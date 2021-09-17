台商回流重塑產業鏈，新莊房市重燃，長虹Park32買氣最旺
我們想讓你知道的是
台商回流帶動房市需求興盛，鄰近新北產業園區且具有完整產業鏈的新莊副都心與頭前重劃區成為匯聚之地，有心置產者千萬別錯過即將絕版的千坪基地入主機會。
美中貿易大戰後，加工製造產業和高科技產業供應鏈重新佈局，許多台商陸續從中國撤出、回流台灣；加上2020年台灣國際地位因防疫成果提升，更加速台商回台後的購地擴廠行動。根據媒體報導，2020年台灣5千大企業之稅後純益總額創新高，較前年大幅成長約20%，顯見台商回流影響力不容小覷。
從另外一個角度來看，房市為市場反射鏡，在產業榮景的加持下，更多資金將停泊於房地產，也使房價有所支撐。在台商回流的同時，帶來更多就業機會，連帶提振商辦、廠辦與住宅買氣，創造正向循環。
新北產業園區、新莊副都心、頭前重劃區優勢一氣呵成
這波台商回流潮受惠最多的就是新莊一帶的重劃區。因新北產業園區周邊具有完整產業鏈，年產值逼近4千億元，2020年更迎接7千億元返台金流，加上2020年環狀捷運開通、百貨與商辦等建設逐漸到位，當地商辦租金相較台北市敦南與信義計畫區不到1/2，所以陸續聚集許多知名上市櫃公司進駐。在這樣的契機與優勢之下，自然吸引不少想要自住、置產者投入當地房市，共享當地榮景。
觀察發現，想在新莊置產的人有六成以上是新莊在地人，他們原本住在擁擠、老屋很多的新莊舊市區，等到新世代有購屋能力後便從市中心搬出來，移居到有完整街廓的地方。而另外三成多則是從台北搬遷至新北市的民眾，他們持續尋找較新的居住地點。以新北三個重劃區來說，板橋江翠北重劃區、新店央北重劃區的房價都已站上六字頭，可惜這兩個重劃區不具商辦聚集的優勢，未來無法形塑出像敦南、信義那樣的菁英薈萃氣勢。
思源路即將絕版的千坪基地 跟著長虹買進未來
看好國際城市未來性，不一定要住在商辦群落裡，相對於新莊副都心，思源路大道上的「頭前重劃區」則深受真正自住需求的民眾喜愛，除了大型連鎖咖啡館、超市、餐廳、學校、醫院各種生活所需一應俱全外，更重要的是距離機場捷運「新北產業園區站」和環狀線「幸福站」只有約700公尺距離，交通位置四通八達。
由於新莊「頭前重劃區」已開發十年、素地極少，千坪以上基地尺度更是極稀有，位於思源路第一排、緊鄰公園、校園的「長虹Park 32」就是其一，它規劃32層，目前是頭前重劃區最高住宅大樓。觀察這個建案可以看到買氣的確相當旺盛，許多買家為35至45歲產業界的中堅世代，重視生活品質與產品價值的他們，搶購的原因之一是來自建商的品牌力。
成立近50年的長虹建設一直都是民眾心中老字號、低調實在、具信任度的建商，長虹在新莊雖推案甚少，但在這塊地上卻琢磨深耕超過10年，只為整合出最完美的基地，徹底落實長虹選地堅持“第一排”的哲學，從選地開始用心，等於是為住戶奠定資產保值的起手式，莫怪乎總有一群忠實粉絲跟著長虹到處買進未來！「長虹Park 32」推出的26、42、50、59四種坪數產品來說，26坪兩房的房型在預約當下更可說是“瞬銷一空”。
創造風廊與視野 兼容鄰里與環境 瞭望天際視野
一塊好基地取得不易，如何規劃更是不能馬虎的功課。儘管座落在商圈繁榮、捷運樞紐的大道上，退縮植林、留出棟距與庭院、規劃一棟或兩棟，才能兼享住宅的舒適度，這是建設公司的使命與心意。
以「長虹Park 32」這個產品來說，它前後退縮共讓出886坪綠園道，建築與捷運高架的棟距因此拉開有30米之遠，密植行道樹更能減少噪音，創造寬敞的步行體驗。超過八樓以上視野可直越捷運，望向頭前國中的校園綠意，直達新莊副都心的摩天大樓風景，眼界，甚至比鄰公園還遠闊！
而一、二樓連動加強基層穩固性，三樓以上則分成2棟建築，既可多出自己的採光面，也可讓出風廊，讓風能穿越流轉到後方鄰房，在規劃自身建築時也將鄰里環境的需求包容與考慮。長虹身為高層住宅的專家，對於32層高層結構上也相當謹慎，除了「住友制震器」外，還以「耐震間柱」加強，對於第一次入主新莊，就打造SRC鋼骨結構，獻給信賴長虹、懂品質的住戶！
長虹建設李文造董事長說，在現在這個缺工缺料的年代，建築成本至少已經上漲兩至三成，地更是賣一塊少一塊，若要再找到完整、廣闊、具有地點優勢的基地已經很難了。現在若看到合適、性價比高的房屋標的，不僅要審慎考量，更要積極出手！