本土新增2例，指揮中心：明起開放75歲以上長者打第2劑莫德納、高端混打實驗為醫院自主性研究

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為2例本土及10例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

2例本土、其中1例為幼兒園接觸者

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16214為80多歲女性，14日因其他原因就醫並採檢，於今日確診。案16221為70多歲女性，7月中打過1劑莫德納疫苗，Ct值為16，是板橋幼兒園感染事件的工作人員。隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性無症狀，5日開始隔離、12日解除隔離，在14日又因喉嚨痛就醫採檢確診。

指揮官陳時中表示，由於該名幼兒園工作人員行動不便，在匡列的時候認為接觸可能性低，最後列入第2層接觸者，並在連續採檢2次陰性後就讓他解隔離，進行自主健康管理。解隔離期間，該名確診者因行動不便所以沒有外出，確診後有接觸的2名家屬也進入居家隔離。

陳時中表示，幼兒園周邊的檢驗都持續在進行，目前為止沒有發現陽性個案。

桃勤確診者居家隔離、職場工作人員目前全採陰

針對桃勤工作人員的確診，陳時中表示，接觸者目前有45名被居家隔離、1名自主健康管理，採檢結果有45位陰性、1位待採。另外，15日也為307名職場工作人員做採檢、33位安排中。

關於這名個案的感染源，指揮中心初步認為和清潔環境的感染比較有關係，最後的判定還是要有證據，不過不會列在不明感染源。陳時中表示，周遭的接觸者都已經是陰性，職場採檢也高比例是陰性，因此目前認為可以控制住、匡列住的可能性高。

開放75歲以上長者打第2劑莫德納

指揮中心宣布，自9月17日起開放7月9日前已接種第1劑莫德納疫苗，且間隔滿10週以上之75歲以上（1946年12月31日前出生）長者，接種第2劑莫德納疫苗，並依各縣市政府造冊通知施打。

另外，約64萬劑AZ疫苗預定於明（17）日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

自購的108萬劑莫德納疫苗，則預定於台北時間9月17日凌晨自美國亞特蘭大啟運，17日晚間抵達桃園國際機場。這將是第7批運抵的自購莫德納疫苗，目前共有258萬劑到貨。

陳時中在記者會中也針對疫苗採購情況進行報告，其中，110年購置與企業及友邦捐贈的疫苗共有4717萬劑，並已經簽訂111、112年兩年的合約，共計3500劑次的莫德納次世代疫苗，加起來共有8217萬劑，「有打3、4劑的話，採購上都已準備」，且AZ和BNT的次世代疫苗也都有在接洽中。

新到貨108萬莫德納主要打第2劑

陳時中表示，到現在為止總共到貨有1730萬劑，到前天打了1250萬劑，剩下500萬劑會安排在這段時間施打。即將到貨的108萬劑莫德納疫苗則主要提供打第2劑，高端疫苗在9月底也會施打前一波的第2劑。

陳時中指出，本次開放接種的第2劑莫德納疫苗不是剛到貨的108萬劑，但檢驗完後也會立刻釋出，AZ和莫德納疫苗在這段時間會有較大的比例作為第2劑使用，而BNT疫苗會作為第1劑。這段時間疫苗會進貨較多，希望能讓第2劑涵蓋率衝高。最近都會有不同的疫苗同時開放施打，並採造冊預約並行，希望能提高效率。

針對外界對醫院進行高端混打實驗的質疑，陳時中解釋，相關研究都是由研究單位（大部分是醫院）提出，只要沒有太多的重複基本上都會核准，都不是由指揮中心要求去做，而是民間基於科學證據的探索所做的自主性研究，指揮中心方面主要是提供疫苗。

民眾憂青少年打BNT出現心肌炎，羅一鈞：不像大家講的那麼嚴重

有媒體問到青少年接種BNT疫苗出現心肌炎的風險，醫療應變組副組長羅一鈞回應，根據美國先前公布的報告，幾乎沒有因為心肌炎而必須入住加護病房的青少年。

香港近期則有37名青少年接種後出現心肌炎、心包膜炎的案例，其中30位是打第2針後才出現，平均年齡15歲住院5至6天可以出院，並建議出院後一段時間要避免激烈運動。

羅一鈞說道：「心肌炎並不像大家講的會很嚴重、要裝葉克膜，但他還是會影響主要器官的病症，所以會小心監控後續發生的情形」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航