壘打、39個打點，2009年更因大腿後肌傷勢僅出賽71場，繳出打擊率2成47、9發全壘打和22個打點。或許這個緣故，促使城島選擇返日發展，告別四年旅美之路，留下431支安打含48發全壘打、198個打點的成績單。

在Greg Johns眼中，城島健司蹲補不及1994至2005年間的Dan Wilson，和2013到18年的Mike Zunino，但以生涯前兩年打擊更勝一籌。即使攤開462場比賽平均數字，2成68打擊率、3成10上壘率和4成11長打率仍舊亮眼，因此成為水手隊歷來最佳捕手之一，另兩位最佳捕手分別是1984年到93年的Dave Valle，以及 1977至80年的Bob Stinson。

時任教頭的Mike Hargrove對於兩位日本子弟兵極為推崇，特別肯定城島健司表現，赴美後幾乎沒有適應問題，場內、場外和投手均溝通無礙，懂得拿捏節奏，幫助投手恢復狀態，他說：「有鈴木一朗在，城島或許不是最強的日本球員，但以捕手來說防守很出色，表現在聯盟平均以上。」

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Photo Credit: AP / 達志影像

赴美前城島健司在日職就摘下八屆金手套，防守功力獲得公認，尤其他的強肩堪稱跑者夢魘。從2001年到2004年球季，城島的阻殺率是日本第一，分別是3成80、5成08、4成27、4成52，到大聯盟發展後持續發威，2007年守備率9成98、阻殺率4成65均為美聯第一名。與一般日本球員的謙遜不同，城島與隊友特別是投手互動很積極，即使英文不流利，卻很亟欲表達想法，或許這也是能在日職、美職無縫接軌的原因之一。

在被媒體詢及個人蹲補時，這位私下愛跟隊友開玩笑的他說：「很多球探都稱讚過我，說我可在沒有任何準備動作的情況下，迅速把球傳到壘包上的野手，將跑者牽制出局，他們甚至打趣說我的肩膀和手臂是拉丁美洲血統。」也是這種迅猛的傳球力道，才讓城島健司能在大聯盟以捕手身分打滾四年之久。

日本未來能否誕生下一個大聯盟捕手？城島健司提出個人看法：「在美國打拼，你必須剔除拘謹態度和客套，主動和投手對話來建立信任關係，不開口沒人知道你想什麼。因此，挑戰大聯盟那幾年我是盡可能遠離日本人，要克服內心的恐懼才走得出去。」

不單日本，短期內很難再有亞洲捕手挑戰大聯盟。在這之前，我們還是把「大聯盟最強亞洲捕手」留給城島健司。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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