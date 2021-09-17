台商回流重塑產業鏈，新莊房市重燃，長虹Park32買氣最旺

美中貿易大戰後，加工製造產業和高科技產業供應鏈重新佈局，許多台商陸續從中國撤出、回流台灣；加上2020年台灣國際地位因防疫成果提升，更加速台商回台後的購地擴廠行動。根據媒體報導，2020年台灣5千大企業之稅後純益總額創新高，較前年大幅成長約20%，顯見台商回流影響力不容小覷。

從另外一個角度來看，房市為市場反射鏡，在產業榮景的加持下，更多資金將停泊於房地產，也使房價有所支撐。在台商回流的同時，帶來更多就業機會，連帶提振商辦、廠辦與住宅買氣，創造正向循環。

Photo Credit:長虹PARK32 新莊重劃區挟新北產業園區台商回流優勢，商辦、住宅需求雙旺。

新北產業園區、新莊副都心、頭前重劃區優勢一氣呵成

這波台商回流潮受惠最多的就是新莊一帶的重劃區。因新北產業園區周邊具有完整產業鏈，年產值逼近4千億元，2020年更迎接7千億元返台金流，加上2020年環狀捷運開通、百貨與商辦等建設逐漸到位，當地商辦租金相較台北市敦南與信義計畫區不到1/2，所以陸續聚集許多知名上市櫃公司進駐。在這樣的契機與優勢之下，自然吸引不少想要自住、置產者投入當地房市，共享當地榮景。

觀察發現，想在新莊置產的人有六成以上是新莊在地人，他們原本住在擁擠、老屋很多的新莊舊市區，等到新世代有購屋能力後便從市中心搬出來，移居到有完整街廓的地方。而另外三成多則是從台北搬遷至新北市的民眾，他們持續尋找較新的居住地點。以新北三個重劃區來說，板橋江翠北重劃區、新店央北重劃區的房價都已站上六字頭，可惜這兩個重劃區不具商辦聚集的優勢，未來無法形塑出像敦南、信義那樣的菁英薈萃氣勢。

Photo Credit:長虹PARK32 捷運機場線與環狀線便捷加乘，促進買氣重回新莊，雙線之間的推案受買家歡迎。

思源路即將絕版的千坪基地 跟著長虹買進未來

看好國際城市未來性，不一定要住在商辦群落裡，相對於新莊副都心，思源路大道上的「頭前重劃區」則深受真正自住需求的民眾喜愛，除了大型連鎖咖啡館、超市、餐廳、學校、醫院各種生活所需一應俱全外，更重要的是距離機場捷運「新北產業園區站」和環狀線「幸福站」只有約700公尺距離，交通位置四通八達。

由於新莊「頭前重劃區」已開發十年、素地極少，千坪以上基地尺度更是極稀有，位於思源路第一排、緊鄰公園、校園的「長虹Park 32」就是其一，它規劃32層，目前是頭前重劃區最高住宅大樓。觀察這個建案可以看到買氣的確相當旺盛，許多買家為35至45歲產業界的中堅世代，重視生活品質與產品價值的他們，搶購的原因之一是來自建商的品牌力。

Photo Credit:長虹PARK32 新莊頭前重劃區綠地規劃得宜，福美公園為鄰不只可降塵造氧，也讓親子家庭有放風的樂園。

成立近50年的長虹建設一直都是民眾心中老字號、低調實在、具信任度的建商，長虹在新莊雖推案甚少，但在這塊地上卻琢磨深耕超過10年，只為整合出最完美的基地，徹底落實長虹選地堅持“第一排”的哲學，從選地開始用心，等於是為住戶奠定資產保值的起手式，莫怪乎總有一群忠實粉絲跟著長虹到處買進未來！「長虹Park 32」推出的26、42、50、59四種坪數產品來說，26坪兩房的房型在預約當下更可說是“瞬銷一空”。

Photo Credit:長虹PARK32 「長虹Park32」32層視野，風光無遮，放眼副都心現代新建築市容。

創造風廊與視野 兼容鄰里與環境 瞭望天際視野

一塊好基地取得不易，如何規劃更是不能馬虎的功課。儘管座落在商圈繁榮、捷運樞紐的大道上，退縮植林、留出棟距與庭院、規劃一棟或兩棟，才能兼享住宅的舒適度，這是建設公司的使命與心意。

以「長虹Park 32」這個產品來說，它前後退縮共讓出886坪綠園道，建築與捷運高架的棟距因此拉開有30米之遠，密植行道樹更能減少噪音，創造寬敞的步行體驗。超過八樓以上視野可直越捷運，望向頭前國中的校園綠意，直達新莊副都心的摩天大樓風景，眼界，甚至比鄰公園還遠闊！

而一、二樓連動加強基層穩固性，三樓以上則分成2棟建築，既可多出自己的採光面，也可讓出風廊，讓風能穿越流轉到後方鄰房，在規劃自身建築時也將鄰里環境的需求包容與考慮。長虹身為高層住宅的專家，對於32層高層結構上也相當謹慎，除了「住友制震器」外，還以「耐震間柱」加強，對於第一次入主新莊，就打造SRC鋼骨結構，獻給信賴長虹、懂品質的住戶！

Photo Credit:長虹PARK32 「長虹Park32」外觀3D示意圖。以SRC鋼骨雙棟規劃，打造穩固耐震、且創造更多採光面的舒適生活。

長虹建設李文造董事長說，在現在這個缺工缺料的年代，建築成本至少已經上漲兩至三成，地更是賣一塊少一塊，若要再找到完整、廣闊、具有地點優勢的基地已經很難了。現在若看到合適、性價比高的房屋標的，不僅要審慎考量，更要積極出手！